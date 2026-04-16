バイオ医薬品CDMO市場2035年に516億米ドル規模へ拡大予測 CAGR5.02％で成長する次世代バイオ製造パートナーリング戦略 : レポートオーシャン株式会社プレスリリース
バイオ医薬品CDMO市場は、2025年に223億米ドルと評価され、2035年には516億米ドルに達すると予測されています。この市場は、年平均成長率（CAGR）5.02％で成長を見込んでおり、特にがん、糖尿病、自己免疫疾患といった慢性疾患の有病率の増加が、この成長を後押ししています。CDMOは製薬企業に対し、前臨床段階から商業生産に至るまで、細胞株開発、製剤開発、無菌充填、包装などの一連のサービスを提供し、製薬業界の効率化に貢献しています。
市場の成長を牽引する要因
バイオ医薬品CDMO市場の成長には、特に慢性疾患の増加が重要な役割を果たしています。がんや糖尿病、自己免疫疾患など、非感染性疾患（NCD）の増加は、生物学的製剤に対する需要を押し上げています。これらの疾患は、長期的かつ標的を絞った治療が必要であり、モノクローナル抗体やバイオシミラーを含む生物学的製剤の導入が加速しています。また、治療プロトコルの進化により、バイオ製剤の役割が拡大し、医療機関に対して新たな技術へのアクセスが求められています。
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新興市場における機会
アジア太平洋地域やその他の新興市場における急成長は、バイオ医薬品CDMOにとって大きなチャンスを提供しています。特にこれらの地域では、医療インフラの改善とともに、バイオ医薬品の需要が増加しています。政府の政策も、現地生産の強化と輸入依存度の削減を促進しており、これがCDMOの事業拡大に寄与しています。また、WHOなどの国際機関が低・中所得国におけるバイオ製造能力の向上を支援していることも、さらなる成長を後押ししています。
市場の制約と課題
バイオ医薬品の製造には、高度な技術と専門的な設備が必要であり、製造コストが高くなる傾向があります。特に、新規参入企業や小規模なCDMOにとっては、これらのコストが大きな障壁となっています。加えて、FDAやEMA、ICHといった国際的な規制を遵守する必要があり、規制要件の維持が財務的負担を強化します。また、生物学的製剤のスケーラビリティの問題も、商業規模への拡大を難しくしています。
主要企業のリスト：
● Thermo Fisher Scientific (Patheon)
● Boehringer Ingelheim BioXcellence
● Rentschler Biopharma SE
● AbbVie Contract Manufacturing
● AGC Biologics
● Charles River Laboratories (Biologics CDMO arm)
● Emergent BioSolutions
● ICONOVO Biologics
● Vibalogics (Recipharm)
● KBI Biopharma
● Ajinomoto Bio-Pharma Services
● Samsung Bioepis (collaborative manufacturing)
● Minaris Regenerative Medicine
● Binex Co., Ltd.
● Evotec SE
● その他の主要なプレイヤー
レポートオーシャン株式会社 最新レポート :
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市場機会と展望
バイオ医薬品CDMO市場には、新興市場における需要拡大が大きな成長機会を提供しています。特に、アジア太平洋地域の政府がバイオ製品の現地生産を優先し、規制枠組みの改善を進めていることが、CDMOにとっては好材料です。この地域では、先進的なバイオ医薬品療法へのアクセスが高まり、製薬企業に対するCDMOサービスの需要が増加しています。また、規制支援策や政策の改善が、CDMO企業の投資意欲を後押しし、事業拡大を促進しています。
市場の成長を牽引する要因
バイオ医薬品CDMO市場の成長には、特に慢性疾患の増加が重要な役割を果たしています。がんや糖尿病、自己免疫疾患など、非感染性疾患（NCD）の増加は、生物学的製剤に対する需要を押し上げています。これらの疾患は、長期的かつ標的を絞った治療が必要であり、モノクローナル抗体やバイオシミラーを含む生物学的製剤の導入が加速しています。また、治療プロトコルの進化により、バイオ製剤の役割が拡大し、医療機関に対して新たな技術へのアクセスが求められています。
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新興市場における機会
アジア太平洋地域やその他の新興市場における急成長は、バイオ医薬品CDMOにとって大きなチャンスを提供しています。特にこれらの地域では、医療インフラの改善とともに、バイオ医薬品の需要が増加しています。政府の政策も、現地生産の強化と輸入依存度の削減を促進しており、これがCDMOの事業拡大に寄与しています。また、WHOなどの国際機関が低・中所得国におけるバイオ製造能力の向上を支援していることも、さらなる成長を後押ししています。
市場の制約と課題
バイオ医薬品の製造には、高度な技術と専門的な設備が必要であり、製造コストが高くなる傾向があります。特に、新規参入企業や小規模なCDMOにとっては、これらのコストが大きな障壁となっています。加えて、FDAやEMA、ICHといった国際的な規制を遵守する必要があり、規制要件の維持が財務的負担を強化します。また、生物学的製剤のスケーラビリティの問題も、商業規模への拡大を難しくしています。
主要企業のリスト：
● Thermo Fisher Scientific (Patheon)
● Boehringer Ingelheim BioXcellence
● Rentschler Biopharma SE
● AbbVie Contract Manufacturing
● AGC Biologics
● Charles River Laboratories (Biologics CDMO arm)
● Emergent BioSolutions
● ICONOVO Biologics
● Vibalogics (Recipharm)
● KBI Biopharma
● Ajinomoto Bio-Pharma Services
● Samsung Bioepis (collaborative manufacturing)
● Minaris Regenerative Medicine
● Binex Co., Ltd.
● Evotec SE
● その他の主要なプレイヤー
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市場機会と展望
バイオ医薬品CDMO市場には、新興市場における需要拡大が大きな成長機会を提供しています。特に、アジア太平洋地域の政府がバイオ製品の現地生産を優先し、規制枠組みの改善を進めていることが、CDMOにとっては好材料です。この地域では、先進的なバイオ医薬品療法へのアクセスが高まり、製薬企業に対するCDMOサービスの需要が増加しています。また、規制支援策や政策の改善が、CDMO企業の投資意欲を後押しし、事業拡大を促進しています。