市長評価、教育機関で上映へ, パワー系アクション俳優・大東賢主演映画「運送ドラゴン」グランプリ
映画「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ～」が、第3回丹波国際映画祭でグランプリを受賞した。
監督・主演のパワー系アクション俳優・大東賢は、受賞報告のため四條畷市役所を訪れ、市長を表敬訪問した。市長は、地域から世界へ広がる取り組みとして評価した。
同作品は身体能力を生かしたアクション表現を特徴とし、今回の受賞で国際的な評価を得た。
また、2026年8月にはインドネシア・バリ島での上映が予定されており、学校など教育機関や芸術祭での公開が見込まれている。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347068/images/bodyimage1】
■パワー系アクション映画「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」今後の上映予定
５月４日（月）ならまちシアター青丹座
１４時～１７時
＊DVD製作記念上映
登壇者 大東賢（パワー系アクション俳優）徳丸新作（奈良市観光大使）
８月 インドネシアのバリ島
バリ島芸術祭、教育機関での上映決定
ユーネクスト配信決定
ベトナム上映予定
「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」公式サイト
https://pagjapan11922960.wixsite.com/website-2
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347068/images/bodyimage2】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347068/images/bodyimage3】
配信元企業：PAG事務局 パワーアクショングロウ
監督・主演のパワー系アクション俳優・大東賢は、受賞報告のため四條畷市役所を訪れ、市長を表敬訪問した。市長は、地域から世界へ広がる取り組みとして評価した。
同作品は身体能力を生かしたアクション表現を特徴とし、今回の受賞で国際的な評価を得た。
また、2026年8月にはインドネシア・バリ島での上映が予定されており、学校など教育機関や芸術祭での公開が見込まれている。
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■パワー系アクション映画「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」今後の上映予定
５月４日（月）ならまちシアター青丹座
１４時～１７時
＊DVD製作記念上映
登壇者 大東賢（パワー系アクション俳優）徳丸新作（奈良市観光大使）
８月 インドネシアのバリ島
バリ島芸術祭、教育機関での上映決定
ユーネクスト配信決定
ベトナム上映予定
「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」公式サイト
https://pagjapan11922960.wixsite.com/website-2
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