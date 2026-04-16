詳しく、だけど読みやすく。ノンフィクションでおなじみの著者が描く人物伝シリーズ！　文研出版より『お江　戦国の世を生きぬいて』を発売！

株式会社 新興出版社啓林館

株式会社新興出版社啓林館（本社：大阪市、代表取締役社長：佐藤諭史）は、児童書の「文研出版」ブランドで『お江 戦国の世を生きぬいて』（歴史をひらく人物伝）を、本日より全国の書店で発売いたします。

あらすじ

お江は父母が亡き後、養父・秀吉によって育ち、彼の政略結婚のコマとなって、波乱に満ちた日々を送る。さいごは、江戸幕府第二代将軍・徳川秀忠の正室となる。戦国をたくましく生きた女性の物語。

編集者より

ポイント１. 巻頭人物紹介で地理もばっちり！

文中にでてくる土地名のひっかかりを視覚的になくします。

本文の複雑な人物関係も巻頭で押さえられるようになっています。

ポイント２. 豊富な挿絵で時代をイメージする！

章ごとに2~3枚のイラストを配置しました。「戦」「交渉」といった難しい歴史事項もイメージでき、臨場感あふれる読書体験をお届けします。

著者

国松俊英・作家

児童文学作家。東京都在住。日本児童文学者協会、日本野鳥の会会員。児童小説のほか、野鳥や自然、人物を取材したノンフィクションを書いている。『いまよみがえる縄文の都 三内丸山遺跡』（佼成出版）『スズメの大研究』（PHP 研究所）で産経児童出版文化賞推薦賞、『トキよ未来へはばたけ』（くもん出版）で第7 回福田清人賞受賞。2019 年には、これまでの活動と研究書『ノンフィクション児童文学の力』（文溪堂）が評価され、第2 回児童文芸ノンフィクション文学賞特別賞受賞。第64 回児童文化功労賞受賞。他の著書に『宮沢賢治の鳥』、調べる学習百科『伊能忠敬 歩いてつくった日本地図』（以上、岩崎書店）、『星野道夫 アラスカのいのちを撮りつづけて』（PHP研究所）など多数。

十々夜（ととや）・画家

京都府在住。代表作に、「アンティークFUGA」シリーズ（岩崎書店）、『妖怪道中膝栗毛』シリーズ（あかね書房）、近作に「シニカル探偵 安土真」シリーズ（国土社）、『東海道五十三次 江戸の世界を旅する』（岩崎書店）、『おはなし日本文化 茶道 茶の湯、やってみた！』（講談社）がある。

商品情報

『お江 戦国の世を生きぬいて』

シリーズ:歴史をひらく人物伝

対象:小学校高学年以上

判型:四六

本体価格:1980円(本体1800円+税10%)

ISBN：978-4-580-82727-1

HP：https://www.shinko-keirin.co.jp/bunken/