【無料セミナー】部下の心に届く 評価面談フィードバック術

株式会社エンディングキャリア

組織開発コンサルティングを展開する株式会社エンディングキャリア（本社：東京都渋谷区、代表取締役：佐藤大介）は、2026年5月15日（金）に「部下の心に届く 評価面談フィードバック術」をテーマにオンラインセミナーを開催します。

開催背景

コロナ禍を契機にリモートワークが普及し、飲み会も減少するなど、組織メンバーとのコミュニケーション機会が以前に比べて減少しています。関係性が希薄になりつつある中で、定期的に行われる評価面談はお互いの期待値をすり合わせる絶好の機会です。

ところが、この評価面談を苦手とする管理職が多い印象があります。認識ギャップが大きい時ほど、フィードバックにおける心理的負担も大きくなります。それを回避しようと、フィードバックを先送りにしたり、オブラートに包んだり、評価を甘くしたり、といった行動に出る管理職も少なくありません。

しかし、それでは、「お互いの期待値をすり合わせる絶好の機会」を失ってしまい、将来のパフォーマンスの向上は望めません。そこで今回は、「上司の心理的ハードルが下がり、部下も納得する」フィードバック術のコツを多くの方々に広めたいと考え、参加しやすい形で無料のオンラインセミナーを開催することにしました。

このような方におすすめです

セミナー内容

セミナーで得られること

開催概要

- 部下とのギャップを解消し、良好な関係を築きたい管理職の方- 人事評価の機会を活かし、社員の成長を促進したい人事の方- 組織力を底上げし、会社の成長につなげたい経営者の方- 評価面談の心理的ハードルを下げるマインドセット- 部下の納得を引き出すフィードバックのノウハウ- 簡単なケーススタディ- 評価面談の心理的ハードルが下がる- 部下が納得するフィードバック術の概要がわかる[表: https://prtimes.jp/data/corp/168761/table/20_1_7f9fff0e8c67c7f0d325c371aa5b3091.jpg?v=202604161051 ]

登壇者プロフィール

株式会社エンディングキャリア

代表取締役 佐藤大介



高校卒業後に航空自衛隊へ入隊。その後、就職氷河期の中で転職を重ねながらキャリアを形成し、大手から中小企業まで多様な業種を経験。事業責任者および人事責任者として、人材育成・組織開発領域に20年従事。現在は、組織開発コンサルタントとして、企業の持続的な成長を支援。多摩大学大学院修了、キャリアコンサルタント。

会社概要

社名：株式会社エンディングキャリア

所在地：東京都渋谷区恵比寿西2-19-9 フランセスビル1階2階

代表者：代表取締役 佐藤大介

URL：https://endingcareer.co.jp/(https://endingcareer.co.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=prtimes_corporate&utm_content=corporate)

お問い合わせ先

株式会社エンディングキャリア 広報窓口

TEL：050-5602-3349 ※ 受付時間は平日10:00-16:00

Eメール：info@endingcareer.co.jp