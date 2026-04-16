株式会社日立社会情報サービス

株式会社日立社会情報サービス（以下、当社）は、医療・健診・介護データを横断的に抽出・集計できる分析ツール「スマートアナリシス／NI（エヌアイ）」を提供しています。

このたび、新潟県国民健康保険団体連合会様における当社分析ツールの導入事例を、当社Webサイトにて公開しましたので、お知らせします。

本事例では、自治体の保健事業を支えるデータ活用の現場において、属人化しがちだった集計・分析業務の効率化や、担当者自身が必要なデータを迅速に取得できる環境づくりにどのように取り組んだのかをご紹介しています。



導入の経緯や、現場での具体的な活用方法、導入後の変化については、以下の導入事例記事をご覧ください。

データヘルス支援ソリューション「スマートアナリシス／NI」導入事例（新潟県国民健康保険団体連合会様(https://www.hitachi-sis.co.jp/service/bigdata/smartni/voice/niigatakokuhoren.html?utm_source=nr&utm_medium=nr260415&utm_campaign=smartni)～データを多角的に活用し、地域の保健事業に活かす～(https://www.hitachi-sis.co.jp/service/bigdata/smartni/voice/niigatakokuhoren.html?utm_source=nr&utm_medium=nr260415&utm_campaign=smartni)）(https://www.hitachi-sis.co.jp/service/bigdata/smartni/voice/niigatakokuhoren.html?utm_source=nr&utm_medium=nr260415&utm_campaign=smartni)（当社Webサイトへ）

データヘルス支援ソリューション「スマートアナリシス／NI」について

被保険者情報、レセプト、明細などのさまざまなデータ抽出、助成金申請に対応した項目、市区町村ごとの指標値の出力など、データをすぐに活用できる機能で保健事業をサポートします。

データヘルス支援ソリューション(https://www.hitachi-sis.co.jp/service/bigdata/smartni/index.html?utm_source=nr&utm_medium=nr260415&utm_campaign=smartni)「スマートアナリシス／NI」のWebサイト(https://www.hitachi-sis.co.jp/service/bigdata/smartni/index.html?utm_source=nr&utm_medium=nr260415&utm_campaign=smartni)（当社Webサイトへ）

株式会社日立社会情報サービスについて

会社名：株式会社日立社会情報サービス

資本金：5億円

従業員数：3,080名（2026年4月1日現在）※日立社会情報サービスグループ全体

事業内容：

・システムインテグレーション事業

・システム運用サービス事業

・パッケージ・ソリューション事業

当社Webサイト(https://www.hitachi-sis.co.jp/?utm_source=nr&utm_medium=nr260415&utm_campaign=smartni)

本件に関するお問い合わせ先

お問い合わせフォーム(https://inquiry.hitachi-sis.co.jp/webapp/form/24221_pvjb_8/index.do?a=43&utm_source=nr&utm_medium=nr260415&utm_campaign=smartni)

※本事例の制作協力：ジチタイワークス

以上