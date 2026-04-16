【アンテノール 母の日限定】ホワイトチョコでできた繊細なカーネーションのケーキで日頃の感謝を

株式会社 エーデルワイス

神戸生まれのパティスリー「アンテノール(https://www.antenor.jp)」では5月8日(金)より、母の日に感謝を伝えるのにぴったりなカーネーションのケーキを販売いたします。また、華やかなパッケージに苺の焼き菓子を詰め合わせた焼き菓子ギフトも、数量限定でご用意いたします。

ホワイトチョコを1枚1枚丁寧にけずったカーネーション

カーネーション

カーネーション

毎年大好評の『カーネーション』のケーキは、爽やかな甘みの苺と桃のムースに、甘酸っぱい苺のコンフィチュールやクリームをとじ込めた母の日限定ケーキです。カーネーションの花びらは、全てホワイトチョコ。職人の手技で1枚ずつ薄くけずり取り、フリルにして丁寧に重ね、作り上げます。

お母さんをとびっきりの笑顔にするカーネーションのケーキ。アンテノールのケーキ取り扱い全店にて、ご予約を承っております。

■価格：

直径12cm（3～4人分） \3,456（本体価格\3,200)

直径15cm（4～6人分） \4,698（本体価格\4,350）※画像

■販売期間：5月8日(金)～5月10日(日)

Making Movie

ホームページ(https://www.antenor.jp/recommend/2026haha.html)では、職人が1枚1枚丁寧にチョコをけずり、カーネーションのケーキをつくる工程の動画を公開中です。ぜひご覧ください。

母の日だからこそ、特別なショートケーキを

苺づくしのショートケーキ

苺づくしのショートケーキ

ほんのりピンクが可愛い苺のクリームの中に、とろりとした甘酸っぱい苺入りの苺のコンフィチュールを詰めて。苺のおいしさをぎゅっと詰め込んだ贅沢な苺ケーキです。

■価格：\1,275（本体価格\1,180）

■販売期間：5月8日(金)～5月10日(日)

※店舗によりお取り扱いのない場合がございます。

母の日の華やかな贈り物に苺の魅力をたっぷり詰め込んだ焼き菓子ギフト

苺のクリームサンド アソート（M）

苺のクリームサンド アソート（M）

苺チョコレートをサンドした『苺のラングドシャ・ショコラ』、ほんのり甘酸っぱい苺チョコクリームをサンドした『苺のクリームサンド』など、おすすめの焼き菓子を詰め合わせたアソートギフトをご用意しております。華やかなパッケージは母の日の贈り物におすすめです。

■価格：\1,728（本体価格\1,600）

■内容：苺のラングドシャ・ショコラ×9個、苺のクリーム サンド×2個、フィナンシェ×2個

■販売期間：4月16日(木)～5月10日(日)

■販売店舗：全店・公式オンラインショップ(https://shop.antenor.jp)

～母の日メッセージカード～

アンテノールの店頭にて商品をお買い上げいただいたお客様に、カーネーションの花束をデザインしたメッセージカードを無料でお付けいたします。

中にメッセージを書いて、お母さんに日頃の感謝を伝えませんか。

※メッセージカードをご希望の方はお買い上げの際にお申しつけください。

※数には限りがございます。ご了承ください。

「アンテノール」とは、1978年に神戸で「日本一の洋菓子をつくりたい」という1人の菓子職人の思いから誕生した株式会社エーデルワイスが展開する洋菓子ブランドです。全国の百貨店を中心に38店舗を展開し、店内厨房で仕上げるケーキや、こだわりの焼菓子をお届けしています。

【ホームページ】 https://www.antenor.jp

【公式オンラインショップ】 https://shop.antenor.jp

【公式インスタグラム】 https://www.instagram.com/antenor_1978/