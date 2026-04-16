アイアップから「サンリオキャラクターズ にこだんごあそび」が新登場！ハローキティやシナモロールたちのお顔が描かれた、かわいいおだんご型のバランスゲーム♪6月発売予定

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株式会社アイアップ


株式会社アイアップ(代表取締役社長：中田理生／東京都渋谷区)は「サンリオキャラクターズ にこだんごあそび」を2026年6月に発売いたします。


本商品は、アイアップ公式オンラインストア(https://www.eyeup.co.jp/)にて好評予約受付中です。


また、6月から全国の販売店様にて順次、販売を開始いたします。



■サンリオキャラクターズ にこだんごあそび





商品名：サンリオキャラクターズ にこだんごあそび


対象年齢：3才以上


サイズ：W80×D80×H230mm


主な素材：だんごピース：ATBC-PVC / みたらしピース、串：ABS


製造：中国


発売元：株式会社アイアップ


販売価格：3,278円（税込）






https://www.eyeup.co.jp/c/URL/4546598016673



(C) 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L651812


※掲載画像はすべてイメージです。



■会社概要


株式会社アイアップ


代表者：代表取締役社長 中田理生


設立年：2007年4月


所在住所：〒150-0002 東京都渋谷区渋谷1-5-7


事業内容：玩具・雑貨・キャラクターグッズの企画・製造・販売



「遊ぶとくらしの間に心地よさをデザインした、オリジナル玩具や雑貨を市場に多く展開しています。今後も皆さんの日々が少しでも楽しくなるような商品を、たくさん送り届けていきます」



公式HP：https://www.eyeup.co.jp/


公式 X：https://x.com/eyeup_X


公式Instagram：https://www.instagram.com/eyeup.insta/


公式Facebook：https://www.facebook.com/eyeup.co.ltd/


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