ホテルニューオータニ大阪　新総支配人就任に関するお知らせ

株式会社ニュー・オータニ

ホテルニューオータニ大阪（大阪市中央区城見1-4-1）では、2026年4月16日付で、貝田康則（かいだ やすのり）が新総支配人に就任したことをお知らせいたします。

略歴

東京都出身。立教大学を卒業後、株式会社ホテルニューオータニ（現在、株式会社ニュー・オータニに社名変更）に入社。ホテルニューオータニ(東京)の営業部にてキャリアを重ね、ホテルニューオータニ幕張のバンケット＆ブライダルコーディネーション課長、ホテルニューオータニ(東京)のバンケットサービス課長を歴任。2015年6月に株式会社ニュー・オータニ執行役員に就任。2020年6月から株式会社ニュー・オータニ 取締役、およびホテルニューオータニ(東京) 副総支配人を経て、2023年6月にホテルニューオータニ幕張の総支配人に就任。そしてこの度、ホテルニューオータニ大阪の総支配人を務めることになりました。



【略歴】

1987年4月 株式会社ホテルニューオータニ（現 株式会社ニュー・オータニ）入社

2003年5月 ホテルニューオータニ幕張 営業部 バンケット&ブライダルコーディネーション課長

2007年10月 ホテルニューオータニ(東京) 宿泊料飲本部 F&Bディビジョン バンケットサービス課長

2010年4月 ホテルニューオータニ(東京) 営業本部 料飲営業部 料飲営業一課長

2012年5月 ホテルニューオータニ(東京) 営業本部 料飲営業部 料飲営業二課長

2014年2月 ホテルニューオータニ(東京) 営業本部 料飲営業部長

2015年6月 株式会社ニュー・オータニ 執行役員

ホテルニューオータニ(東京) 営業本部長 兼 料飲営業部長

2016年11月 株式会社ニュー・オータニ 執行役員

ホテルニューオータニ(東京) 営業本部長

2020年6月 株式会社ニュー・オータニ 取締役

ホテルニューオータニ(東京) 副総支配人 兼 営業本部長

2023年6月 株式会社ニュー・オータニ 取締役

ホテルニューオータニ幕張 総支配人

2026年4月 株式会社ニュー・オータニ 取締役

ホテルニューオータニ大阪 総支配人

ホテルニューオータニ大阪 概要

ホテルニューオータニ大阪は、大阪の象徴である大阪城天守閣をとり囲む、自然豊かな大阪城公園に隣接しており、四季折々の美しい景観を望む都市型リゾートホテルです。西日本最大級の規模を誇る大宴会場を備え、これまで数々の国際会議の舞台として指名されてまいりました。2025年日本国際博覧会（大阪・関西万博）においては、開幕レセプションをはじめ、40カ国以上の海外VIPをおもてなしした実績を有します。

開業40周年を迎える本年、世界的権威のある「フォーブス・トラベルガイド2026」ホテル部門において“Recommended（推奨）”に認定されました。世界基準の評価と万博で培った国際的な対応力を礎に、次の50年、100年と続く未来を見据え、おもてなしの進化と”ニュー”の創造を重ねてまいります。

所在地 大阪府大阪市中央区城見1-4-1

経営・運営 株式会社ニュー・オータニ（本社：東京都千代田区 代表取締役社長 清水肇）直営

開業日 1986年9月1日

客室数 525室

レストラン 14店舗（直営 11店舗、テナント4店舗）

宴会場 17会場

その他 会員制フィットネスクラブ、屋外プール、

クリニック、婚礼施設、チャペル、

ベビールーム、リラクゼーションサロン 他

WEBサイト https://www.newotani.co.jp/osaka/