【テナント仲介で粗利1.2億円実現】不動産仲介の新たな利益の柱を作る「事業用不動産」景気に左右されないビジネス戦略をセミナーで公開

株式会社テナントショップ

テナント（事業用）物件専門ポータルサイトを運営する株式会社テナントショップ（本社：滋賀県草津市）代表取締役水野清治は、2026年3月27日に株式会社船井総合研究所主催の「粗利1.2億円を稼ぐテナントビジネス新規立ち上げセミナー」にゲスト講師として登壇いたしました。

テナント仲介事業新規立ち上げを検討されている方々へ向けて、反響数や仲介事例など弊社データを交えながら、立ち上げの経緯、弊社運営の全国版ポータルサイトについて、時代にあわせた動きができるストック型ビジネスの仕組みなどをご案内しました。

昨年開催時にご好評の声をいただき、異例のオフラインセミナー2回目の登壇となりました。

登壇者（弊社代表）プロフィール

代表取締役：水野清治

大手不動産会社で勤務した経験を活かし、2008年に滋賀県のテナント物件専門の仲介会社「テナントショップ」を創業。 現在は「テナントショップネットワーク」という事業用不動産ポータルサイトも運営、全国に加盟店を広げており300店舗以上が加盟している。街づくりを通じて地域社会に貢献したいという思いで事業に取り組み、「三方よし」の経営理念を掲げている。

【開催背景】

1.なぜ今「テナント仲介」が求められているのか

「今の仲介スタイルに限界を感じている」「より社会貢献度の高いビジネスを手がけたい」――。

最近、弊社へお問い合わせくださる方の中にも、切実な思いを持った方が増えております。

現在、日本全体で人口減少と高齢化が加速し、空き家や空き地といった「遊休不動産」の増加が深刻な社会課題となっています。こうした背景から、これからの不動産業界には、単に新しい建物を建てるのではなく、今ある不動産の質を高めて活用する「ストック型社会」への対応が求められています。

そこで注目していただきたいのが事業用不動産です。居住用不動産と異なり、既存の空き店舗や空き事務所などを、居抜きやリフォーム・リノベーションすることで様々な業種業態で次の借主様へ繋いでいきます。アイデア次第でカフェにも、オフィスにも、あるいは地域のコミュニティ拠点にもなり得る、「用途の多様性」が特徴です。社会の変化に対応しながら不動産仲介業としてサービスを提供していくことが、長く継続して利益を上げることにつながります。

本セミナーでは代表水野より、事業用不動産の専門会社として培ってきた弊社の知見を活かし、滋賀県での具体的な実践事例を交えながら、現代社会におけるテナント仲介の有用性とビジネスとしての収益性を詳しく解説いたしました。

2.テナント仲介における「3つのビジネス的優位性」

セミナーが開催された3月末は、居住用仲介の繁忙期も終わりが見え始め、次の反響獲得に向けて新たな取り組みを検討される方が多い時期。

現在不動産仲介市場は、大きな転換期を迎えています。 これまで主流だった「居住用仲介一本」のビジネスモデルでは、ポータルサイトの広告費高騰が利益を圧迫し、「集客コストは上がるのに利益は頭打ち」というジレンマを感じている方も少なくありません。

そんな今こそ皆様に注目していただきたいのが「テナント（事業用）仲介」です。

テナント仲介には、居住用にはない「3つの大きなビジネス的優位性」があります。

●年間を通じた「安定性」： 進学や就職といったライフイベントに左右される居住用と異なり、企業の出店意欲や事業拡大は年間を通じて活発です。反響に波がなく、1年を通じて安定した収益基盤を築くことが可能です。

●圧倒的な「収益性」： 成約単価の高さはもちろん、一度繋がりを築けば多店舗展開や移転など、リピートや紹介が生まれやすいのが事業用の特徴です。

●「社会性」まちづくりへの参画： テナントは、その街の風景を変え、活気をつくる源泉です。常に入れ替わり続ける需要と供給の中で、最適なマッチングを行うことは、単なる仲介を超えた「まちづくり」そのものです。

3.セミナー参加者の声と具体的な成功事例

第一回セミナー開催後、お住まいが遠方など参加したくてもご都合がつかなかった方々から熱いご要望を受けて、オンラインでの開催、そして今回2026年3月には第二回オフラインセミナー登壇と皆様へテナント仲介の意義やテナントショップの取り組みなどをお伝えする機会をいただきました。

もともとテナント仲介をされていた会社様もいれば、居住用は経験があるが事業用は初めて、独立と共に自身の集客プラットフォームを必要として加盟を検討される方など多岐に渡ります。

セミナー時には皆様積極的にご質問を下さったり、終了後にもお声かけいただいたりと、今後テナント仲介を取り組む・検討されるにあたって、真剣にお考えの方ばかりでした。

セミナーの様子皆様より沢山のご質問・ご感想をいただきました

2025年9月に開催したオフラインセミナーの参加者様からも、現在多くの企業様がテナントショップネットワークへ加盟されています。その中で今回は、独自の強みを活かして事業拡大を実現されている、3社様の具体的な活用モデルをご紹介します。

■【工務店様の活用法】仲介×施工のワンストップで利益率を最大化

大阪府 D社様

店舗のリノベーション実績を活かし、仲介から施工までを一貫して受注するモデルを構築されました。窓口を一本化することで、お客様との長期的な信頼関係を築き、利益率アップを目指されています。

■【売買メインの不動産会社様の活用例】

東京都 G社様

事業用不動産の売買を中心に、さらなる反響獲得と顧客情報を集めるために加盟。弊社のリクエスト機能を活用し、1名体制ながら着実に成約事例を積み上げておられます。

■【独立開業予定の方の活用例】ゼロからのスタートを支える「集客基盤」の構築

福岡県 J社様

開業初期の最大の不安である『集客』について、「テナントショップネットワーク」の活用により解消。

居住用仲介の経験と事業用仲介を掛け合わせ、最短距離で事業立ち上げに成功されています。

これら具体的な成功事例の背景には、セミナーを通じて得ていただいた『仕入れの重要性』や『スピード感』への深い気づきがあります。参加された皆様から今後の事業展開への期待が込められたお声を多数いただきましたので、その一部をご紹介します。

・これからはよりサイトへの物件掲載数を増やし、SEOに注力していきたい

・あまり力を入れてこなかった仕入れの大切さを理解することができた

・まちづくりや仕入れの大切さ、業務の効率化やスピード感の必要性

・事業用仲介の物件情報の仕入れからオープンまでの流れがよく分かった

テナントショップネットワークより、全国のテナント物件をお調べいただけます。

4.今後の展望：日本全国を三方よしのまちづくりで元気に

テナントショップが運営する全国版ポータルサイト「テナントショップネットワーク」には、現在全国で約300社の不動産会社様が加盟されており、サイトへの物件掲載によってテナント（事業用不動産）への反響を得ていただいています。

エンドユーザーにとって便利なサイトをつくるために、引き続き物件掲載エリアの拡大と物件情報量のさらなる充実を目指します。

物件をお探しの方にとってより情報の集まるサイト作りを目指すと同時に、全国の不動産会社様の反響獲得のお手伝いをさせていただきます。

今回ご紹介した弊社のビジネスモデルが、皆様の事業における新たな一助となり、ひいてはそれぞれの地域での豊かなまちづくりへとつながれば幸いです。

「三方よし まちづくり」の理念の下、テナント仲介を通じてご自身が育ってきた街をさらに活気ある街に一緒に変えてみませんか？

【株式会社テナントショップについて】

■会社概要

株式会社テナントショップは、滋賀県草津市で事業用（テナント）仲介を専門としている不動産会社です。企業理念に「三方よし まちづくり」 を掲げ、地域密着型の不動産仲介によって地域貢献・地域活性化を目指しています。

不動産会社ならではの知識と経験を活かして作り上げた、事業用物件検索サイト「テナントショップ ネットワーク」を運営しています。全国の不動産会社様へ事業用に特化したテナントショップのビジネスモデルの共有を目指します。

■お問い合わせ先

株式会社テナントショップ：https://tenant.shop/

テナントショップ ネットワーク：https://www.tenant-shop.jp/

不動産会社様向け：https://www.tenant-shop.jp/lp/pt-2a5h/

TEL：077-564-7877（受付時間10:00～18:00※土日祝除く）

メールアドレス：customer@tenant-shop.jp