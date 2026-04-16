福祉施設のBCP対策が加速！補助金活用・LPガス対応全自動発電機を10施設に導入完了、さらに40施設へ拡大へ― 72時間連続稼働で“止めない福祉”を実現

株式会社エレオ

株式会社エレオ（本社：東京都中央区、代表取締役：吉田英行）は、2025年度「地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金および地域介護・福祉空間整備推進交付金」第2次募集を活用し、大阪・神戸・奈良・長崎・島根・千葉の福祉施設10施設へ全自動LPガス非常用発電機「ELEON ELA-7500シリーズ」 の導入を完了いたしました。

本導入では、各施設にELA-7500SもしくはELA-7500Tを2台構成で設置し、

停電発生時でも人の手を介することなく、空調・照明を自動でバックアップできる体制を構築しています。

■ 夏の停電は“生命の危機”につながる

近年の猛暑は、もはや「暑い」では済まされないレベルに達しています。

真夏の停電は、福祉施設にとって利用者の生命を脅かす重大リスクです。

特に高齢者施設や障がい者施設では、

・エアコン停止による急激な室温上昇

・短時間で進行する熱中症・脱水症

・夜間停電時の暗闇による転倒・事故リスク

など、わずか数十分の停電が深刻な事態を招く可能性があります。

高齢者は体温調節機能が低下しており、気温の上昇に対して自ら危険を訴えることができないケースも少なくありません。

停電は“設備の停止”ではなく、命の安全装置が外れることを意味します。

今回導入されたELA-7500シリーズは、停電を瞬時に検知し、約40秒で自動起動。

人の操作を必要とせず、空調や照明を即座に復旧させます。

真夏の停電時でも室内環境を維持し、利用者様の生命と安全を守る“最後の砦”として機能します。

■ LPガス50リットルタンク2本で最大72時間連続稼働

ELA-7500シリーズはLPガスを燃料とし、50リットルタンク2本で最大72時間の連続運転が可能です。

長期停電が発生した場合でも、空調・照明などの最低限必要な電力を維持できます。

LPガスは災害時にも比較的復旧が早い分散型エネルギーであり、災害時のBCP対策として高い評価を得ています。

■ 補助金申請から導入工事までワンストップ対応

空調や照明のバックアップも可能となります。

今回の導入では、

・補助金制度の活用相談

・書類作成・申請サポート

・現地調査・機種選定

・設置工事・試運転まで、ワンストップで対応いたしました。

補助金制度は申請手続きが煩雑であることが課題ですが、当社が一括対応することで、施設様の負担を最小限に抑え、スムーズな導入を実現しています。

■ 導入施設からの声

島根県の福祉施設への導入事例奈良県の福祉施設導入事例

「真夏の停電時にエアコンが止まらない安心感は大きい」

「夜間でも照明が確保できることで、利用者様の安全を守れる」

といった声が寄せられています。

■ 今後40施設導入予定

現在も多数の問い合わせをいただいており、現在40施設への導入工事を予定しています。

猛暑・台風・地震などの自然災害が頻発する中、「停電時でも空調が止まらない環境づくり」は、福祉施設にとって利用者様の命を守る重要な責務となっています。

株式会社エレオは、今後も補助金活用を含めた福祉施設向け停電対策を推進し、地域の安心・安全な環境づくりに貢献してまいります。

■会社概要

会社名：株式会社エレオ

所在地：東京都中央区日本橋浜町3-34-5

代表者：代表取締役 吉田英行

事業内容：非常用発電機「ELEON」シリーズの開発・製造・販売