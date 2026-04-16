【愛知県西尾市ふるさと納税】うなぎが当たる事業者コラボキャンペーン開催中！

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愛知県西尾市（市長：中村健、以下「西尾市」）は、ふるさと納税公式インスタグラムで「西尾市ふるさと納税×ジャパンスタッフサポート様コラボキャンペーン」を開催しています。西尾市の人気返礼品である「うなぎ」が当たるチャンス！フォロー＆いいねと応募だけで、誰でも気軽にご参加いただけます。

■SNSを通じて西尾市ふるさと納税や地域の魅力を発信

西尾市は、2024年10月29日、ふるさと納税のさらなる発展を図るため、全国から注目される「とがった」取り組みとして「西尾市版ふるさと納税3.0」と銘打ち、新たな戦略的な取り組みを計画しました。その取り組みの一つとして、インスタグラムで西尾市ふるさと納税公式アカウントを開設し、「とがった」キャラクター、ふるさと納税応援アンバサダー「まーちょ」、「うなーちょ」を使い、西尾市ふるさと納税の返礼品をPRしてきました。「まーちょ」、「うなーちょ」のちょいキモな見た目やキャラクター性が反響を呼び、インスタグラム公式アカウントは、開設からわずか３か月で１万フォロワーを達成し、その後、新たにプリプリプリティな「えびーちょ」が誕生するなど、西尾市ふるさと納税を広くPRするツールへと成長しました。

ここまでの成長は投稿内容に協力いただく事業者無しでは有りえませんでした。そこで今回は返礼品だけでなく、出品する事業者の魅力にも触れていただきたいという思いでコラボキャンペーンと題した企画を開催しました。

「超特大うなぎ」が特徴であるジャパンスタッフサポート様に協力いただき、三河産のうなぎが合計５名様に当たるプレゼントをご用意しました。

今後も西尾市では、SNSを通じて、ふるさと納税や地域の魅力を発信し、全国の皆さまとつながるきっかけを広げていきます。

ぜひこの機会に、西尾市の”おいしい”を感じてください。

■西尾市ふるさと納税×ジャパンスタッフサポート様コラボキャンペーン概要

プレゼントキャンペーンPR画像2

下記事業者様からプレゼントをご提供いただき、キャンペーンを開催中です。

ぜひ、ご確認ください！

●応募期間

令和8年4月6日(月)9時から4月20日(月)9時まで

●応募方法

Instagram

１.西尾市ふるさと納税公式アカウント「＠nishio_furusato(https://www.instagram.com/nishio_furusato/)]とジャパンスタッフサポート様アカウント（@aichiyogyo(https://www.instagram.com/aichiyogyo/)）をフォロー

２.キャンペーン投稿に「いいね！」をする

３.ハイライト投稿の「コラボCP１.」に記載のリンクから応募

こちらからも応募できます→応募フォーム(https://ttzk.graffer.jp/city-nishio/smart-apply/surveys/7325179126115812187)

●当選者の発表

プレゼントの発送をもって当選の発表とさせていただきます。

●プレゼント内容

「三河産超特大 うなぎ蒲焼 2尾(合計約400g～420g) A090-19(https://www.furusato-tax.jp/product/detail/23213/6575245?utm_source=aichiken_nishioshi&utm_medium=referral&utm_campaign=lgmk_23213)」 提供：株式会社ジャパンスタッフサポート

●応募条件、注意事項

・Instagramアカウントをお持ちであること。

・「西尾市ふるさと納税【公式】Instagram（@nishio_furusato(https://www.instagram.com/nishio_furusato/)）」とジャパンスタッフサポート様アカウント（@aichiyogyo(https://www.instagram.com/aichiyogyo/)）をフォローし、応募期間中にキャンペーン対象の投稿にインスタグラムは「いいね」をしていること。ハイライトに記載のURL（電子申請・届出システム）より、必要事項を入力していること。

・非公開アカウントは抽選対象外とさせていただきます。

・当選された場合、商品お届け先が国内であること。

・当選された場合、ご当選者様のご意向で、賞品受取りを辞退することも可能です。

・賞品の返品・交換は受けいたしかねます。予めご了承ください。

・本キャンペーンに関わるインターネット接続料、パケット通信料などの諸経費は、応募される方のご負担となります。

・本キャンペーンは「西尾市ふるさと納税【公式】 ( @nishio_furusato )」が開催しており、Facebook、Instagram、Xとは関係ございません。

・本キャンペーンは、予告無く内容等が変更・中止することがありますのでご了承ください。

・賞品画像はイメージです。梱包方法等、写真とは異なる場合がございますのでご了承ください。

■西尾市のふるさと納税について

西尾市では、“もっとワクワクするまち にしお”を目指す都市像と定め、市民の皆さんと協働してまちづくりをすすめています。そんな西尾市のまちづくりをより多くの皆様に応援していただく方法の1つとして「西尾市ふるさと応援寄附金」の利用を全国の皆様にお願いしています。

令和７年１０月時点で、三河一色産うなぎ、西尾の抹茶、むきえびや海苔などの海産物、みりんなどの醸造品など８５０品目以上の返礼品を取り揃えています。

令和６年度は、111,907件、20億8,138万5,648円のご寄附をいただきました。

皆様のご支援をよろしくお願いします。

寄附金の使い道は以下のとおりです。

1.公共交通対策に関する事業

2.福祉に関する事業

3.防災に関する事業

4.観光に関する事業

5.子育て・教育に関する事業

6.環境（自然環境・カーボンニュートラル等）に関する事業

7.西尾城跡整備に関する事業

8.スポーツ振興に関する事業

9.西尾市民病院に関する事業

10.歴史文化の振興に関する事業

11.佐久島振興に関する事業

12.その他市長が推進する事業

西尾市へのふるさと納税は、西尾市ふるさと納税特設サイトでご案内しています。

西尾市ふるさと納税は、こちらからどうぞ。 :https://nishio-furusato.jp/西尾市ふるさと納税特設サイトへリンクします。