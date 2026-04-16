4人のママに溺愛されちゃう？！「4人のママのせいで俺のラブコメがママならない」第１巻4月16日本日発売！

株式会社竹書房

株式会社竹書房（所在地：東京都千代田区、代表取締役社長：宮田 純孝）は、『4人のママのせいで俺のラブコメがママならない』第１巻（著者：ナックルカーブ）を2026年4月16日（木）に発売いたします。

■あらすじ

第一巻書影

美人で愛情過多な義理の母と暮らす高校生・巧は幼馴染に恋する年頃男子。

ある日、義ママがなんと4人に分裂!? 病み、ツン、幼...個性的なママたちが、巧の恋路をあの手この手で応援(邪魔)してくる...。

ハートフル（？）な4ママとの「ママならない」ラブコメ、スタート！

■見どころ

突然増えた(？！)4人の義理のお母さんからたーっぷり(ハート)甘やかされちゃうシーンが見どころです。

ツンツンなママ、病み系なママ、口リ気味なママ…個性的なママたちから浴びる愛情をご堪能下さい。

■特典情報

■書籍情報

4人のママのせいで俺のラブコメがママならない 1巻

著者：ナックルカーブ

発売日：2026年4月16日（木）

判型：B6

ページ数：144ページ

定価：880円（税込）

竹書房公式サイト詳細：

https://www.takeshobo.co.jp/book/b10158239.html

竹コミ！連載ページ：

https://takecomic.jp/series/878cf08ba41ee

■作家情報

著者：ナックルカーブ

代表作に『サキュバス学園の犬ッ！』全6巻(竹書房刊)

作者X：https://x.com/Knuckle_curve?s=20

■「竹コミ！」連載情報

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『メイドインアビス』『今泉ん家はどうやらギャルの溜まり場になってるらしい～DEEP～ 』『魔法少女にあこがれて』『ポプテピピック』などが好評連載中。

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