福祉施設のBCP対策が加速！補助金活用・LPガス対応全自動発電機を10施設に導入完了、さらに40施設へ拡大へ― 72時間連続稼働で“止めない福祉”を実現
株式会社エレオ（本社：東京都中央区、代表取締役：吉田英行）は、2025年度「地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金および地域介護・福祉空間整備推進交付金」第2次募集を活用し、大阪・神戸・奈良・長崎・島根・千葉の福祉施設10施設へ全自動LPガス非常用発電機「ELEON ELA-7500シリーズ」 の導入を完了いたしました。
本導入では、各施設にELA-7500SもしくはELA-7500Tを2台構成で設置し、
停電発生時でも人の手を介することなく、空調・照明を自動でバックアップできる体制を構築しています。
■ 夏の停電は“生命の危機”につながる
近年の猛暑は、もはや「暑い」では済まされないレベルに達しています。
真夏の停電は、福祉施設にとって利用者の生命を脅かす重大リスクです。
特に高齢者施設や障がい者施設では、
・エアコン停止による急激な室温上昇
・短時間で進行する熱中症・脱水症
・夜間停電時の暗闇による転倒・事故リスク
など、わずか数十分の停電が深刻な事態を招く可能性があります。
高齢者は体温調節機能が低下しており、気温の上昇に対して自ら危険を訴えることができないケースも少なくありません。
停電は“設備の停止”ではなく、命の安全装置が外れることを意味します。
今回導入されたELA-7500シリーズは、停電を瞬時に検知し、約40秒で自動起動。
人の操作を必要とせず、空調や照明を即座に復旧させます。
真夏の停電時でも室内環境を維持し、利用者様の生命と安全を守る“最後の砦”として機能します。
■ LPガス50リットルタンク2本で最大72時間連続稼働
ELA-7500シリーズはLPガスを燃料とし、50リットルタンク2本で最大72時間の連続運転が可能です。
長期停電が発生した場合でも、空調・照明などの最低限必要な電力を維持できます。
LPガスは災害時にも比較的復旧が早い分散型エネルギーであり、災害時のBCP対策として高い評価を得ています。
空調や照明のバックアップも可能となります。
■ 補助金申請から導入工事までワンストップ対応
今回の導入では、
・補助金制度の活用相談
・書類作成・申請サポート
・現地調査・機種選定
・設置工事・試運転まで、ワンストップで対応いたしました。
補助金制度は申請手続きが煩雑であることが課題ですが、当社が一括対応することで、施設様の負担を最小限に抑え、スムーズな導入を実現しています。
島根県の福祉施設への導入事例
奈良県の福祉施設導入事例
■ 導入施設からの声
「真夏の停電時にエアコンが止まらない安心感は大きい」
「夜間でも照明が確保できることで、利用者様の安全を守れる」
といった声が寄せられています。
■ 今後40施設導入予定
現在も多数の問い合わせをいただいており、現在40施設への導入工事を予定しています。
猛暑・台風・地震などの自然災害が頻発する中、「停電時でも空調が止まらない環境づくり」は、福祉施設にとって利用者様の命を守る重要な責務となっています。
株式会社エレオは、今後も補助金活用を含めた福祉施設向け停電対策を推進し、地域の安心・安全な環境づくりに貢献してまいります。
■会社概要
会社名：株式会社エレオ
所在地：東京都中央区日本橋浜町3-34-5
代表者：代表取締役 吉田英行
事業内容：非常用発電機「ELEON」シリーズの開発・製造・販売