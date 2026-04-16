AIカルテ「medimo」、電子カルテ上に常駐可能な「ミニ画面機能」をリリース。 画面切り替えの手間をゼロにし、診療録作成の“タイムパフォーマンス”を最大化

株式会社medimo

医師率いる医療AIスタートアップ株式会社medimo（本社：東京都港区、代表取締役社長：中原 楊）はが提供する、AIによる診療録作成支援サービス「medimo（メディモ）」において、PC画面上でmedimoをコンパクトに表示・操作できる新機能「ミニ画面機能」を実装したことをお知らせいたします。

新機能リリースの背景

これまで、PCで電子カルテとmedimoを併用する場合、ブラウザと電子カルテのウィンドウを行き来する操作が必要でした。多忙な診療現場において、このわずかな操作の積み重ねは医師をはじめとする医療従事者の皆様の負担となっていました。 今回実装した「ミニ画面機能」により、電子カルテを開いたまま、画面の隅でmedimoを操作することが可能になります。これにより、診察の進行を妨げず、よりシームレスな診療録作成を実現しました。

「ミニ画面機能」の特長

「ミニ画面機能」は、電子カルテ等の他アプリケーションの上に重ねて表示することができます。

- 電子カルテを見ながらの直感操作ミニ画面上から直接「タイトル入力」「診察メモ入力」が可能です。電子カルテの情報を参照しながら、スムーズにAI記録の準備が行えます。- リアルタイムでの状況把握録音中はミニ画面が「ライブ文字起こし表示」に切り替わり、AIが正しく音声を認識しているかをリアルタイムで確認できます。- ワンクリックでカルテへ転記診察終了後、生成された要約テキストはミニ画面内に表示されます。「要約内容コピー」ボタンを押すだけで、即座に電子カルテへの貼り付けが完了します。

株式会社medimoについて

「医療の変曲点になる」をミッションに掲げ、AIによる診療録作成支援サービス「medimo」を開発・提供しています。音声入力とAI要約技術により、医療従事者を煩雑な書類業務から解放し、患者様と向き合う時間を創出します。

会社概要

会社名 ：株式会社medimo

所在地 ：〒105-0001 東京都港区虎ノ門3-8-21 虎ノ門33森ビル4F

代表者 ：代表取締役社長 中原 楊

設立 ：2022年4月

事業内容：医療×AIプロダクトの企画・開発・提供

URL ：https://corp.medimo.ai/