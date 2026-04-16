【独自調査】台湾でマリオットやヒルトンなど「外資系国際ホテル」が急増している4つの理由とは？ワイズリサーチが最新市場トレンドを発表

威志企管顧問股ｲ分有限公司（ワイズコンサルティンググループ）

台湾ビジネスに精通するワイズコンサルティンググループ（本社：中華民国台北市）傘下のワイズリサーチは、新たなコラム連載「ワイズ独自調査 3分でわかる！台湾市場トレンド」の第1回として、『なぜ台湾に「外資系国際ホテル」が急増しているのか？』を2026年4月15日に公開いたしました。

現在台湾で起きている外資系ブランドホテルの建設ラッシュの裏側に潜む、台湾市場ならではの構造変化とビジネスのヒントを解説します。

■ インバウンド需要だけではない？台湾特有の「4つの理由」

現在、台湾ではマリオットやIHG、ヒルトンといった外資系ブランドホテルの建設ラッシュが続いています。一見すると海外からの観光客（インバウンド）需要と思われがちですが、ワイズリサーチ社の独自取材により、台湾市場のダイナミズムを反映した「4つの理由」が浮き彫りになりました。

（図1）右肩上がりで増え続ける外資系ホテル客室数。2027年には約7,300室に達する見込みです。

１．電子・半導体業の「欧米ビジネス渡航者」の増加

2025年に過去最高の1,894万人を突破した台湾人の出国延べ人数。中でも電子・半導体関連企業の欧米への出張が非常に多く、経営層が自ら渡航するケースも増えています。彼らが海外出張時の定宿として利用するのが、外資系ホテルチェーンです。

２．ステータス維持に熱心な「台湾人VIP」の存在

海外出張を通じて外資系ホテルの「VIP会員」になる台湾人が急増しています。彼らはポイント獲得や会員ステータスの維持に熱心であり、オフシーズンや週末には台湾国内の同グループホテルで「ステイケーション」を楽しむ、消費力旺盛なローカル客となっています。

３．建設会社や異業種が狙う「ブランドプレミアム」

新規ホテルの背後には、地域開発を狙う大型建設会社や異業種からの参入組が多数存在します。彼らはホテル運営のノウハウを持たないため、自らは投資に回り、外資のブランド力や集客力を頼る「戦略的提携」を選択しています。

４．国内旅行の高級化と「老舗ホテルの生存戦略」

台湾消費者の間で高品質でデザイン性の高い国内旅行への需要が高まっています。一方で、老朽化や事業承継に悩むローカル老舗ホテルは、自社ブランドの再構築よりも外資グループに加盟することで、強力な集客力での再起を図るケースが増加しています。

■ 本調査から読み解く「経営へのヒント」

外資系ホテルの急増は単なる観光ブームではなく、「台湾企業のグローバル化」「不動産の付加価値戦略」「事業承継とブランド転換」という、台湾経済の構造変化そのものを映し出しています。 ワイズリサーチでは、こうした台湾特有の変化の中に、あらゆる業界における新たなビジネスチャンスが隠されていると分析しています。

▼コラム全文はこちら（第1回 なぜ台湾に「外資系国際ホテル」が急増しているのか？）

https://www.ys-consulting.com.tw/column/127918.html

■ 「ワイズ独自調査 3分でわかる！台湾市場トレンド」について

ワイズリサーチ社の専門チームが、豊富な業界・市場調査の経験と独自のネットワーク、鋭い分析力でデータの裏にある「生きたトレンド」を発信。前向きな視点で、読者である経営者の皆様の「経営思考時間」をサポートする新連載です。

■ ワイズコンサルティンググループ（威志企管顧問股份有限公司）について

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