アイアップから「ポムポムプリン ニコプリンゲーム」が新登場！かわいいプリン型のバランスゲームでハラハラドキドキ盛り上がろう♪6月発売予定
株式会社アイアップ
株式会社アイアップ(代表取締役社長：中田理生／東京都渋谷区)は「ポムポムプリン ニコプリンゲーム」を2026年6月に発売いたします。
本商品は、アイアップ公式オンラインストア(https://www.eyeup.co.jp/)にて好評予約受付中です。
また、6月から全国の販売店様にて順次、販売を開始いたします。
■ポムポムプリン ニコプリンゲーム
商品名：ポムポムプリン ニコプリンゲーム
対象年齢：3才以上
サイズ：W80×D80×H230mm
主な素材：ピース、お皿：ABS / カラメルピース：MABS
製造：中国
発売元：株式会社アイアップ
販売価格：3,278円（税込）
https://www.eyeup.co.jp/c/URL/4546598016666
(C) 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L651812
※掲載画像はすべてイメージです。
■会社概要
株式会社アイアップ
代表者：代表取締役社長 中田理生
設立年：2007年4月
所在住所：〒150-0002 東京都渋谷区渋谷1-5-7
事業内容：玩具・雑貨・キャラクターグッズの企画・製造・販売
「遊ぶとくらしの間に心地よさをデザインした、オリジナル玩具や雑貨を市場に多く展開しています。今後も皆さんの日々が少しでも楽しくなるような商品を、たくさん送り届けていきます」
公式HP：https://www.eyeup.co.jp/
公式 X：https://x.com/eyeup_X
公式Instagram：https://www.instagram.com/eyeup.insta/
公式Facebook：https://www.facebook.com/eyeup.co.ltd/
公式TikTok：https://www.tiktok.com/@eyeup_paldepa