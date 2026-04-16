ＳＤＧｓ私募債「オフセット型」の発行（株式会社アン・ドゥーホールディングス）

株式会社ちゅうぎんフィナンシャルグループ

当行では、私募債発行を通じ、地域社会に貢献する企業を応援しております。

４月１６日（木）に、株式会社アン・ドゥーホールディングスの『ＳＤＧｓ私募債「オフセット型」』（※）の引受けと財務代理人を務めることとなりました。その手数料の一部を使って、おかやまの森整備公社が創出したＪ-クレジットを購入し、当社の事業活動から排出されるＣＯ２のオフセットに活用します。

※『ＳＤＧｓ私募債「オフセット型」』

脱炭素への取組み支援のため、地域で創出されたＪ-クレジットを私募債発行企業

さまに提供し、排出されるＣＯ２のオフセットに活用する特典付きの私募債。

【発行企業および私募債の概要】

- 銘 柄 名：株式会社アン・ドゥーホールディングス 第４回無担保社債（当行保証付および適格機関投資家限定）- 所 在 地 ：岡山県岡山市中区高屋３５６-３- 代 表 者 ：中村 二郎- 業 種 ：繊維品卸売業- 売 上 高 ：４，６２６百万円（令和７年５月期）- 発 行 額 ：１００百万円- 発 行 日 ：令和８年４月１６日（木）- 発行期間：５年- 返済方法：満期一括償還- 資金使途：運転資金- コメント：当社はデニムを中心とした衣料品の企画・販売をおこなっております。デニム製品では日本で初めて「エコテックス(R)スタンダード１００」を取得いたしました。今後も「エシカル（倫理的な）ファッション」の普及により岡山県から全国に向けＳＤＧｓを発信し、地域活性化に貢献したいと考えています。

株式会社 中国銀行

電話番号：０８６-２２３-３１１１

広報センター 岡嶋（内線２２５５）