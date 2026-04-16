日本ペットホテル協会株式会社

日本ペットホテル協会株式会社（本社：愛知県名古屋市、代表取締役：鬼頭克明、大田富啓）は、2026年4月15日に京都下京区京都駅店を新規開店すると発表した。これにより同社の店舗数は全国で97店舗となり、関西エリアにおけるペットホテルサービスの更なる充実を図る。

近年、ペット飼育世帯の増加とともに、出張や旅行時のペット預かりサービスへのニーズが急速に高まっている。特に20代から40代のビジネスパーソンにとって、仕事と愛するペットとの生活を両立させるためのサポートサービスは不可欠な存在となっている。京都駅という交通の要衝に位置する今回の新店舗は、関西圏で働く多忙なビジネスパーソンにとって、アクセスしやすい立地での安心できるペット預かりサービスを提供することを目的としている。

京都下京区京都駅店では、同社が培ってきた豊富な経験とノウハウを活かし、ペット一匹一匹の個性や特性に配慮した質の高いケアサービスを提供する予定である。専門的な知識を持つスタッフが常駐し、飼い主が安心して愛するペットを預けられる環境を整備している。また、京都という観光都市の特性を活かし、観光客や出張者のニーズにも対応できる体制を構築している。

同社では、今回の京都駅店開店を通じて、関西エリアでのサービス網をさらに強化し、より多くのペット愛好家の皆様に安心と信頼のサービスを提供していく方針である。今後も全国展開を継続し、ペットと飼い主の豊かな生活をサポートしていく考えを示している。

【会社概要】

・会社名：日本ペットホテル協会株式会社

・代表者：鬼頭 克明、大田富啓

・所在地：愛知県名古屋市千種区内山3丁目9-23 3F

・公式HP：https://oneluke.net/

【問い合わせ先】

・担当：日本ペットホテル協会広報部

・電話：0527848416

・メール：japan.pet.hotel@gmail.com