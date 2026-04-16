【テニス】福田勝志プロが優勝で50歳の誕生日を自ら祝う！ MT200バンコク
アカエム140年の株式会社ルーセント（本社：千葉県柏市、代表取締役社長：中野吉広）の、硬式テニス実業団チーム「ルーセントアスリートワークス」に所属する福田勝志選手が、2026年4月11日から4月17日にタイ・バンコクにて開催された「MT200 BANGKOK」男子シングルスの部で優勝いたしました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347061/images/bodyimage1】
シングルス2回戦で、RUSLAN Bikieiev選手（ウクライナ）と対戦。思い切りのよいサーブでリズムをつかみ、安定したストロークで優位に立ち、6-0、6-0で快勝しました。
準決勝では、KOOMPAI, Patiphon選手（タイ）と対戦。サービスからの展開が安定し、確実にキープを重ねながら、リターンゲームで好機をうかがいました。積極的に前へ踏み込んでリターンを打ち、ネットプレーへと繋げる攻撃的なテニスを展開して6-0、6-0で圧勝しました。
決勝では、Tim BEAGLE選手（アメリカ）と対戦。相手の負傷棄権により、福田選手が1-0で優勝を果たしました。奇しくもシングルス決勝の行われた14日は福田選手の50歳の誕生日。現役最年長の日本人選手として、50代という新たな門出に自らの勝利で華を添えました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347061/images/bodyimage2】
試合後、福田選手は「棄権勝ちではありますが、バンコクでの国際大会において優勝できたことは嬉しいです。今大会でサービスが良くなったことが一番の収穫でした」と手応えを掴んでいました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347061/images/bodyimage3】
＜試合結果＞
１回戦：BYE
２回戦：6-0.6-0 RUSLAN Bikieiev（ウクライナ）
準決勝：6-0.6-0 KOOMPAI, Patiphon（タイ）
決勝 ：1-0（棄権勝ち） Tim BEAGLE（アメリカ）
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347061/images/bodyimage4】
＜大会情報＞
大会名：MT200 Bangkok
開催日：2026年4月11日（土）～4月17日（金）
会 場：Pyramid Tennis Academy（タイ・バンコク）
ルーセントは仕事にもスポーツにも全力で取り組むアスリート社員を応援しています。2023年12月18日に皆様にお知らせいたしましたルーセント「中期経営計画2024－2028」や親会社昭和ホールディングス株式会社・和菓子製造兄弟会社「明日香野」・工業用ゴム製造兄弟会社「昭和ゴム」が同日に発表しました「中期経営計画2024－2028」にありますように、このようなアスリートスタッフを雇用することは、今後とも人手不足の日本で、当社グループが人材雇用力で競争優位を保つ重要な施策と考えて、今後もアスリート社員たちをグループ各社一同心から応援してまいります。
ルーセントは福田勝志選手に、大会出場に関わる費用の一切とルーセントウェア（ゲームシャツやハーフパンツ）を提供するなどのサポートを実施しました。
＜会社概要＞
会社名：株式会社ルーセント
所在地：〒277-0872 千葉県柏市十余二348番地
代表者：代表取締役社長 中野吉広
ソフトテニス黎明期より140年間、国内シェアNO.1のソフトテニスボール「アカエム」をはじめ、各種スポーツ用品を提供しています。また、スポーツウェアの「LUCENT」「LUC＋」の製造・販売や、全国でテニスクラブやランニングステーションなどのスポーツ施設の運営も手掛けています。【スポーツコミュニティを通して日本中の人々の元気を応援します。】のスローガンを掲げ、福田勝志選手をはじめとするアスリート、さまざまなスポーツシーンを応援しています。
URL：https://lucent-sports.com/
事業内容：オリジナルブランド「ルーセント」「アカエム」の製造・販売、スポーツ用品・用具の販売、スポーツ施設工事、テニスクラブの再生運営、国内外ツアー企画運営
＜本リリースのお問い合わせ先＞
株式会社ルーセント 平野 info-post@lucent-corp.com
#アカエム140年 #アカエム #アカエムプラクティス
#ルクタス #ルーセント #ルーセントアスリートワークス #ルクタスアドベンチャーズ
#テニス #ソフトテニス #福田勝志
配信元企業：株式会社ルーセント
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シングルス2回戦で、RUSLAN Bikieiev選手（ウクライナ）と対戦。思い切りのよいサーブでリズムをつかみ、安定したストロークで優位に立ち、6-0、6-0で快勝しました。
準決勝では、KOOMPAI, Patiphon選手（タイ）と対戦。サービスからの展開が安定し、確実にキープを重ねながら、リターンゲームで好機をうかがいました。積極的に前へ踏み込んでリターンを打ち、ネットプレーへと繋げる攻撃的なテニスを展開して6-0、6-0で圧勝しました。
決勝では、Tim BEAGLE選手（アメリカ）と対戦。相手の負傷棄権により、福田選手が1-0で優勝を果たしました。奇しくもシングルス決勝の行われた14日は福田選手の50歳の誕生日。現役最年長の日本人選手として、50代という新たな門出に自らの勝利で華を添えました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347061/images/bodyimage2】
試合後、福田選手は「棄権勝ちではありますが、バンコクでの国際大会において優勝できたことは嬉しいです。今大会でサービスが良くなったことが一番の収穫でした」と手応えを掴んでいました。
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＜試合結果＞
１回戦：BYE
２回戦：6-0.6-0 RUSLAN Bikieiev（ウクライナ）
準決勝：6-0.6-0 KOOMPAI, Patiphon（タイ）
決勝 ：1-0（棄権勝ち） Tim BEAGLE（アメリカ）
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＜大会情報＞
大会名：MT200 Bangkok
開催日：2026年4月11日（土）～4月17日（金）
会 場：Pyramid Tennis Academy（タイ・バンコク）
ルーセントは福田勝志選手に、大会出場に関わる費用の一切とルーセントウェア（ゲームシャツやハーフパンツ）を提供するなどのサポートを実施しました。
＜会社概要＞
会社名：株式会社ルーセント
所在地：〒277-0872 千葉県柏市十余二348番地
代表者：代表取締役社長 中野吉広
ソフトテニス黎明期より140年間、国内シェアNO.1のソフトテニスボール「アカエム」をはじめ、各種スポーツ用品を提供しています。また、スポーツウェアの「LUCENT」「LUC＋」の製造・販売や、全国でテニスクラブやランニングステーションなどのスポーツ施設の運営も手掛けています。【スポーツコミュニティを通して日本中の人々の元気を応援します。】のスローガンを掲げ、福田勝志選手をはじめとするアスリート、さまざまなスポーツシーンを応援しています。
URL：https://lucent-sports.com/
事業内容：オリジナルブランド「ルーセント」「アカエム」の製造・販売、スポーツ用品・用具の販売、スポーツ施設工事、テニスクラブの再生運営、国内外ツアー企画運営
＜本リリースのお問い合わせ先＞
株式会社ルーセント 平野 info-post@lucent-corp.com
#アカエム140年 #アカエム #アカエムプラクティス
#ルクタス #ルーセント #ルーセントアスリートワークス #ルクタスアドベンチャーズ
#テニス #ソフトテニス #福田勝志
配信元企業：株式会社ルーセント
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