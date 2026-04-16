「ここでダメなら諦められる」一着の相談先に。尼崎に“預ける前に相談できる”高級衣類ケアサロンが誕生

株式会社キレイナ高級衣類を“預ける前に相談できる”予約制サロン「キレイナ ファクトリーケアサロン」外観

全国に向けて宅配による高級衣類・鞄のメンテナンス、クリーニングを展開する株式会社キレイナ（本社：兵庫県尼崎市）は、メイン工場併設の店舗を刷新し、2026年4月20日（月）に「キレイナ ファクトリーケアサロン」としてリニューアルオープンいたします。

新たなサロンは、大切な一着を“預ける前に納得できる”予約制の相談拠点です。受付専任スタッフがお客様の想いに寄り添い、必要に応じて工場技術者が現物確認やテストを行うことで、衣類の状態や改善の可能性を確認したうえで、預けるかどうかをご判断いただけます。

ご相談・現物テストは無料。

「本当に手立てがないのか」と悩むお客様に向けて、納得して預けるための‟新しい来店体験”を提供します。

▼ご予約・サロン詳細はこちら

https://kileina.jp/works/stores/

リニューアルの背景

“断られたら終わり”ではなく、“納得して判断できる”場へ

高級衣類やデリケートな衣類を持つお客様の中には、他店で断られた経験を持つ方が少なくありません。

その一方で、「ここで難しいと言われたなら諦められる」「一度、きちんと見てほしい」という切実な声も多く寄せられてきました。

キレイナは2026年3月の公式サイト全面刷新に続き、従来の「洗う」中心の発想から、衣類の価値を長く守る「高級衣類メンテナンス」という考え方を提唱しています。

今回のファクトリーケアサロンは、その想いをリアルな来店体験として具現化。ただ受け付けるのではなく、大切な一着と向き合い、納得して判断できる場を地域につくります。

サロンの特長

1． 他店で断られた衣類も、まずは相談できる

他店で断られた、あるいは判断が難しい高級衣類についても、まずは相談できる場です。

状態をプロの目で見極め、改善の可能性を丁寧にご案内します。

2．「ここで難しいなら諦められる」と思える納得感を提供

必要に応じて工場技術者が確認・テストし、できること・難しいことを丁寧にお伝えします。

お客様が次の一歩を決められる見解をご案内します。

3．1組30分、あなたのためだけの予約時間

一組ごとに30分を確保。周囲を気にせず、衣類に宿る思い出や悩み、ご希望をスタッフと丁寧に共有できる環境を整えています。

こんな方に向けたサロンです

1組30分、大切な一着について相談できる店内接客風景店舗と工場技術者が連携し、衣類の状態や対応方針を相談必要に応じてテストを行い、改善の可能性を見極める作業

・他店で断られた衣類を、もう一度きちんと見てもらいたい方

・高級ブランドの衣類や鞄、顔が見えるプロに安心して託したい方

・シミ、変色、風合いの変化など、諦めきれない悩みがある方

・預ける前に、実物を見ながらプロの見解を聞きたい方

尼崎の工場から、“新しい高級衣類ケアの相談体験“を発信

キレイナは兵庫県尼崎市を拠点に、全国のお客様へ衣類の再生を提供してきました。 今回のリニューアルは、地域に根ざした工場だからこそできる、相談窓口と技術の現場がつながる新しい挑戦です。

高級衣類のケアとは、単に洗えるかどうかだけではありません。

その一着にまだ手立てがあるのか、納得して預けられるのか。

キレイナは、そうした不安に寄り添う“高級衣類のための見立てから始まるケア“を尼崎から発信していきます。

店舗と工場が隣接し、相談窓口と技術の現場がつながるキレイナの工場外観

■店舗概要

店舗名：キレイナ ファクトリーケアサロン

リニューアルオープン日：2026年4月20日（月）

所在地：〒661-0975 兵庫県尼崎市下坂部3-17-5(https://maps.app.goo.gl/mAnv3s4q4dQMS4R89)

営業時間：10:00～17:00

定休日：土日祝

電話番号：06-6423-8128

予約方法：Web予約／電話予約

店舗URL：https://kileina.jp/works/stores/

WEB予約はこちらから :https://airrsv.net/factorystore/calendar

■ 会社概要

会社名： 株式会社キレイナ

所在地： 〒661-0975 兵庫県尼崎市下坂部3ｰ17-5(https://maps.app.goo.gl/mAnv3s4q4dQMS4R89)

事業内容： 高級衣類・鞄のメンテナンス、クリーニング、情報発信

URL： https://kileina.jp/

Instagram：kileina_jp(https://www.instagram.com/kileina_jp/)

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社キレイナ

広報担当：松本

TEL：06-6499-9017

Mail：matsumoto@kileina.jp