aicrew、東芝ブレイブルーパス東京とレッドパートナー契約を締結

aicrew株式会社



aicrew株式会社（本社：東京都目黒区青葉台3-18-3 THE WORKS 410、代表取締役：明賀

大介、以下aicrew）は、JAPAN RUGBY LEAGUE ONE Div.1所属のプロラグビーチーム「

東芝ブレイブルーパス東京」（運営：東芝ブレイブルーパス東京株式会社）と、2025-2026

シーズンにおけるレッドパートナー契約を締結いたしました。本契約に基づき、aicrewはAI

映像技術を活用した映像制作を通じて、チームの新たな魅力発信を支援してまいります。



■ 契約締結の背景

プロスポーツチームを取り巻く環境は大きく変化しており、試合運営にとどまらず、デジタ

ルを活用したファンエンゲージメントの強化やスポンサー価値の最大化が求められています

。一方で、動画・クリエイティブ制作のコストや納期が課題となり、継続的かつ多様なコン

テンツ展開が難しい状況が続いています。

aicrewは、生成AIを活用した動画制作・コンテンツ開発を強みとし、低コスト・短納期で高

品質なクリエイティブを提供します。東芝ブレイブルーパス東京が築いてきた強固なチーム

ブランドとaicrewのAI×クリエイティブの知見が合致し、本契約の締結に至りました。



■ 主な取り組み内容

・ AI映像技術を活用したオリジナルコンテンツの制作

・ チームブランディングを強化するクリエイティブコンテンツの開発

※具体的な制作内容は今後協議の上決定します



■ 今後の展望

aicrewは本取り組みを通じて、AIを活用したスポーツ領域における新たな情報発信モデルの

確立を目指します。東芝ブレイブルーパス東京の歴史とブランド力にAIクリエイティブを掛

け合わせることで、ファンに新たな体験価値を届けるとともに、スポーツとテクノロジーが

融合した先進事例を創り上げてまいります。

■ コメント（aicrew）

代表取締役 明賀 大介

この度、東芝ブレイブルーパス東京様とレッドパートナー契約を締結できたことを大変嬉し

く思います。長年にわたり日本ラグビー界をリードしてきたチームと手を組み、AIとクリエ

イティブの力でそのブランドをさらに多くの方に届けられるよう取り組んでまいります。



事業責任者 徳南 堅太

元アスリートとして、スポーツが持つ熱量と感動の大きさを誰よりも実感してきました。AI

の力でその魅力をより多くの人に届けられること、そして東芝ブレイブルーパス東京という

トップチームとともに新しいスポーツコンテンツの形を作れることを、心から誇りに思いま

す。



■ コメント（東芝ブレイブルーパス東京）

代表取締役社長 薫田 真広

長年にわたり多くの日本代表選手を輩出してきた私たちにとって、AIにより往年の選手

たちの記憶を次世代に伝える取り組みは、チームの歴史を繋ぐ新しい手段だと感じてい

ます。aicrew様とともに、ラグビーの新たな楽しみ方を発信できることを楽しみにして

おります。

■ 会社概要

会社名：aicrew株式会社

所在地：東京都目黒区青葉台3-18-3 THE WORKS 410

代表者：代表取締役 明賀大介

事業内容：AI動画制作、eラーニング事業、システム受託開発、コミュニティ運営

URL：https://www.aicrew.jp

■ 東芝ブレイブルーパス東京について

東芝ブレイブルーパス東京は、東京都府中市を拠点とするプロラグビーチームです

。JAPAN RUGBY LEAGUE ONE Div.1に所属し、数多くの日本代表選手を輩出してきた日

本ラグビー界を代表する強豪チームです。

公式サイト：https://www.bravelupus.com/

■ お問い合わせ

会社名：aicrew株式会社

担当：徳南

メール：info@aicrew.jp