星の杜高等学校 新・探究プログラム「宇宙ビジネス論」がスタート

学校法人宇都宮海星学園 星の杜中学校・高等学校

星の杜中学校・高等学校（栃木県宇都宮市、校長 小野田一樹）は、2026年度より新たな探究プログラムとして「宇宙ビジネス論」を開講し、その導入として2026年4月10日（金）、全校生徒を対象に第１回目となる特別講演会を実施いたしました。

本講座は、本校独自の探究の科目の一環として開講され、民間宇宙飛行士であり、株式会社ASTRAX代表取締役で宇宙ビジネスの第一人者である TAICHI（山崎 大地）氏を講師に迎え、高校１年生を対象に年間を通して月1回ずつ実施されます。

■「民間宇宙開拓時代の到来 ～グローバル人材からユニバーサル人材へ～」

本講座の特徴は、「“宇宙＝理系分野の研究開発”ではない」という発想の転換です。

理系・文系といった枠組みを超え、「自分の得意分野を宇宙でどう活かすか」という視点から、新たな価値創造に挑みます。

従来の宇宙教育が「研究」や「開発」などのや「科学技術」に偏っていたのに対し、本講座では、“宇宙を生活圏・経済圏として捉える”という視点から学びを展開します。

年間のシラバス（授業計画）では、

・宇宙旅行（弾道・成層圏・軌道）

・各種民間宇宙船の仕組みとビジネス

・無重力飛行環境を活用したサービス

・月面都市・宇宙コミュニティ構想

など、具体的な事例をもとに、「宇宙 × ビジネス」の可能性を探究していきます。

また本講座では、宇宙という“国境も常識も存在しない環境”を前提に、人種・国籍・言語・性別・年齢・立場・肩書・障害の有無などを超えて価値を創出できる「ユニバーサル人材(スーパーニュータイプ）」の育成を目指します。

それぞれの多様な個性や能力を最大限に発揮し、ITやAIなどの最新テクノロジーを活用しながら、現実的かつ実用的な民間宇宙経済圏（生活圏）の構築を自ら探究します。

さらに、自由でクリエイティブな発想によって、新たな「宇宙における需要と供給」（宇宙商品・宇宙サービス）を創出していく力の育成を目指します。

■小野田 一樹 校長のコメント

この「宇宙ビジネス論」は “将来、宇宙飛行士を目指す” とか、 “ロケットを開発する” などの従来の宇宙開発を学ぶのではなく、本校が力を入れている「アントレプレナーシップ教育」の延長線上の学びだと考えています。

人類がこれから迎える宇宙時代において、これまでの常識が全く通用しない宇宙空間や月面や火星などの環境、つまりマーケットの諸条件を理解し、探究学習で育んだ論理的思考力、課題発見力、発想力等で新しいビジネスを創造していく授業です。

ただの座学ではなく、民間宇宙ビジネスに関する論文を書くことを最終目標として、宇宙時代で活躍できる「ユニバーサル人材」の育成を目指します。

■民間宇宙飛行士、株式会社ASTRAX代表取締役 TAICHI 氏

（左から、星の杜 小野田 一樹 校長、ASTRAX 川上 泰子 氏、TAICHI 氏）

大学在学中を含め、航空宇宙業界に約30年間従事している。国際宇宙ステーションの開発・建設・運用業務に従事し、2005年に独立後、これまで世界の民間宇宙飛行会社5社に対し、7回宇宙飛行契約を行い（顧客を含めると50回以上）、世界の宇宙開拓の第一人者として、人類の宇宙進出の最先端で活躍している。

自らの宇宙飛行の準備を行う傍ら、宇宙飛行事業の立ち上げ、無重力飛行事業の立ち上げ、月面開拓事業の立ち上げ、宇宙事業創造教育事業機関を立ち上げ、太陽系経済圏（生活圏）構築計画の立ち上げなど、日本とアメリカを中心に宇宙旅行時代の到来に向けて、様々な新たな民間宇宙ビジネスの創出を行なっている。現在208種類の宇宙関連事業を運営し、500以上の事業者の顧問に就任中。

また、執筆や講演活動などを行いつつ、教育機関や企業向けに最新宇宙ビジネスに関わる教育や講座や講演、課外授業、出張授業、男女共同参画関連の講演、夢の実現などについて自身の経験を広く伝える活動などを行っている（視聴者10万人以上）。民間宇宙開拓産業の発展のために、各種宇宙関連の国際会議のスポンサーなども積極的に勤めている。

2020年2月さらに、国連宇宙週間代表団、米国宇宙学会代表団及び月面ビレッジ学会代表団の一員として国連宇宙空間平和利用委員会科学技術会議にも、国連宇宙週間代表団、米国宇宙学会代表団及び月面ビレッジ学会代表団の一員として出席。

人種、国籍、性別、年齢、肩書き、学歴、病気や障害の有無などを問わず、世界中の老若男女、誰もが安全に安心して快適に楽しく宇宙と地球を行き来できる道を切り拓くことに尽力中。50歳を機に、2022年から活動名を山崎 大地から“TAICHI”として新たに活動開始。

TAICHI氏については、コチラ▼

https://astrax-by-iss.wixsite.com/taichi

http://www.astrax-by-iss.wix.com/taichi, https://astrax.space

【出版・監修】

「宇宙主夫日記」(小学館)、「宇宙家族ヤマザキ」(祥伝社)、「ロケット王子（監修）」（ASTRAX BOOKS）

「宇宙時代の子育て 母さん 佳く愛して～セルアファのすすめ～（監修）、「続・敬天愛人と仲間たち」に共同執筆（内外出版）

「宇宙ビジネス論」学習計画（シラバス）＊一部抜粋