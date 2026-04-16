【35歳以上限定】の挑戦型音楽コンテスト「トップアーティストコンテスト2026」決勝開催へ

合同会社トップアーティストライフ2026年4月25日（土）、35歳以上のシンガー限定の音楽イベント「トップアーティストコンテスト2026」決勝大会が東京都葛飾区にて開催されます。本コンテストは、年齢や環境を理由に自分の可能性に制限をかけてきた大人たちが、自分の人生から生まれた想いを“誰かに届ける”と決め、本気で人生に向き合う挑戦を描くイベントです。

多くの人が、大人になるにつれて「やりたいこと」よりも「やるべきこと」を優先するようになります。やらない理由は、いくらでも見つかる。それでもなお、「届けたい」と思えるものがある人だけが、このステージに立ちます。

本コンテストは、そんな“想いを持った人が報われる場所”をつくるために生まれました。

そしてその姿が、同じように迷っている誰かの背中を押すことを目指しています。

決勝大会について

決勝大会では、予選を勝ち抜いた8組のファイナリストが出演。

それぞれが、自分の人生と向き合いながら生まれた想いを、歌に乗せて届けます。

現在、満席の会場を目指して観覧者を募集しており、決勝に向けて大きな盛り上がりを見せています。

出演者（出演順）Nomu（千葉県）

高橋啓子（母さん）（北海道西興部村）

シンガーソングライターはな（千葉県）

大開運アイドル Let's sweetie（愛知県）

おちあゆみ（福岡県）

松下元気（北海道）

ハートフルシンガー 橋村佳奈美（埼玉県）

未来祐介 地球を翔けるオトノワ（千葉県）

主催者コメント

主催は合同会社トップアーティストライフ。

代表であり、シンガーソングライターの濱守栄子は、次のように語ります。

「私自身、シンガーとして活動し始めたのは30歳を過ぎてからでした。コンテストには年齢制限があることも多く、挑戦すらさせてもらえない悔しさを何度も感じてきました。

だからこそ今度は、“年齢を重ねた大人が挑戦できる場をつくりたい”

そんな想いで、このコンテストを立ち上げました。

私たちは、

“人は誰もがアーティスト”だと考えています。

表現することは、特別な人だけのものではなく、自分の人生を生きるすべての人にあるものだと思っています。

このコンテストは、年齢に関係なく、“誰かに想いを届けると決めた人”が立つ場所です。

人生の中で経験してきたことすべてに意味があって、そのすべてが、誰かの心を動かす力になると信じています。」

審査員・ゲストについて

本コンテストの審査員には、音楽・エンターテインメント業界で活躍する多彩なゲストが参加します。

ゲスト審査員として、

恋愛バラエティ番組「あいのり」の主題歌『明日への扉』で知られる、I WiSHのnaoが登場。

さらに、

元宝塚歌劇団の嘉月絵里、株式会社IZUMI PRO代表の伊津美敬、CherryTreeFestival主催の永井理沙が審査員として参加。ハミングシンガーとして世界的に活躍するかくばりゆきえも審査員として加わります。

また当日は、会場を盛り上げるスペシャルゲストとして

“ハミングシンガー”の出演も注目されています。

音楽・表現・パフォーマンスの各分野から集まった審査員・ゲストが、

“どれだけ人の心を動かせるか”という視点で審査を行います。

景品・特典について

本コンテストの優勝者には、今後の活動を大きく広げる特別なステージが用意されています。

１．川崎 CLUB CITTA’（クラブチッタ）1,000人規模のステージで歌える権利

２．東京の街を走る「ライブバス」での凱旋ライブ



次のステージへと進むための“リアルな機会”をご用意しています。

開催概要

イベント名：トップアーティストコンテスト2026 決勝大会

https://contest.topartist.life/



開催日：2026年4月25日（土） 11：30～

※時間は前後する場合があります。



場所 葛飾シンフォニーヒルズ アイリスホール（青砥駅より徒歩6分）

〒124-0012 東京都葛飾区立石６丁目３３－１



主催：トップアーティストコンテスト運営事務局

参加方法・お問い合わせ

観覧チケットおよびスポンサー申込については、以下よりご確認ください。

https://contest.topartist.life/ticket/

【濱守栄子のプロフィール】

【えいこ先生】音楽で生きていきたいを叶える専門家



岩手県大船渡市出身、シンガーソングライター／さんりく・大船渡ふるさと大使。

言葉や歌を通して、「命の尊さ」「夢を追いかけることの楽しさ」を発信し、活気ある社会の実現を目指している。



復興支援イベント・学校・企業での講演やミニライブ、ＣＭ音楽、企業テーマソング制作等、様々な活動を展開。ダイヤモンドマインドコーチとしても活躍。

地元大船渡中学校の校歌の制作も手掛ける。



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合同会社トップアーティストライフについて

トップアーティストライフは、「人は誰もがアーティスト」を経営理念とし、アーティスト自身の価値を高め、「好きなことだけで生きていく最高の人生」を提供しています。

所在地：東京都葛飾区

設 立：2022年3月17日

ＵＲＬ：https://topartist.life/

業務内容

ライブ・コンサート／ディナーショー／講演会／イベント企画、出演

司会／ナレーション／アテレコ／声優

楽曲制作／作詞／作曲／仮歌

アーティスト育成／マネジメント／コンサルティング

マインドコーチ／クラウドファンディングコンサル／SNS集客コンサル

出版業（Amazonランキング９部門１位実績）／ライティング講師／LP制作／オーディブル制作