【赤から】2026年4月28日（火）に「赤からイオンモール水戸内原前店」がグランドオープン！
株式会社甲羅（本社：愛知県豊橋市、代表取締役社長：沼澤 裕）が展開する「赤から」は、2026年4月28日（火）に「赤からイオンモール水戸内原前店」（茨城県水戸市）をオープンいたします。
地域の皆様に「赤から」でしか体験できない特別な価値の提供を目指してスタッフ一同、店舗運営に努めてまいります。
赤からイオンモール水戸内原前店
住 所：茨城県水戸市内原1-220
電話番号：029-259-3567
営業時間：月～金 17:00～24:00（L.O.フード23:00、ドリンク23:30）
土日祝 11:30～15:00（L.O.14:30）
17:00～24:00（L.O.フード23:00、ドリンク23:30）
卓数(席数)：23卓（108席）
店舗ページ：https://akakara.jp/blogs/store-locator-menu/1811
赤から店舗一覧 : https://akakara.jp/pages/shops
「赤から公式アプリ」について
赤から公式アプリは来店するごとに来店ポイントが貯まり、赤からオリジナルグッズやクーポンと交換することがきます。また、来店回数に応じてランクアップされ、1回の来店で受け取れるポイント数もアップ。その他にも限定クーポンなどお得な情報もいち早く受け取ることができます。新規入会特典として200円OFFクーポンをもれなくプレゼント！
赤から公式アプリ : https://akakara.jp/pages/app
App Store からダウンロード :
https://apps.apple.com/jp/app/%E8%B5%A4%E3%81%8B%E3%82%89%E3%82%A2%E3%83%97%E3%83%AA/id1589019743
Google Play からダウンロード :
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.kora.app.akakara&pli=1
【株式会社甲羅 概要】
商号 ：株式会社 甲羅 https://www.kora.co.jp/
代表者：代表取締役社長 沼澤 裕
所在地：愛知県豊橋市東脇三丁目1-7
設立 ：1974年4月（創業／1969年12月）
主な事業の内容：かに料理・和風料理・鍋料理・焼肉料理等の店舗経営及び、フランチャイズ店舗への経営指導