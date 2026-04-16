【高尾山から春の便り】人気スイーツ「高尾山プリン」から、真っ赤な完熟果肉が贅沢な「期間限定・いちご味」が新登場！

株式会社アーバン可愛らしいムササビをイメージしたスリーブでご用意

株式会社アーバン（本社：東京都八王子市）は、高尾山の人気お土産・スイーツとして親しまれている「高尾山プリン」より、期間限定の新フレーバー「高尾山プリン いちご味」を2026年4月16日より発売いたします。

高尾山の四季を味わう「高尾山プリン」

果肉たっぷりの苺ソース

高尾山を訪れる登山客や観光客の皆様に、地域の恵みを感じていただけるスイーツとして誕生した「高尾山プリン」。これまで「ぷれーん」「酒かす」「くわの葉」といったこだわりのラインナップを展開してまいりました。 この度、春の訪れとともに登場するのは、幅広い世代から愛される「いちご味」です。高尾山の自然の中で、特別なひとときを過ごしていただきたいという想いから、見た目にも華やかで贅沢な逸品を開発いたしました。

商品の特徴：二層が織りなす極上のくちどけ

八王子産の新鮮な卵を使用 地元の豊かな環境で育った「八王子産の卵」を使用。濃厚なコクと、とろけるようななめらかな食感が特徴です。

贅沢な完熟苺ソース プリンの上部には、苺の果肉をゴロゴロと残した特製ソースをたっぷりとかけました。苺本来の甘酸っぱさと香りが、濃厚なプリンの甘みを引き立てます。

愛らしいムササビパッケージ 高尾山に生息するムササビをモチーフにしたオリジナルスリーブを採用。苺味は、鮮やかなイエローに苺のイラストが描かれた、春らしく可愛いデザインです。

■商品概要

商品名：高尾山プリン 苺（期間限定）

販売価格：480円（税込）

販売期間：2026年4月16日～（無くなり次第終了）

販売場所：店舗名：高尾山ふもとや

■高尾山プリン ラインナップ

定番のフレーバーも好評販売中です。

ぷれーん：卵のコクをシンプルに味わえる王道プリン。

酒かす：八王子の老舗蔵元の酒粕を使用した、芳醇な香りの大人な味わい。

くわの葉：高尾山周辺で古くから親しまれる桑の葉を使用。抹茶のような爽やかな風味。

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社アーバン

担当：岸本

電話：042-629-4566

E-mail：info@urban-inc.co.jp

公式Instagram：https://www.instagram.com/takao_fumotoya/