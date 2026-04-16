4人のママに溺愛されちゃう？！「4人のママのせいで俺のラブコメがママならない」第１巻4月16日本日発売！

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株式会社竹書房

株式会社竹書房（所在地：東京都千代田区、代表取締役社長：宮田 純孝）は、『4人のママのせいで俺のラブコメがママならない』第１巻（著者：ナックルカーブ）を2026年4月16日（木）に発売いたします。



第一巻書影

■あらすじ


美人で愛情過多な義理の母と暮らす高校生・巧は幼馴染に恋する年頃男子。


ある日、義ママがなんと4人に分裂!? 病み、ツン、幼...個性的なママたちが、巧の恋路をあの手この手で応援(邪魔)してくる...。


ハートフル（？）な4ママとの「ママならない」ラブコメ、スタート！



■見どころ


突然増えた(？！)4人の義理のお母さんからたーっぷり(ハート)甘やかされちゃうシーンが見どころです。


ツンツンなママ、病み系なママ、口リ気味なママ…個性的なママたちから浴びる愛情をご堪能下さい。




■特典情報




■書籍情報


4人のママのせいで俺のラブコメがママならない　1巻


著者：ナックルカーブ


発売日：2026年4月16日（木）


判型：B6


ページ数：144ページ


定価：880円（税込）


竹書房公式サイト詳細：


https://www.takeshobo.co.jp/book/b10158239.html


竹コミ！連載ページ：


https://takecomic.jp/series/878cf08ba41ee



■作家情報


著者：ナックルカーブ


代表作に『サキュバス学園の犬ッ！』全6巻(竹書房刊)


作者X：https://x.com/Knuckle_curve?s=20



■「竹コミ！」連載情報


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