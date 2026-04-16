日立ハイテクが Invivoscribe 社と定量機能付核酸抽出装置「PrepQuant(TM) System」を共同開発

株式会社日立ハイテク

株式会社日立ハイテク(以下、日立ハイテク)は、血液がんに特化した検査キット、バイオインフォマティクス、および臨床検査サービスをグローバルに提供するInvivoscribe, Inc.(本社所在地：米国San Diego、以下、Invivoscribe社)と、検体前処理に用いる定量機能付核酸抽出装置「PrepQuant(TM) System(以下、本システム)」を共同開発しました。

日立ハイテクとInvivoscribe社は2022年から、分子診断分野における新たな価値創出に向けた協業*1を推進しており、Invivoscribe社の遺伝子検査キットおよびバイオインフォマティクスの開発力、臨床検査サービスで培った経験やナレッジ・ノウハウ、各国の法規制の専門知識と、日立ハイテクの自動化・計測・分析の基盤技術を融合し、がん診断や治療モニタリングのニーズに応えるソリューションの提供に向けた研究・開発に取り組んでいます。

本システムは、検体から核酸*2を抽出・濃縮・定量する一連の工程の全自動化を実現しました。従来は、それぞれの工程を異なる装置や手作業で実施していました。本システムにより、一連の工程が1台の装置にて自動処理できるようになり、作業負荷の低減と処理時間の削減を実現します。本システムは、2 mL の血液・骨髄や 8 mL の血漿といった大容量検体からの核酸抽出に対応しており、がんの微小残存病変解析*3やリキッドバイオプシー研究*4などに用いる遺伝子解析データの品質向上に貢献します。

Invivoscribe社では、本システムを2026 年 4 月から米国で販売開始し、2026年 4 月17日(金)～22日(水)にサンディエゴ(米国)で開催される 「American Association for Cancer Research (AACR)」 年次総会において、本システムを展示する予定です。

日立ハイテクは、分子診断を含めた体外診断の高品質・高機能化、放射線治療の低侵襲化など医療全体の最適化を支えるヘルスケア・イノベーションの創生に取り組み、「がんを恐れることのない社会」の実現をめざしています。今後も、体外診断分野において培ってきたノウハウ・ナレッジとデジタル技術を組み合わせ、患者一人ひとりに寄り添った医療をサポートするヘルスケアソリューションを提供することで、環境・幸福・経済成長が調和するハーモナイズドソサエティの実現をめざしていきます。

*1 2022年5月発表ニュースリリース(https://www.hitachi-hightech.com/jp/ja/news/nr20220510.html)

*2 核酸：DNA(デオキシリボ核酸)とRNA(リボ核酸)の総称であり、遺伝情報の保存やタンパク質合成に重要な役割を果たす。

*3 がんの微小残存病変解析：がん治療後に体内に微量に残る腫瘍を、高感度に検出・モニタリングする手法。

*4 リキッドバイオプシー研究：血漿などの液性検体中の腫瘍由来生体分子を解析し、がんに関する早期評価や治療研究の検討に資する研究。

※本製品の使用目的は研究に限定されます。診断目的での使用はできません。