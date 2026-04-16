「ここでダメなら諦められる」一着の相談先に。尼崎に“預ける前に相談できる”高級衣類ケアサロンが誕生
高級衣類を“預ける前に相談できる”予約制サロン「キレイナ ファクトリーケアサロン」外観
全国に向けて宅配による高級衣類・鞄のメンテナンス、クリーニングを展開する株式会社キレイナ（本社：兵庫県尼崎市）は、メイン工場併設の店舗を刷新し、2026年4月20日（月）に「キレイナ ファクトリーケアサロン」としてリニューアルオープンいたします。
新たなサロンは、大切な一着を“預ける前に納得できる”予約制の相談拠点です。受付専任スタッフがお客様の想いに寄り添い、必要に応じて工場技術者が現物確認やテストを行うことで、衣類の状態や改善の可能性を確認したうえで、預けるかどうかをご判断いただけます。
ご相談・現物テストは無料。
「本当に手立てがないのか」と悩むお客様に向けて、納得して預けるための‟新しい来店体験”を提供します。
▼ご予約・サロン詳細はこちら
https://kileina.jp/works/stores/
リニューアルの背景
“断られたら終わり”ではなく、“納得して判断できる”場へ
高級衣類やデリケートな衣類を持つお客様の中には、他店で断られた経験を持つ方が少なくありません。
その一方で、「ここで難しいと言われたなら諦められる」「一度、きちんと見てほしい」という切実な声も多く寄せられてきました。
キレイナは2026年3月の公式サイト全面刷新に続き、従来の「洗う」中心の発想から、衣類の価値を長く守る「高級衣類メンテナンス」という考え方を提唱しています。
今回のファクトリーケアサロンは、その想いをリアルな来店体験として具現化。ただ受け付けるのではなく、大切な一着と向き合い、納得して判断できる場を地域につくります。
サロンの特長
1． 他店で断られた衣類も、まずは相談できる
他店で断られた、あるいは判断が難しい高級衣類についても、まずは相談できる場です。
状態をプロの目で見極め、改善の可能性を丁寧にご案内します。
2．「ここで難しいなら諦められる」と思える納得感を提供
必要に応じて工場技術者が確認・テストし、できること・難しいことを丁寧にお伝えします。
お客様が次の一歩を決められる見解をご案内します。
3．1組30分、あなたのためだけの予約時間
一組ごとに30分を確保。周囲を気にせず、衣類に宿る思い出や悩み、ご希望をスタッフと丁寧に共有できる環境を整えています。
1組30分、大切な一着について相談できる店内接客風景
店舗と工場技術者が連携し、衣類の状態や対応方針を相談
必要に応じてテストを行い、改善の可能性を見極める作業
こんな方に向けたサロンです
・他店で断られた衣類を、もう一度きちんと見てもらいたい方
・高級ブランドの衣類や鞄、顔が見えるプロに安心して託したい方
・シミ、変色、風合いの変化など、諦めきれない悩みがある方
・預ける前に、実物を見ながらプロの見解を聞きたい方
尼崎の工場から、“新しい高級衣類ケアの相談体験“を発信
キレイナは兵庫県尼崎市を拠点に、全国のお客様へ衣類の再生を提供してきました。 今回のリニューアルは、地域に根ざした工場だからこそできる、相談窓口と技術の現場がつながる新しい挑戦です。
高級衣類のケアとは、単に洗えるかどうかだけではありません。
その一着にまだ手立てがあるのか、納得して預けられるのか。
キレイナは、そうした不安に寄り添う“高級衣類のための見立てから始まるケア“を尼崎から発信していきます。
店舗と工場が隣接し、相談窓口と技術の現場がつながるキレイナの工場外観
■店舗概要
店舗名：キレイナ ファクトリーケアサロン
リニューアルオープン日：2026年4月20日（月）
所在地：〒661-0975 兵庫県尼崎市下坂部3-17-5(https://maps.app.goo.gl/mAnv3s4q4dQMS4R89)
営業時間：10:00～17:00
定休日：土日祝
電話番号：06-6423-8128
予約方法：Web予約／電話予約
店舗URL：https://kileina.jp/works/stores/
WEB予約はこちらから :
https://airrsv.net/factorystore/calendar
■ 会社概要
会社名： 株式会社キレイナ
所在地： 〒661-0975 兵庫県尼崎市下坂部3ｰ17-5(https://maps.app.goo.gl/mAnv3s4q4dQMS4R89)
事業内容： 高級衣類・鞄のメンテナンス、クリーニング、情報発信
URL： https://kileina.jp/
Instagram：kileina_jp(https://www.instagram.com/kileina_jp/)
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社キレイナ
広報担当：松本
TEL：06-6499-9017
Mail：matsumoto@kileina.jp