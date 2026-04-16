「今日もえらい。」そっと癒してくれる特等席。

株式会社セルタン

ソファメーカーの株式会社セルタン（本社：神奈川県厚木市金田1655、代表取締役社長：八木美樹男）は、人気キャラクター「コウペンちゃん」のクッションおよび座椅子を4/17（金）11:00にオンラインストアにて発売いたします。



コウペンちゃんのやさしい表情と、見ているだけでほっとする癒しの世界観をそのままインテリアにした、心をやさしく包み込む家具シリーズです。

下記オンラインストアにて販売いたします。



【コウペンちゃん座椅子】

コウペンちゃん はなまるストア：

グレー：https://www.koupenchan-store.jp/products/4982323275593

ピンク：https://www.koupenchan-store.jp/products/4982323275609



楽天市場店：https://item.rakuten.co.jp/cellutane/a1466-koupen/

Yahoo!ショッピング店：https://store.shopping.yahoo.co.jp/waraku-neiro/a1466-koupen.html

【コウペンちゃんクッション】

コウペンちゃん はなまるストア：

グレー：https://www.koupenchan-store.jp/products/4982323275586

ピンク：https://www.koupenchan-store.jp/products/4982323275579

楽天市場店：https://item.rakuten.co.jp/cellutane/a1467-koupen/

Yahoo!ショッピング店：https://store.shopping.yahoo.co.jp/waraku-neiro/a1467-koupen.html

「今日もえらい。」を、日常のくつろぎ空間に

コウペンちゃんの愛らしい姿をそのまま再現したデザインは、お部屋に置くだけでほっとする存在感。

忙しい毎日の中で、ふとした瞬間に癒しを感じられる空間を演出します。

【コウペンちゃん座椅子】

コウペンちゃんの顔をモチーフにした、かわいらしいデザインの座椅子。

ふんわりとしたフォルムとやさしいカラーで、お部屋に自然になじみます。

リラックスタイムや読書、くつろぎの時間にぴったりの座り心地です。

特徴

- 14段階リクライニング機能- コンパクトでお部屋に置きやすいサイズ- 日本国内工場で製造された安心の品質- グレー / ピンクの2カラー展開

【コウペンちゃんクッション】

ころんと丸いフォルムがかわいらしいビーズクッション。

抱きしめたり、ひざに乗せたり、インテリアとして飾ったりと、さまざまな使い方が楽しめます。

特徴

- ウレタンとビーズを組み合わせた柔らかな座り心地- 抱きしめたくなる丸いフォルム- カバーは取り外して洗える仕様- グレー／ピンクの2カラー展開

製品概要

商品名：コウペンちゃん座椅子

価 格：7,990円(税込)

表生地：ポリエステル100％

中素材：発泡ウレタン／チップウレタン／金属フレーム

製 造：日本製

サイズ：W455×D510×H355mm

（フラット時：奥行き：740mm）

重 量：約2.5kg

商品名：コウペンちゃんクッション

価 格：5,990円(税込)

表生地：ポリエステル100％

中素材：発泡ポリスチレンビーズ／高弾性ウレタンフォーム

製 造：日本製

サイズ：W290×D305×H270mm

重 量：約0.6kg

【コウペンちゃん座椅子】

コウペンちゃん はなまるストア：

グレー：https://www.koupenchan-store.jp/products/4982323275593

ピンク：https://www.koupenchan-store.jp/products/4982323275609



楽天市場店：https://item.rakuten.co.jp/cellutane/a1466-koupen/

Yahoo!ショッピング店：https://store.shopping.yahoo.co.jp/waraku-neiro/a1466-koupen.html

【コウペンちゃんクッション】

コウペンちゃん はなまるストア：

グレー：https://www.koupenchan-store.jp/products/4982323275586

ピンク：https://www.koupenchan-store.jp/products/4982323275579

楽天市場店：https://item.rakuten.co.jp/cellutane/a1467-koupen/

Yahoo!ショッピング店：https://store.shopping.yahoo.co.jp/waraku-neiro/a1467-koupen.html

会社概要

会社名：株式会社セルタン

所在地：神奈川県厚木市金田 1655

事業内容：ソファ・座椅子・クッションなどの企画・開発・製造・販売

代表取締役社長：八木美樹男

URL：https://ct1.jp/

お問い合わせ

info@cellutane.co.jp