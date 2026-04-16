北海道・函館市内でairKitchenが初展開。インバウンド向け料理体験を提供開始

ZAZA株式会社

ZAZA株式会社（代表取締役：永津 豪、本社：愛知県名古屋市）が運営する旅行者と地元の料理体験をつなぐプラットフォーム「airKitchen（エアキッチン）」(https://airkitchen.me/)は、北海道函館市内において、インバウンド旅行者向けの料理体験クラスを初めて展開いたします。

本取り組みは、観光地として人気の高い函館において、食を通じた体験型観光の新たな選択肢を提供することを目的としています。

■ 函館で初展開となる料理体験

今回開催されるクラスでは、日本の食文化の基本である「味噌汁」と「巻き寿司」の調理体験を通じて、発酵文化と地域食材の魅力を学ぶことができます。

味噌汁は、ベースとなる味噌づくりから体験。さらに、出汁には昆布を使用しており、日本有数の昆布の産地である函館ならではの本格的な味わいを体験できます。

巻き寿司は、巻き寿司は肉、魚、山菜、野菜、海藻など季節の食材を使った具材を用い、参加者自身でオリジナルの寿司を仕上げます。

本クラスは、日本の自然や食文化を大切にする考え方を、「発酵」と「出汁」という観点から体験できる内容となっています。

クラス詳細・予約はこちら :https://airkitchen.me/kitchen/13068.php

ホストのTerumiさん

ホストよりメッセージ：

函館の豊な自然にかこまれた農場で日本の和食作りを いっしょに楽しみませんか

お会いできるのを楽しみにしています

■ 開催概要- 開催日：2026年6月6日（土）・7日（日）- 開催地：北海道 函館市- 対象：訪日外国人旅行者（インバウンド）

※各日程とも少人数制で実施予定

クラス詳細・予約はこちら :https://airkitchen.me/kitchen/13068.php

■北海道 函館市について

函館市は北海道南部に位置し、豊かな自然と歴史的な街並みを有する観光都市です。

特に海産物に恵まれた食文化が魅力で、なかでも昆布は日本有数の生産地として知られています。

近年は、従来の観光に加え、地域文化や食を体験できるコンテンツの充実にも取り組んでいます。

■背景：函館における体験型観光の需要

近年、訪日外国人旅行者の間では、観光地を巡るだけでなく、地域の人と交流しながら文化を体験する旅行スタイルが広がっています。

函館市においても、従来の観光に加え、地域の食文化や暮らしに触れられる体験コンテンツへのニーズが高まっています。

特に函館は、昆布をはじめとする豊富な海産物に恵まれた食の街であり、その魅力を“体験”として提供することで、滞在価値の向上や観光の多様化につながる取り組みが注目されています。

料理体験は、

- 言語を超えて楽しめる- 地域の食文化を深く理解できる- 少人数でも参加しやすい

といった特長から、函館においてもインバウンド向けの体験型コンテンツとしての可能性が期待されています。

■ 今回の取り組みについて

今回の函館市内での初展開は、地域の食文化を体験として提供することで、観光の質を高める新たな取り組みです。

旅行者が地域の食材や調理方法に直接触れることで、単なる観光にとどまらない、より深い体験価値の創出を目指しています。

■ 函館から広がる新たな観光の形

airKitchenは今回の函館での展開を通じて、地方都市における体験型観光の可能性を広げていきます。

今後も地方都市や観光地と連携しながら、地域の食文化を世界に発信するとともに、持続可能な観光の実現に貢献してまいります。

■airKitchenについて

airKitchenは、旅行先で家庭料理を教えてくれる地元のホストと、世界の料理を現地で学びたい旅行者をオンラインで結ぶマッチングプラットフォームです。2018年のサービス開始以来、日本国内をはじめ、イタリア、フランス、ベトナム、タイなど、世界各国で展開中。初心者でも楽しめるクラスからプロ向けの本格クラスまで、幅広い体験を提供しています。

airKitchen HPはこちら :https://airkitchen.me/host.php■ZAZA株式会社 会社概要

会社名 ：ZAZA株式会社

所在地 ：愛知県名古屋市中村区名駅1丁目1番1号 JPタワー名古屋21F

代表者 ：代表取締役 永津豪

設立 ：2017年7月4日

事業内容：旅行プラットフォーム事業「airKitchen」の運営、製造業向けDXプラットフォーム「メトリー」の運営

会社HP ：https://zazainc.co.jp/

『airKitchen（エアキッチン）』ホームページ：https://airkitchen.me/

『Metoree（メトリー）』ホームページ：https://metoree.com/

公式SNS

・X：https://x.com/helloairkitchen

・Instagram：https://www.instagram.com/airkitchen_official/?hl=ja

・Facebook：https://www.facebook.com/airKitchen.official/?ref=br_rs

・YouTube：https://www.youtube.com/watch?v=sZfiIcnEt_Q

【本件に関するお問い合わせ】

ZAZA株式会社 airKitchen事業部

Email：info@airkitchen.jp