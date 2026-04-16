ヘルスケア建築市場は、継続的なインフラ拡張の中で2030年まで年平均成長率3.5％で成長すると見込まれている

ヘルスケア建築市場は、継続的なインフラ拡張の中で2030年まで年平均成長率3.5％で成長すると見込まれている