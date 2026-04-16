腹筋・脇腹・背筋下部を“ながら”で鍛えるEMS「SIXPAD Core Belt 2(シックスパッド コアベルト2)」に生活シーンになじむ新色“アッシュブルー”登場！

株式会社MTG

株式会社MTG（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：松下剛）のEMS※1を中心としたトータルウェルネスブランド「SIXPAD（シックスパッド）」は、巻くことで腹筋・脇腹・背筋下部を鍛える「Core Belt 2（コアベルト2）」に、新色「アッシュブルー」を追加いたします。

コアベルト2は、装着したまま家事やデスクワークなど、“ふだんの生活をしながらトレーニング（ながらトレーニング）”できる点にご好評をいただき、2025年4月16日の発売以来多くの方にご愛用いただいております。

これまでブラックのみの展開でしたが、性別や年齢を問わずより多くの方に手に取っていただきたいという思いから、この度新色「アッシュブルー」の発売に至りました。

アッシュブルーは、2026年5月中旬より販売を開始いたします。※2

商品サイトはこちら：https://www.mtgec.jp/wellness/sixpad/products/corebelt2/

※1 EMS：Electrical Muscle Stimulation（筋電気刺激）

※2 取り扱い有無については各店舗にお問い合わせください。

SIXPAD Core Belt 2（シックスパッド コアベルト2）

コアベルト2は、腹筋・脇腹・背筋下部を“ながら”で同時に鍛えるEMSトレーニング機器です。

SIXPADは、トップアスリートのトレーニングメソッドを取り入れたホームユースのEMS機器ブランドとして2015年に誕生しました。ブランド設立当初は、ジェルシートを用いて、お腹の前面（腹直筋）を集中的に鍛えるデバイスとしてデビューしました。ブランド設立から10年の間に、電極配置や電極構造が進化し、ジェルシートも水も不要かつ、脇腹や背筋下部まで同時に、普段の生活をしながらトレーニングできるよう進化しました。

使用方法は、装着してコントローラーを取り付けるだけ。進化した電極構造によって誕生した“巻くだけ”のトレーニングは、多くのお客様よりご好評をいただいております。

より多くのお客様のお手に取っていただくべく、新色のアッシュブルーが登場

近年、健康志向の高まりや在宅時間の増加を背景に、自宅で行う“宅トレ”が定着し、家庭用フィットネス機器の需要は国内外で拡大しています。

さらに、トレーニングを日常に取り入れやすいアイテムを選ぶ傾向も強まっており、「続けやすさ」や「手に取りやすさ」が重視されています。

お腹まわりの筋肉は、日常動作の安定・姿勢維持・腰まわりの負担軽減など、性別や年齢を問わず多くの人の健康に深く関わる重要な部位です。しかし、意識して鍛え続けることが難しい部位でもあります。

こうしたお腹まわりの筋肉を、日常の中で手軽に鍛えられるのがコアベルト2です。腹筋・脇腹・背筋下部に同時にアプローチし、装着したまま家事やデスクワークを行えるため、普段の生活と両立して“ながら”で効率よくトレーニングできます。

このように、本来は“幅広い方々の健康を支えられる存在”であるにもかかわらず、これまでブラックのみの展開であったため、男性のお客様に手に取っていただく機会が多い商品となっていました。

そこで私たちは、「お腹の筋肉を鍛えることを、もっと多くの方に“自分ごと”として選んでほしい」という想いから、柔らかなトーンで手に取りやすい新色「アッシュブルー」を追加しました。

性別・年齢を問わず手に取りやすく、トレーニングを始めるきっかけとして取り入れていただけるようなカラーにすることで、より多くの方の健康習慣づくりをサポートしてまいりたいと考えています。

仕事や家事など、普段の生活とトレーニングを両立する“ながらトレーニング”を通じて、日々の健康づくりへ貢献してまいります。

商品特長

腹筋、脇腹、背筋下部に同時にアプローチします。

従来モデルと比較してEMSの出力や電極サイズ、肌への密着性などの性能が格段に向上しました。さらに、サウナスーツ構造の新電極「アルトダイン」の開発により、水を吹きかける手間と、商品を装着した際の水の冷たさについてのお悩みを解決。使用したいときに“巻くだけ”という、手軽さを追求したモデルとなり、よりパワフルな体感に加え、続けやすさも向上しました。

アプローチ部位

1．2種類のモードで、目的に合わせて健康的な身体へ導く

20Hzモード（約23分）：筋肉を効率的に鍛える

効率的にトレーニングできる20Hzを採用した、1回23分のオート・プログラムを搭載。時間の経過とともに段階的に運動強度が高まり、ウォームアップからトレーニング、クールダウンまで自動で切り替わり、終了すると自動で電源がオフになります。

2．ジェルや水がいらない、独自開発の電極構造「アルトダイン」で 「巻くだけで使える」を可能に

独自開発の電極構造によりジェルシートや水が不要となり、肌表面の水分で通電します。保温性と気密性の高い生地によって身体から出る熱を閉じ込め、発生する水分で通電する仕組みのため、巻いてすぐにトレーニングを始められます。より快適な“ながらトレーニング”を実現しました。

3．拭くだけのお手入れで繰り返し手軽に使用可能

汗が染みこみにくいサウナスーツ素材を採用しているため、トレーニング後はウェットシートでサッと拭くだけでお手入れが完了します。手軽なお手入れで、繰り返し清潔にお使いいただけます。

お好きな場所に持ち運んで、気軽に継続してトレーニングが可能です。

商品概要

商品名 ：Core Belt 2（コアベルト2）

価格 ：税込44,990円

発売日 ：2025年4月16日

※アッシュブルーのみ2026年5月中旬より順次販売開始

サイズ ：S（63-71cm）、M（72-82cm）、L（83-103cm）、LL（104-120cm）

※ウエストサイズ

アプローチ部位：腹直筋、腹斜筋、広背筋下部、脊柱起立筋下部

レベル ：21段階（0～20）

カラー ：ブラック、アッシュブルー

ブラックアッシュブルー