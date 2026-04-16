TVアニメ 『Re:ゼロから始める異世界生活』 新規録り下ろしボイス搭載ワイヤレスイヤホンを期間限定で受注販売 ～ 「AOW01 MARKII REZERO」 ～
オンキヨー株式会社（所在地：大阪府大阪市、代表取締役社長：大朏 宗徳）は、最新機種の完全ワイヤレスイヤホン『AOW01 MARKII』とのTVアニメ 『Re:ゼロから始める異世界生活※1』コラボレーションモデルを受注販売致します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346437/images/bodyimage1】
本機種『AOW01 MARKII』は、サブカルチャーとHi-Fiイヤホンの融合による独自の世界観を提案するANIMAとオンキヨーのダブルネームによって誕生した「AOW01」の後継新機種となります。「AOW01」にて高評価頂きました基本性能をブラッシュアップし、アクティブノイズキャンセリング（ANC）機能を新たに搭載。没入感のあるリスニング体験を実現します。ワイヤレス充電や専用アプリ「ANIMA Studio※2」との連携によるボイスガイダンスの切り替え・イコライザー設定にも対応しています。機能性とデザイン性を兼ね備え、日常使いにもこだわりを求めるユーザーに向けた完全ワイヤレスイヤホンです。
本コラボレーションモデルは「ナツキ・スバル」「ベアトリス」「エキドナ」の3モデル。左右ハウジングに各モチーフをレーザー加工、充電ケース天面に各モチーフと作品ロゴを印刷加工し、作品の世界観を表現したオリジナルデザインとなっております。音声ガイダンスは「ナツキ・スバル」「ベアトリス」「エキドナ」それぞれの新規録り下ろしボイスを搭載。電源オンやオフ、ペアリング時やタップ音、ノイズキャンセリングモード時等、それぞれ計27ワードのボイスを楽しめます。
弊社秋葉原店舗「ONKYO DIRECT ANIME STORE（音アニ1号店）」にて4月17日（金）11:00より（受注受付＆試聴開始は15:00より）実機展示を実施致します。音質・ボイスの確認が可能で、店頭設置の専用QRコードにて受注受付致します。尚、オリジナルデザインの「ワイヤレス充電器」を通販サイト「ONKYO DIRECT」、秋葉原店舗「音アニ1号店」ともに、4月17日（金）15:00より販売開始いたします。
※1 TVアニメ『Re:ゼロから始める異世界生活』4th season喪失編 イントロダクション
水門都市プリステラの死闘で辛くも勝利を収めたスバルたちだったが、その代償はあまりに大きかった。“暴食“の権能によって眠り続けるレム、記憶を奪われたクルシュ、そして名前を奪われてしまったユリウス。彼らを救う手がかりを求める中、スバルは全てを見通し、あらゆる知識を持つと言われる『賢者』シャウラの存在を知る。次の目的地は賢者の住まう「プレアデス監視塔」──そこは、最強の『剣聖』ラインハルトですら攻略できなかった大砂漠「アウグリア砂丘」にそびえ立つ最果ての塔。
猛威を振るう自然、未知なる魔獣、そして想像を絶する脅威が立ちはだかる。仲間と共に、すべてを取り戻すため、命を懸
けた少年の旅路が始まる──
■オフィシャルサイト http://re-zero-anime.jp/tv/
■公式X（@Rezero_official）https://x.com/rezero_official
※2 「ANIMA Studio」
ANIMA製品の機能を拡張する専用アプリ。ANIMA製品本体のシステムボイスを変更する機能や、製品本体の音質
を変更する機能などを備え、ユーザー自らが好みにカスタマイズが可能です。
※iOS / Android両対応。OSバージョンiOS 14.1以上、Android ９.0以上。
■App Store https://apps.apple.com/jp/app/anima-studio/id1567839543
■Google Play https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.anima.app&hl=ja
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346437/images/bodyimage2】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346437/images/bodyimage1】
本機種『AOW01 MARKII』は、サブカルチャーとHi-Fiイヤホンの融合による独自の世界観を提案するANIMAとオンキヨーのダブルネームによって誕生した「AOW01」の後継新機種となります。「AOW01」にて高評価頂きました基本性能をブラッシュアップし、アクティブノイズキャンセリング（ANC）機能を新たに搭載。没入感のあるリスニング体験を実現します。ワイヤレス充電や専用アプリ「ANIMA Studio※2」との連携によるボイスガイダンスの切り替え・イコライザー設定にも対応しています。機能性とデザイン性を兼ね備え、日常使いにもこだわりを求めるユーザーに向けた完全ワイヤレスイヤホンです。
本コラボレーションモデルは「ナツキ・スバル」「ベアトリス」「エキドナ」の3モデル。左右ハウジングに各モチーフをレーザー加工、充電ケース天面に各モチーフと作品ロゴを印刷加工し、作品の世界観を表現したオリジナルデザインとなっております。音声ガイダンスは「ナツキ・スバル」「ベアトリス」「エキドナ」それぞれの新規録り下ろしボイスを搭載。電源オンやオフ、ペアリング時やタップ音、ノイズキャンセリングモード時等、それぞれ計27ワードのボイスを楽しめます。
弊社秋葉原店舗「ONKYO DIRECT ANIME STORE（音アニ1号店）」にて4月17日（金）11:00より（受注受付＆試聴開始は15:00より）実機展示を実施致します。音質・ボイスの確認が可能で、店頭設置の専用QRコードにて受注受付致します。尚、オリジナルデザインの「ワイヤレス充電器」を通販サイト「ONKYO DIRECT」、秋葉原店舗「音アニ1号店」ともに、4月17日（金）15:00より販売開始いたします。
※1 TVアニメ『Re:ゼロから始める異世界生活』4th season喪失編 イントロダクション
水門都市プリステラの死闘で辛くも勝利を収めたスバルたちだったが、その代償はあまりに大きかった。“暴食“の権能によって眠り続けるレム、記憶を奪われたクルシュ、そして名前を奪われてしまったユリウス。彼らを救う手がかりを求める中、スバルは全てを見通し、あらゆる知識を持つと言われる『賢者』シャウラの存在を知る。次の目的地は賢者の住まう「プレアデス監視塔」──そこは、最強の『剣聖』ラインハルトですら攻略できなかった大砂漠「アウグリア砂丘」にそびえ立つ最果ての塔。
猛威を振るう自然、未知なる魔獣、そして想像を絶する脅威が立ちはだかる。仲間と共に、すべてを取り戻すため、命を懸
けた少年の旅路が始まる──
■オフィシャルサイト http://re-zero-anime.jp/tv/
■公式X（@Rezero_official）https://x.com/rezero_official
※2 「ANIMA Studio」
ANIMA製品の機能を拡張する専用アプリ。ANIMA製品本体のシステムボイスを変更する機能や、製品本体の音質
を変更する機能などを備え、ユーザー自らが好みにカスタマイズが可能です。
※iOS / Android両対応。OSバージョンiOS 14.1以上、Android ９.0以上。
■App Store https://apps.apple.com/jp/app/anima-studio/id1567839543
■Google Play https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.anima.app&hl=ja
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346437/images/bodyimage2】