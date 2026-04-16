ウィルベースが提供する市販薬・サプリ選定支援サイト「キュアベル」の累計ユニークユーザー数が200万人を突破

ウィルベース株式会社

「ヘルスケアをふつうに、あたりまえに」をビジョンに掲げるウィルベース株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：田中 裕樹）は、提供する市販薬（OTC医薬品）・サプリ選定支援サイト「キュアベル」の累計ユニークユーザー数が200万人を突破したことをお知らせいたします。

サイトURL：https://curebell.jp

■ 市販薬・サプリ選定支援サイト「キュアベル」とは

キュアベルは、ユーザーが症状や目的を選択するだけで、膨大な商品データベースの中から最適な選択肢を提示する無料のウェブサービスです。情報収集に時間を割けない方や、店頭で商品選びに迷う方のセルフケアを強力にサポートします。

■ 累計ユーザー数200万人突破の背景

近年、セルフメディケーションの浸透により、膨大な種類の中から「自分に合う薬がわからない」という“選択の悩み”を抱える生活者が増えています。キュアベルは、客観的なデータに基づき最適な選択肢を提示するレコメンド機能を提供し、ドラッグストアでの購買直前の情報収集ツールとしての活用が広く活用されてきました。

こうした基盤の上に、2025年12月の商品比較機能・店舗検索機能の追加、そして2026年3月のAI「お薬相談チャットボット」のリリースという二度の大型アップデートが成長を大きく加速させました。これらの機能拡充により、比較・検討から購入までをワンストップで完結できるサービスへと進化したことで、累計ユーザー数200万人の突破を実現いたしました。

■ 直近の大規模アップデート内容

1. AIによる「お薬相談チャットボット」の提供開始

本サービスは、ユーザーから「症状・年齢・服用中の薬」などを詳細にヒアリングし、おすすめの市販薬を提示する対話型AI機能です。本サービスのAIは、インターネット上の不確かな情報ではなく、キュアベル独自の構造化されたデータベース（添付文書情報等）を参照します。AI特有の誤情報（ハルシネーション）のリスクを極めて低く抑え、正確な根拠に基づいた回答を行います。

モニター調査では、ユーザーの約4人に3人が課題解決を実感する結果となりました。「専門用語がわからなくても直感的な言葉で相談できる」と高い評価をいただいています。

2．商品の比較機能の追加

ユーザーが気になる複数の商品を自由に選択し、一目で違いを把握できる比較表作成機能を追加しました。商品の写真、主要ECモールの最安値、効能効果、ユーザーによる総合満足度、さらには独自のアルゴリズムによる「症状に応じた対応レベル」を横並びで表示します。

価格の安さだけでなく、客観的な数値データや視覚的な情報を組み合わせることで、納得感のある薬選びをサポートします。気になる商品は比較表内のカードをタップするだけで、詳細ページからそのままスムーズに成分確認や購入検討へ進むことが可能です。

3. 購入サポート機能の拡充

商品ページから、その商品を扱う近隣のドラッグストア店舗の検索や、主要ECサイトの最安値へ直接アクセスできる機能を追加しました。「今すぐ欲しい」というニーズと「ECサイトではどこ安く買えるか」というニーズに対し情報を提供し、消費者の購入を支援します。

■ 今後の展望

今後はAI相談機能のさらなる高度化に加え、下記のような外部サービスやメーカーとの連携を推進します。生活者一人ひとりに最適化された「ヘルスケア・プラットフォーム」として、1年後には月間アクティブユーザー数（MAU）100万人の実現を目指して参ります。

1．他ヘルスケアサイトとの連携

外部のヘルスケアサイトや健康管理アプリとの連携等を推進し、PHRデータ等と連動した包括的なセルフケア・セルフメディケーションの実現を目指します。

２．メーカー向けマーケティング支援の充実

ヘルスケア関連メーカー様に対し、キュアベルの購買意欲の高いユーザー層へアプローチできる広告・マーケティング支援メニューを拡充し、商品認知から購買、ファン化までを一気通貫で支援するソリューションを提供します。

※現在のマーケティング支援メニュー：「CureBell-Ad」(https://www.willbase.co.jp/service/curebellAd.html)

■ 会社概要

会社名：ウィルベース株式会社（英語名：WillBase Inc.）

代表者：代表取締役社長 田中 裕樹

設立：2016年12月

所在地：東京都中央区日本橋久松町9-8 Biz Feel 東日本橋9F

資本金：1億7,589万円（資本準備金含む）

事業内容：ヘルスケア関連メディア事業、マーケティング・販促支援事業

企業URL：https://www.willbase.co.jp/