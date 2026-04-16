【KADOKAWA×tazna導入事例】“10年間の試行錯誤”を経てたどり着いた、多事業・マルチクラウド環境における「セルフデータマネジメント」の全記録を公開
なぜKADOKAWAは"セルフデータマネジメント"を選んだのか―10年取り組み続けたデータマネジメント責任者の意思決定
株式会社パタンナー（本社：東京都品川区、代表取締役：深野 嗣）は、総合エンターテインメント企業である株式会社KADOKAWA様におけるデータカタログ「タヅナ」の導入事例インタビュー『なぜKADOKAWAは"セルフデータマネジメント"を選んだのか―10年取り組み続けたデータマネジメント責任者の意思決定』を公開いたしました。
本記事では、単なる製品導入の成功譚ではなく、KADOKAWA様が10年間にわたりデータマネジメントと向き合ってきたリアルな物語を、飾らず、省略せずに全10章の構成でそのまま掲載しています。
▼導入事例の全文を読む（PDFダウンロード）：
https://tazna.io/contents-casestudy-kadokawa
■ 本事例記事のハイライト
なぜKADOKAWAは"セルフデータマネジメント"を選んだのか―10年取り組み続けたデータマネジメント責任者の意思決定
＜目次（全10章の歩き方）＞
- 第1～3章｜出会いと試行錯誤
- - データマネジメントとの出会い、導入前の課題、Confluence・OpenMetadataでの挑戦と限界。KADOKAWAが歩んできた10年の試行錯誤を追います。
- 第4～6章｜選定の眼差し
- - 多事業・マルチクラウドという現実、運用面の要件、そして「なぜタヅナだったのか」。コンセプト(定性面)、技術(機能面)、自社へのマッチ度という3つの視点から選定の意思決定を読み解きます。
- 第7～9章｜導入後のリアル
- - AI時代のデータマネジメント論、導入で実現できたこと、そして現在進行形で取り組んでいること。KADOKAWA様は単なるクライアントではなく、我々の不足部分も率直に見つめながら、共に考えてくれる大切なパートナーです。
- 第10章|｜あなたへのメッセージ
- - 弊社への心配りは抜きにして、「あなたの挑戦を、だれかの勇気に変えてください」とお願いして語っていただいた、データマネジメントに挑むすべての方へのメッセージです。
＜こんな方におすすめ＞
- CDO・データマネジメント責任者：自社のデータ基盤やガバナンス体制の構築において、長期的・継続的な運用設計に悩んでいる方
- DX推進リーダー・IT部門長：多事業展開やマルチクラウド環境など、複雑なシステムアーキテクチャの中で最適なデータ管理手法を探している方
- 経営企画・事業責任者：「AI時代において、人が担うべきデータマネジメントとは何か」という本質的な問いに対するトップランナーの考えを知りたい方
▼導入事例の全文を読む（PDFダウンロード）：
https://tazna.io/contents-casestudy-kadokawa
■ 公開の背景：「データカタログツール」を導入しても現場で使われなくなる理由
「社内にどんなデータがあるのか分からない」という課題に対し、多くの企業がデータカタログシステムの導入を進めています。
KADOKAWA様もまた、2015年頃からドキュメントベースでの管理や、OpenMetadataのセルフホスティングなど、様々な方法でデータマネジメントに挑戦してきました。
しかし、そこで見えてきたのは「テクニカルメタデータを機械的に集めるだけでは、組織の中で使われ続ける状態にはならない」という限界でした。
データが真に活用されるためには、システムの力だけでなく、ドメイン知識を持つ「人」が無理なく関与し続けられる環境（ビジネスメタデータやナレッジの蓄積）が不可欠なのです。
本資料では、複数の事業と複数のクラウドDWHが併存する複雑な環境下において、なぜKADOKAWA様が「タヅナ」が掲げる『セルフデータマネジメント』という思想を選んだのか、その選定プロセスと導入後のリアルな変化を紐解きます。
▼導入事例の全文を読む（PDFダウンロード）：
https://tazna.io/contents-casestudy-kadokawa
■ パタンナーの提供する人気のコンテンツ
"データ活用"お役立ち資料3点セット(https://tazna.io/contents-set-of-3-useful-data)
【データ活用者・DX担当者必見】
"データ活用"に必要なナレッジを網羅した
『データ活用お役立ち資料3点セット』
になります。
パーフェクトガイド3点セット(https://tazna.io/contents-set-of-3-perfectguide-data-and-ai)
【"データ"と"AI"理解の決定版】
生成AI×データ戦略に必要なナレッジを完全網羅した『大人気パーフェクトガイド3点セット』
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Excel×AIで実現するデータ分析入門書3点セット(https://tazna.io/contents-set-of-3-dataanalysis-using-excel)
【"Excel×AI"を分析にフル活用】
Excel×ChatGPT・Copilot・Pythonを活用したデータ分析を行う際の参考になる『データ分析入門書3点セット』になります。
■ 世界で一番はじめやすいデータカタログ「タヅナ」(https://tazna.io/)
データカタログは情報システム部が社内のデータを管理するために、データ分析のプロがデータを探すために開発されたソフトウェアでした。
そんなデータカタログを「どんな企業でも・どんな職種でも・すばやく・簡単に使える」ソフトウェアに再発明しました。
POINT１.：設計書を自動でつくる(https://tazna.io/)
BIツールで誰かが頑張って開発してくれたダッシュボード。
表示されている指標の意味は答えられますか？
表示されている数値が間違っている気がしたときに、あなたがすぐに調べる手段はありますか？
タヅナなら、すべて一目瞭然です。
POINT２.：データの背景を理解する(https://tazna.io/)
タヅナはデータだけではなく、その先にいるヒトを探せます。
誰が・どんなデータ資産（データ・ダッシュボード・用語と定義）に詳しいのか？データに関して誰とどんなコミュニケーションを取ってるのか？を個人単位で把握できます。
タヅナなら、人材配置の最適化に活用できます。
POINT３.：基盤を作る前に活用する(https://tazna.io/)
私たちは、データを整備する縁の下の力持ちが、大きな労力をかけてデータ基盤をつくる苦労を知っています。そんなデータ基盤が全社員に利用されないなんてもったいない。
だから、整備してほしいデータを具体的に把握できるようにデータカタログを再発明しました。
タヅナなら、開発と現場がひとつになります。
■ 自社データを活用してAI/DX時代の"企画力"を鍛える「データアーキテクト研修」
本プログラムは、従来の「プログラミング習得」を中心としたDX研修とは異なり、ビジネスの現場で求められる「データに基づいた企画・設計力」の習得に特化しています。
座学に加え、実際の自社データを用いた「企画開発合宿」を組み合わせることで、研修終了時には実務で使えるプロダクト企画書が完成する、完全実践型のカリキュラムです。
まずはご相談から :
https://tazna.io/inquiry-dataarchitect-training
■ 専門組織に頼らず“現場主導”でデータを武器にする「データマネジメント実践研修」
本プログラムは、単にDMBOK（データマネジメント知識体系）の概念を学ぶだけの座学研修とは異なり、「現場で明日から使える運用ルール」を研修中に構築することをゴールとしています。
専門組織の不足によりデータ活用が停滞している企業において、現場部門が自ら品質管理やガバナンスを担い、DXやAI活用を加速させるための「自走する組織」を作る実践型カリキュラムです。
まずはご相談から :
https://tazna.io/inquiry-datamanagement-training
■ DX推進に欠かせない"データカタログ"を日本初解説！パタンナー代表深野の著書『会社のデータを"誰もが使えるデータ"に変える データカタログという魔法』
本書は、各部署でバラバラに管理されているデータを全社共通の資産として活用するための実践的手法を、ストーリー形式でわかりやすく解説した一冊です。
営業出身の主人公がDX推進室に異動し、データカタログを武器に社内変革に挑む成長物語を通じて、専門知識がなくても取り組めるデータ活用の本質を学ぶことができます。
第1章 データカタログとの運命の出会い
第2章 今さら聞けない、データ活用の基礎知識と専門用語
第3章 データカタログで「こんなこともできるの!?」と思わず声が出た
第4章 データカタログを使って、部署の壁を越えた「見える化」に挑んだ
第5章 分析のプロ（鬼）にデータカタログ（金棒）を使ってもらった
第6章 データカタログがビジネス部門とIT部門を一つにした
第7章 データカタログで、経営陣に「DXの成果」を数字で見せた
第8章 データカタログという魔法 ～それでも、データカタログを使わないあなたへ～
■ 会社概要
会社名：株式会社パタンナー
代表者：深野 嗣
所在地：東京都品川区北品川5丁目5－15
事業内容：
- データカタログ「タヅナ」の企画・開発・運営データ戦略コンサルティング
- データ人材育成・組織開発
コーポレートサイト：https://pttrner.co.jp/(https://pttrner.co.jp/)
データカタログ「タヅナ」：https://tazna.io/