【ヨコノツナガリをもっと】『bixid（ビサイド）』『財務維新』の会計事務所ユーザー向け交流イベントを開催します

株式会社ＹＫプランニング

経営判断の“次の一手”を加速させる経営支援クラウド『bixid（ビサイド）』を提供する株式会社YKプランニング（本社：山口県防府市、代表取締役社長：岡本辰徳）は、全国3会場で会計事務所ユーザー向けイベント「OV-AN meetup 2026」を開催いたします。

◇詳細・申し込みページ

https://bixid.net/meetup/meetup2026.html(https://bixid.net/meetup/meetup2026.html)

本イベントのコンセプト

オンラインイベントが主流になったいまだからこそ、人とのつながりがより価値のあるものと感じています。



リアルに聞くことで刺激になる、

リアルに話すことで理解を深めることができる、

リアルに交流できることで新たな発見が見つかる、



同じ課題や志をもった人たちが集まり交流することで、新たな『ツナガリ』やアイデアが生まれる、そんなユーザー同士が交流できる場が「OV-AN meetup」です。

イベント内容

「OV-AN meetup 2026」では、LT（ライトニングトーク）とディスカッションを実施いたします。

LTは、2名のユーザーに登壇していただき、20分間のプレゼンをおこないます。事務所の課題や解決に向けた取り組み、成果について実際の事例を交えてお話しいただきます。事例から事務所運営や業務に関する貴重な学びを得ることができます。

ディスカッションは、LTで取り上げたテーマをもとに、参加者同士で深掘りした意見交換をおこないます。お互いにアウトプットし合うことで、さらに多くの情報を得ることができ、実務に活かせる視点を共有することができます。

また、OV-AN meetup後には交流会を予定しております。美味しい食事を楽しみながら、リラックスした雰囲気の中で得た学びや考えをシェアします。参加者同士の交流を通じて、新たな「ツナガリ」やアイデアを発見できる場です。本編で聞き足りなかった話や話したかった方との交流は、ぜひ交流会でお楽しみください。

大阪会場 登壇者の紹介

税理士法人日本経営

TS(トータルソリューション)事業部 チームリーダー

辻 隆平 氏

2020年4月、税理士法人日本経営（旧 日本経営ウィル税理士法人）に新卒で入社。現在は約30社のクライアントを担当し、会計・税務面での手厚いサポートを行っている。また、bixidの導入支援や経理業務の効率化提案など、お客様が本業に集中できる環境づくりにも注力。最近は後輩の育成・指導にも積極的に携わり、組織全体で顧客へより高い価値を提供できるよう日々邁進している。

事務所HP: https://nktax.or.jp/

PlusA税理士法人

税務顧問事業部 チーフマネージャー

國實 遼河 氏

1997年生まれ。大分県出身。父親が税理士だった影響で大学卒業後、大阪の会計事務所を中心に就職活動を行い、PlusA税理士法人（旧 税理士法人中央会計）に入所。 監査担当者として主に法人顧客を担当しながら、採用活動や新卒社員のメンター活動の責任者にも携わり、2025年に税務顧問事業部のチーフマネージャーに就任。 会計事務所の枠にとらわれず、経営課題に向き合う組織の実現のため担当クライアント以外にも、メンバーのクライアントの税務会計及び経営課題解決のための支援も行う。これまで培ってきた計画策定支援から経営課題のアプローチを、PlusA全体でも取り組むことができるように活動中。

事務所HP：https://plusa-inc.jp/

大阪会場 イベント概要

・開催日：2026年6月11日（木）15:00～17:00（交流会 18:00-20:00）

・参加費：10,000円（税抜）/人

・対象者：財務維新ユーザーまたはbixiderの方、会計事務所の運営に携わる方

・定 員：30名

・会 場：ナレッジキャピタル カンファレンスルームタワーC RoomC02

大阪府大阪市北区大深町３番１号 グランフロント大阪北館 タワーC 8階

◇詳細・申し込みページ

https://bixid.net/meetup/meetup2026.html(https://bixid.net/meetup/meetup2026.html)

※本イベントは予告なく内容を変更する可能性があります。予めご了承ください。

大阪会場以外に9月に横浜、10月名古屋で開催を予定しております。

各会場の開催概要は決まり次第、WEBサイトにて情報を公開してまいります。

bixid（ビサイド）

https://bixid.net/

株式会社YKプランニングが企画・開発・販売・サポートする経営支援クラウドです。多種多様な会計ソフトのデータに対応し、会計データの自動チェック機能から月次の経営状況の把握・現状分析や経営計画の作成など多彩なコンテンツを提供しています。

また、企業や会計事務所だけでなくコンサルタント、金融機関等とデータを共有する機能も備えており、無料でご利用を開始していただけるようになっています。インターネットブラウザやスマホ・タブレットなどマルチデバイス対応をしています。

株式会社YKプランニング

会社名：株式会社YKプランニング

代表者：代表取締役社長 岡本 辰徳

設立日：1986年1月6日

所在地：山口県防府市佐波1丁目13番1号

URL：https://www.yk-planning.com/



YKプランニングは「独りぼっち経営者を0に」というミッションのもと、全国の税理士・会計事務所と共に中小企業に伴走し、中小企業の「今」と「未来」を創造する経営支援プラットフォームを実現します。全ての中小企業経営者に会社経営をオモシロく、チームや社員が強くなれるサービスを提供し続けます。