2026年入社式を開催。代表が贈った「自立・自律・独立」の訓示とともに、過去最多級の8名が新潟のITの未来を担う一歩を。

オーエムネットワーク株式会社

新潟県を拠点にITソリューションを展開するオーエムネットワーク株式会社（本社：新潟県新潟市、代表取締役：山岸真也）は、2026年4月1日、2026年度入社式を執り行いました。本年度は計8名の新入社員を迎え、代表よりこれからのITエンジニア・社会人に求められる「自律」の精神について訓示が送られました。

■代表メッセージ：プロフェッショナルとして歩むための「3つのドクリツ」

入社式では、代表の山岸より、新入社員8名に向けて以下のメッセージが送られました。

「自立・自律・独立」を大切に ITという変化の激しい業界でプロとして歩んでいくために、自分を律し（自律）、自らの足で立ち（自立）、そしてどこでも通用する個としての力を磨く（独立）ことの重要性を説きました。

■「同期8名」で誓い合う、新潟から世界を見据える志

続く新入社員代表による挨拶では、 「一人の自律した人間として、成長していきたい」 という力強い決意が述べられました。 互いの顔を見合わせる8名の視線からは、これから共に高め合っていく「同期」という絆が芽生え始めたことが感じられ、会場は温かい拍手に包まれました。

■新潟モノリスにて親睦を深める懇親会を開催

新たな8名の仲間とともに。新潟の未来をITで切り拓くオーエムネットワークの新戦力。

式典終了後は、新潟市内の「新潟モノリス」にて、新入社員と役員・先輩社員による懇親会を実施いたしました。 開放感あふれる空間で美味しい料理を囲み、リラックスした雰囲気の中でコミュニケーションを図りました。入社式での緊張した面持ちから一転、同期や先輩社員との会話に笑顔が溢れる時間となりました。

■2026年卒「8名」という数字の重み

洗練された空間「新潟モノリス」にて、部署を超えた交流を楽しむ。オンとオフの切り替えも当社の魅力。

地方のIT人材不足が叫ばれる中、オーエムネットワークには本年度、過去最大級となる8名の新卒社員が結集しました。 「新潟でITをやりたい」「自らの技術で地域を支えたい」という高い志を持った若手メンバーの加入は、当社のさらなるイノベーションを加速させる原動力となります。

「私たちは、技術だけでなく『人』を育てる会社でありたい。」

オーエムネットワークは、新入社員8名の個性を尊重し、彼らが「独立」したプロフェッショナルへと成長できるよう、全力でバックアップしてまいります。

【会社概要】

会社名：オーエムネットワーク株式会社

所在地：新潟県新潟市中央区

代表取締役：山岸真也

事業内容：業務システム開発、シフト管理システム「R-Shift」

提供Web：https://www.omnetwork.co.jp/

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