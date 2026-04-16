【KADOKAWA×tazna導入事例】“10年間の試行錯誤”を経てたどり着いた、多事業・マルチクラウド環境における「セルフデータマネジメント」の全記録を公開

株式会社パタンナーなぜKADOKAWAは"セルフデータマネジメント"を選んだのか―10年取り組み続けたデータマネジメント責任者の意思決定

株式会社パタンナー（本社：東京都品川区、代表取締役：深野 嗣）は、総合エンターテインメント企業である株式会社KADOKAWA様におけるデータカタログ「タヅナ」の導入事例インタビュー『なぜKADOKAWAは"セルフデータマネジメント"を選んだのか―10年取り組み続けたデータマネジメント責任者の意思決定』を公開いたしました。

本記事では、単なる製品導入の成功譚ではなく、KADOKAWA様が10年間にわたりデータマネジメントと向き合ってきたリアルな物語を、飾らず、省略せずに全10章の構成でそのまま掲載しています。

▼導入事例の全文を読む（PDFダウンロード）：

https://tazna.io/contents-casestudy-kadokawa

■ 本事例記事のハイライト

なぜKADOKAWAは"セルフデータマネジメント"を選んだのか―10年取り組み続けたデータマネジメント責任者の意思決定＜目次（全10章の歩き方）＞- 第1～3章｜出会いと試行錯誤- - データマネジメントとの出会い、導入前の課題、Confluence・OpenMetadataでの挑戦と限界。KADOKAWAが歩んできた10年の試行錯誤を追います。- 第4～6章｜選定の眼差し- - 多事業・マルチクラウドという現実、運用面の要件、そして「なぜタヅナだったのか」。コンセプト(定性面)、技術(機能面)、自社へのマッチ度という3つの視点から選定の意思決定を読み解きます。- 第7～9章｜導入後のリアル- - AI時代のデータマネジメント論、導入で実現できたこと、そして現在進行形で取り組んでいること。KADOKAWA様は単なるクライアントではなく、我々の不足部分も率直に見つめながら、共に考えてくれる大切なパートナーです。- 第10章|｜あなたへのメッセージ- - 弊社への心配りは抜きにして、「あなたの挑戦を、だれかの勇気に変えてください」とお願いして語っていただいた、データマネジメントに挑むすべての方へのメッセージです。＜こんな方におすすめ＞- CDO・データマネジメント責任者：自社のデータ基盤やガバナンス体制の構築において、長期的・継続的な運用設計に悩んでいる方- DX推進リーダー・IT部門長：多事業展開やマルチクラウド環境など、複雑なシステムアーキテクチャの中で最適なデータ管理手法を探している方- 経営企画・事業責任者：「AI時代において、人が担うべきデータマネジメントとは何か」という本質的な問いに対するトップランナーの考えを知りたい方

▼導入事例の全文を読む（PDFダウンロード）：

https://tazna.io/contents-casestudy-kadokawa

■ 公開の背景：「データカタログツール」を導入しても現場で使われなくなる理由

「社内にどんなデータがあるのか分からない」という課題に対し、多くの企業がデータカタログシステムの導入を進めています。

KADOKAWA様もまた、2015年頃からドキュメントベースでの管理や、OpenMetadataのセルフホスティングなど、様々な方法でデータマネジメントに挑戦してきました。

しかし、そこで見えてきたのは「テクニカルメタデータを機械的に集めるだけでは、組織の中で使われ続ける状態にはならない」という限界でした。

データが真に活用されるためには、システムの力だけでなく、ドメイン知識を持つ「人」が無理なく関与し続けられる環境（ビジネスメタデータやナレッジの蓄積）が不可欠なのです。

本資料では、複数の事業と複数のクラウドDWHが併存する複雑な環境下において、なぜKADOKAWA様が「タヅナ」が掲げる『セルフデータマネジメント』という思想を選んだのか、その選定プロセスと導入後のリアルな変化を紐解きます。

▼導入事例の全文を読む（PDFダウンロード）：

https://tazna.io/contents-casestudy-kadokawa

■ パタンナーの提供する人気のコンテンツ

"データ活用"お役立ち資料3点セット(https://tazna.io/contents-set-of-3-useful-data)

【データ活用者・DX担当者必見】

"データ活用"に必要なナレッジを網羅した

『データ活用お役立ち資料3点セット』

になります。

パーフェクトガイド3点セット(https://tazna.io/contents-set-of-3-perfectguide-data-and-ai)

【"データ"と"AI"理解の決定版】

生成AI×データ戦略に必要なナレッジを完全網羅した『大人気パーフェクトガイド3点セット』

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Excel×AIで実現するデータ分析入門書3点セット(https://tazna.io/contents-set-of-3-dataanalysis-using-excel)

【"Excel×AI"を分析にフル活用】

Excel×ChatGPT・Copilot・Pythonを活用したデータ分析を行う際の参考になる『データ分析入門書3点セット』になります。

■ 世界で一番はじめやすいデータカタログ「タヅナ」(https://tazna.io/)

データカタログは情報システム部が社内のデータを管理するために、データ分析のプロがデータを探すために開発されたソフトウェアでした。

そんなデータカタログを「どんな企業でも・どんな職種でも・すばやく・簡単に使える」ソフトウェアに再発明しました。

POINT１.：設計書を自動でつくる(https://tazna.io/)

BIツールで誰かが頑張って開発してくれたダッシュボード。

表示されている指標の意味は答えられますか？

表示されている数値が間違っている気がしたときに、あなたがすぐに調べる手段はありますか？



タヅナなら、すべて一目瞭然です。

POINT２.：データの背景を理解する(https://tazna.io/)

タヅナはデータだけではなく、その先にいるヒトを探せます。

誰が・どんなデータ資産（データ・ダッシュボード・用語と定義）に詳しいのか？データに関して誰とどんなコミュニケーションを取ってるのか？を個人単位で把握できます。

タヅナなら、人材配置の最適化に活用できます。

POINT３.：基盤を作る前に活用する(https://tazna.io/)

私たちは、データを整備する縁の下の力持ちが、大きな労力をかけてデータ基盤をつくる苦労を知っています。そんなデータ基盤が全社員に利用されないなんてもったいない。

だから、整備してほしいデータを具体的に把握できるようにデータカタログを再発明しました。



タヅナなら、開発と現場がひとつになります。

■ 自社データを活用してAI/DX時代の"企画力"を鍛える「データアーキテクト研修」

本プログラムは、従来の「プログラミング習得」を中心としたDX研修とは異なり、ビジネスの現場で求められる「データに基づいた企画・設計力」の習得に特化しています。

座学に加え、実際の自社データを用いた「企画開発合宿」を組み合わせることで、研修終了時には実務で使えるプロダクト企画書が完成する、完全実践型のカリキュラムです。

■ 専門組織に頼らず“現場主導”でデータを武器にする「データマネジメント実践研修」

まずはご相談から :https://tazna.io/inquiry-dataarchitect-training

本プログラムは、単にDMBOK（データマネジメント知識体系）の概念を学ぶだけの座学研修とは異なり、「現場で明日から使える運用ルール」を研修中に構築することをゴールとしています。

専門組織の不足によりデータ活用が停滞している企業において、現場部門が自ら品質管理やガバナンスを担い、DXやAI活用を加速させるための「自走する組織」を作る実践型カリキュラムです。

■ DX推進に欠かせない"データカタログ"を日本初解説！パタンナー代表深野の著書『会社のデータを"誰もが使えるデータ"に変える データカタログという魔法』

まずはご相談から :https://tazna.io/inquiry-datamanagement-training

本書は、各部署でバラバラに管理されているデータを全社共通の資産として活用するための実践的手法を、ストーリー形式でわかりやすく解説した一冊です。

営業出身の主人公がDX推進室に異動し、データカタログを武器に社内変革に挑む成長物語を通じて、専門知識がなくても取り組めるデータ活用の本質を学ぶことができます。

第1章 データカタログとの運命の出会い

第2章 今さら聞けない、データ活用の基礎知識と専門用語

第3章 データカタログで「こんなこともできるの!?」と思わず声が出た

第4章 データカタログを使って、部署の壁を越えた「見える化」に挑んだ

第5章 分析のプロ（鬼）にデータカタログ（金棒）を使ってもらった

第6章 データカタログがビジネス部門とIT部門を一つにした

第7章 データカタログで、経営陣に「DXの成果」を数字で見せた

第8章 データカタログという魔法 ～それでも、データカタログを使わないあなたへ～

■ 会社概要

会社名：株式会社パタンナー

代表者：深野 嗣

所在地：東京都品川区北品川5丁目5－15

事業内容：

- データカタログ「タヅナ」の企画・開発・運営データ戦略コンサルティング

- データ人材育成・組織開発

コーポレートサイト：https://pttrner.co.jp/(https://pttrner.co.jp/)

データカタログ「タヅナ」：https://tazna.io/