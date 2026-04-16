AI創作プラットフォーム「PixAI」、プロンプト不要で高品質イラストを生成できる対話型AI創作エージェント「Mio.2」を4月15日リリース

Metanomaly株式会社

AI二次元創作プラットフォーム「PixAI」を運営するMetanomaly株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：レイブン・ガオ）は、対話型AI創作エージェント 「Mio.2」 を 2026年4月15日（火） より全ユーザーに提供開始することを発表しました。

「Mio.2」は、プロンプトの知識がなくても、チャットで話しかけるだけでプロ品質のイラストを生成できる対話型AI創作エージェントです。日本語はもちろん、英語をはじめ繁体字中国語・韓国語に対応しております。リリースを記念して、Amazonギフトカードが当たるなど、総額54万円超のSNS創作イベント「Mio.2 しりとりチャレンジ」 も同日より開催いたします。

■対話型AI創作エージェント「Mio.2」

対話型AI創作エージェント 「Mio.2」

「Mio.2」は、PixAIが開発した対話型AI創作エージェントです。PixAI公式マスコットキャラクター「ミオ」に話しかけるだけで、プロンプト設計・モデル選択・構図提案をすべて代行し、高品質なイラストを生成します。アニメ・イラストスタイルに特に強みを持ち、キャラクターデザインからファッション、壁紙級の構図まで幅広い表現に対応しています。日本語・英語・繁体字中国語・韓国語に対応しており、それぞれの言語で自然な会話から画像を生成できます。

「Mio.2」では、創作の段階に合わせて2つのモードを使い分けることができます。まだイメージを固めている段階では アイデア出し でミオと一緒にブレインストーミングし、方向性が決まったら デフォルト に切り替えて画像を一括生成。複数の画像を同時に出力し、比較しながら最適な1枚を選ぶことができます。

チャットモデルは、高速かつアニメ表現に強い Kotone（デフォルト）に加え、上位プラン向けの Sena / Osaki から選択可能。出力品質との組み合わせにより、用途に応じた最適な生成体験を提供します。

今すぐ「Mio.2」を試す :https://pixai.art/?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=agent2&utm_content=0416_agentrelease対話型AI創作エージェント 「Mio.2」インターフェース対話型AI創作エージェント 「Mio.2」画像出力●プロンプト不要、誰でも描ける。話すほど、絵が仕上がる。

従来のAI画像生成は「プロンプトを書く→出力→プロンプトを書き直す」の繰り返しでした。「Mio.2」は、「セーターを着た猫耳の少女を描いて」と話しかけるだけで一発出力。さらに「もう少し髪を長くして」「アングルを変えて」と会話を重ねるだけで、最初から最後までプロンプト一切不要で、絵を段階的にブラッシュアップできます。

「Mio.2」による作品「Mio.2」による作品対話型AI創作エージェント「Mio.2」

●一度作ったキャラが、そのまま広がる。着せ替え・デフォルメ・差分、なんでも自在に展開。

1回の会話で作ったキャラクターをベースに、「ちびキャラ版ステッカーにして」「3パターンの背景で」とそのまま展開可能。キャラクターの特徴を意識した生成により、三面図・表情差分・衣装チェンジまで、ひとつの会話の中で一貫性を保ちながら制作を進められます。

「Mio.2」による作品「Mio.2」による作品「Mio.2」による作品「Mio.2」による作品「Mio.2」による作品「Mio.2」による作品

●キャラも、表紙も、物語も。会話ひとつで、全部作れる。

単体イラストにとどまらず、キャラクターデザイン原案から複数キャラの一括設定、マンガ表紙、連続シーンのストーリーシーケンスまで、1つの会話スレッド内で一貫して展開できます。「異世界漫画のキャラを3人作って」から「この3人で表紙を作って」「この設定で物語を描いて」と続けるだけで、画風・色調・キャラクターの統一性を維持したまま、作品丸ごとの制作が完結します。「異世界漫画のキャラを3人作って」から「この3人で表紙を作って」「この設定で物語を描いて」と続けるだけで、画風・色調・キャラクターの統一性を維持したまま、作品丸ごとの制作が完結します。

● 「Mio.2」の活用シーン

オリジナルキャラクター（Original Character）デザイン

「エルフの魔法剣士を作って、白背景のキャラクターデザインで」と伝えるだけで、衣装・武器・髪型の細部まで自動で補完した全身立ち絵を生成。そこから「三面図も作って」「Chibi版にして」「猫耳をつけて」「D&Dカード風にして」と続けるだけで、キャラクターの特徴をベースに複数形態を展開できます。

「Mio.2」による作品「Mio.2」による作品



ライトノベル挿絵・シーン制作

ラノベの一場面をそのまま貼り付けて「この場面を描いて」と伝えるだけで、情景を読み取りイラスト化。「肩越しのアングルに変えて」「遠景のパース構図にして」「テーブルを追加して」と、会話で何度でもカメラアングルやレイアウトを微調整でき、理想の1枚に追い込めます。

「Mio.2」による作品

ストーリーシーケンス

「レースカーゲームを作りたい、主人公4人組の設定をください」と伝えるだけで、起承転結を自動構成し、各シーンのカメラワークまで自動選択。全シーンでキャラ・画風の一貫性を維持し、並べるだけでビジュアルストーリーが完成します。

「Mio.2」による作品「Mio.2」による作品「Mio.2」による作品「Mio.2」による作品

そのほかにも、以下のような幅広い活用が可能です。

■PixAI公式マスコットキャラクター「ミオ」

- 複数キャラ一括設定 - 「異世界漫画のキャラを3人、韓国マンガ風で」と指示するだけで、画風・色調を統一した複数キャラを一度に生成- マンガ表紙・タイトルデザイン - キャラデザをベースにダイナミックな構図を自動提案、タイトルの命名からロゴ配置まで会話で完結- 着せ替え・スタイリング - 「猫耳をつけて」「メイド服に変えて」と伝えるだけ、顔や体型はそのまま衣装だけ変更- 背景差分 - 同一キャラ・同一ポーズで「世界各地で釣りをしている絵」を一括生成- ファッションデザイン - シルク・レザー・メタルなど異素材の質感を描き分け、男女ペアで統一感を維持したデザインシートを生成- 壁紙級ハイクオリティイラスト - 16:9ワイドスクリーン、極端パースやダイナミックアングルで「飾れる」品質の1枚を出力「Mio.2」による作品

ミオ（Mio） は、PixAIの公式マスコットキャラクターです。歌うことと人を笑顔にすることが大好きな17歳の高校生アイドルであり、周囲を照らす太陽のような存在。しかし、そのまぶしい笑顔の奥には誰にも知られていない秘密が潜んでおり--いつか誰かに見つけてもらえる日を、静かに待ち望んでいます。

先日公開されたオリジナルMV「The Quiet Joker」（Vocal・作詞：結城アイラ、作曲・編曲：松田彬人）では、ファンタジー世界で勇者とともに旅をする「もう一つのミオ」の物語が描かれ、話題を呼びました。

PixAI公式マスコットキャラクター「ミオ」PixAI公式マスコットキャラクター「ミオ」オリジナルMV「The Quiet Joker」キービジュアルオリジナルMV「The Quiet Joker」MVカットオリジナルMV「The Quiet Joker」MVカット



▼「The Quiet Joker」MV（YouTube）

■賞金54万円超、ミオが仕掛けるしりとりチャレンジ――あなたの番です

YouTubeで見る :https://youtu.be/zMoPq5UC-wQ「Mio.2しりとりチャレンジ」

「Mio.2」のリリースを記念し、SNS創作イベント 「Mio.2しりとりチャレンジ」 を開催いたします。

イベント期間中、ミオがテーマごとのスレッドを投稿し、ユーザーがリレー形式で創作を繋いでいく参加型イベントです。

賞品：

- テーマ賞（12名）： 4テーマ × 各3名、45,000円分のAmazonギフトカード- 参加賞（100名）： 50,000 PixAIクレジット

参加方法：

（１）ミオのテーマ投稿を引用リポスト

（２）リレー形式で自分の創作画像を投稿

（３）ハッシュタグ #MioAgent2 をつけてポスト

※自分でスレッドを立てる場合は #MioAgent2 をつけ、リプライで他のユーザーを招待することも可能です。

▼キャンペーン詳細

■あなたの「うまくいった！」が、みんなの教科書になる――「Mio.2」チュートリアル募集中

キャンペーン詳細 :https://x.com/PixAI_Official/status/2044322512994218341「Mio.2」チュートリアルチャレンジ

「Mio.2」を使った創作のコツや実践テクニックを、ユーザーの皆さまから募集いたします。

「こうやったらうまくいった」「こんな使い方もできる」など、皆さまの発見をぜひ共有してください。

▼投稿方法

- X、YouTube、Note、Mediumなどでチュートリアルを公開 → ハッシュタグ #MioAgent2 を必ず追加- 5月15日までに公式応募フォームから提出 → 1回の提出につきチュートリアル1件- 5月20日に結果をチェックキャンペーン詳細 :https://blog.pixai.art/ja/mio-2-tutorial-challenge-ja/

■ BitSummit Punch へ出展決定

PixAIは、インディーゲームイベント BitSummit Punch への出展を予定しています。イベントでは、PixAIをクリエイティブ制作ツールとして紹介するほか、BitSummit GameJam の参加者支援などを通じて、インディーゲーム開発者やクリエイターとの交流を図る予定です。

■ 最新アニメ生成モデル「Tsubaki.2」好評公開中

「PixAI」が BitSummit Punch 2026 へ出展決定

PixAIでは、最新のフラッグシップアニメ生成モデル 「Tsubaki.2」 を正式公開中です。キャラクター表現の安定性やプロンプト理解力の高さ がクリエイターから高い評価を得ており、拡張アスペクト比対応 など自由度の高い構図表現も可能になっています。



▼Tsubaki.2 特設ページ

■ PixAIについて

Tsubaki.2 特設ページ :https://pixai.art/ja/tsubaki-2

PixAIは 「想像力に、命を吹き込む（Imagination, made real）」 をスローガンに、特別な才能がないと感じている方たちでも創作の楽しさと可能性を届けることを使命としています。

2022年10月のサービス開始以来、今では 世界中で1,300万人以上 のクリエイターに利用されるAI二次元創作プラットフォームへと成長しました。北米・韓国・台湾など創作文化の根付いた地域を中心に急速に支持を獲得し、同ジャンルにおいてユーザー満足度、継続率ともにトップクラスの評価を獲得しています。

2025年上半期には、Sensor Towerの調査により、日本App Store「グラフィック／デザイン」カテゴリ売上第1位、「AI総合」カテゴリ第6位 を記録し、AI創作分野における確かな地位を築いています。

■ 関連リンク

- PixAI公式サイト：https://pixai.art/ja(https://pixai.art/?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=agent2&utm_content=0416_agent2release)- 対話型創作エージェント「Mio.2」：https://agent.pixai.art/(https://agent.pixai.art/?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=agent2&utm_content=0416_agent2release)- Tsubaki.2 特設ページ：https://pixai.art/ja/tsubaki-2- PixAI公式ブログ（Tsubaki.2 詳細解説）：https://pixai.art/articles/ja/tsubaki-2-is-here-everything-you-need-to-know-2/- 公式YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@PixAIJP