和菓子が競技後のごほうび！ 創業50周年の明日香野が横浜オープン ボディビル・フィットネス大会に参加
『「ちょっと食べる」喜びを毎日世界へ』をミッションに、和菓子を50年間お届けし続けている明日香野は、「横浜オープン ボディビル・フィットネス大会」（4/4・横浜市泉区公会堂）に参加。身体づくりに真剣に向き合う選手の皆さまに、和菓子を通じて「ちょっと食べる喜び」をお届けしました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346799/images/bodyimage1】
2018年に始まった本大会は、神奈川県におけるボディビル・フィットネスシーズンの開幕を告げる大会として定着しています。在住・在勤地や所属を問わず、誰もが参加できるオープン形式となっており、初めてステージに立つ選手のための「new comer」カテゴリーも設けられ、間口の広い大会として親しまれています。
明日香野はよもぎあんこ餅をお渡ししました。大会出場にあたり3～4カ月にわたる減量と厳しい食事管理を経てきた選手の皆さまにとって、競技終了後の和菓子はまさに至福のひとときとなった様子で、とても喜んでいただけました。和菓子ならではのやさしい甘味が、緊張をほぐし、疲れを癒やし、選手・スタッフの皆さまは自然と笑顔になっていました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346799/images/bodyimage2】
明日香野は2023年に策定した中期経営計画において、「各種コミュニティを応援して、消費者と直接対話すること」を重要施策の一つに掲げています。今後もスポーツやアウトドア、地域イベントなど多様なコミュニティとつながり、皆さまの挑戦に寄り添いながら、”ちょっと食べる喜び"を毎日の暮らしと特別な瞬間の両方にお届けしてまいります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346799/images/bodyimage3】
【大会概要】
大 会：横浜オープン ボディビル・フィットネス大会
主 催：一般社団法人 神奈川県ボディビル・フィットネス連盟
開催日：2026年4月4日（土）
開催地：横浜市泉区公会堂（神奈川県横浜市泉区和泉中央北5-1-1）
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346799/images/bodyimage4】
＜会社概要 ブランド名「明日香野」＞
明日香野は『「ちょっと食べる」喜びを毎日世界へ』をミッションにした和菓子メーカーです。
2025年11月からの1年間を「創業50周年」期間と定めております。
全国のスーパーマーケット様を中心に、皆様に『「ちょっと食べる」喜び』を毎日お届けしています。季節を感じられる美味しい和菓子を「毎日」楽しんでいただくため、徹底して「お得感」を感じる価格で和菓子をお届けすることをミッションに、創業50年の“もちのプロ”として全社を挙げて商品作りに取り組んでいます。食を通して皆さまに“ちょっと食べる喜び”を感じていただけましたら幸いです。
会社名：明日香食品株式会社 （ASUKA Foods Co., LTD. ）
所在地：本社〒581-0092 大阪府八尾市老原7-85-1
代表者：代表取締役社長 此下竜矢
明日香野公式サイト：https://www.asukafoods.co.jp
明日香野【公式】X：https://x.com/tw_asukafoods
明日香野【公式】Instagram：https://www.instagram.com/asukafoods/
明日香野【公式】Facebook：https://www.facebook.com/asukafoods/
明日香野創業50周年記念サイト：https://asukafoods.co.jp/50th_anniversary/
明日香野のもうひとつのSNS「ちょい食べ明日香野」でも“ちょっと食べる喜び”をお届けしています。
いつもと違う素敵な景色が見える場所で、大好きな友達と一緒に和菓子を食べる“お出かけ食べ”や、頑張っているアスリートの皆さんを和菓子で応援しています！
ちょい食べ明日香野X：https://x.com/Choi_tabe
ちょい食べ明日香野Instagram：https://www.instagram.com/choi_tabe_asukano/
ちょい食べ明日香野Facebook：https://www.facebook.com/choitabeASUKANO
＜本リリースのお問い合わせ先＞
明日香食品株式会社 中嶋 asukano-release@asukafoods.co.jp
#明日香野 #いつでも明日香野 #ちょい食べ #和菓子 #お届けし続け50年 #愛されて50年
配信元企業：明日香食品株式会社
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2018年に始まった本大会は、神奈川県におけるボディビル・フィットネスシーズンの開幕を告げる大会として定着しています。在住・在勤地や所属を問わず、誰もが参加できるオープン形式となっており、初めてステージに立つ選手のための「new comer」カテゴリーも設けられ、間口の広い大会として親しまれています。
明日香野はよもぎあんこ餅をお渡ししました。大会出場にあたり3～4カ月にわたる減量と厳しい食事管理を経てきた選手の皆さまにとって、競技終了後の和菓子はまさに至福のひとときとなった様子で、とても喜んでいただけました。和菓子ならではのやさしい甘味が、緊張をほぐし、疲れを癒やし、選手・スタッフの皆さまは自然と笑顔になっていました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346799/images/bodyimage2】
明日香野は2023年に策定した中期経営計画において、「各種コミュニティを応援して、消費者と直接対話すること」を重要施策の一つに掲げています。今後もスポーツやアウトドア、地域イベントなど多様なコミュニティとつながり、皆さまの挑戦に寄り添いながら、”ちょっと食べる喜び"を毎日の暮らしと特別な瞬間の両方にお届けしてまいります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346799/images/bodyimage3】
大 会：横浜オープン ボディビル・フィットネス大会
主 催：一般社団法人 神奈川県ボディビル・フィットネス連盟
開催日：2026年4月4日（土）
開催地：横浜市泉区公会堂（神奈川県横浜市泉区和泉中央北5-1-1）
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346799/images/bodyimage4】
＜会社概要 ブランド名「明日香野」＞
明日香野は『「ちょっと食べる」喜びを毎日世界へ』をミッションにした和菓子メーカーです。
2025年11月からの1年間を「創業50周年」期間と定めております。
全国のスーパーマーケット様を中心に、皆様に『「ちょっと食べる」喜び』を毎日お届けしています。季節を感じられる美味しい和菓子を「毎日」楽しんでいただくため、徹底して「お得感」を感じる価格で和菓子をお届けすることをミッションに、創業50年の“もちのプロ”として全社を挙げて商品作りに取り組んでいます。食を通して皆さまに“ちょっと食べる喜び”を感じていただけましたら幸いです。
会社名：明日香食品株式会社 （ASUKA Foods Co., LTD. ）
所在地：本社〒581-0092 大阪府八尾市老原7-85-1
代表者：代表取締役社長 此下竜矢
明日香野公式サイト：https://www.asukafoods.co.jp
明日香野【公式】X：https://x.com/tw_asukafoods
明日香野【公式】Instagram：https://www.instagram.com/asukafoods/
明日香野【公式】Facebook：https://www.facebook.com/asukafoods/
明日香野創業50周年記念サイト：https://asukafoods.co.jp/50th_anniversary/
明日香野のもうひとつのSNS「ちょい食べ明日香野」でも“ちょっと食べる喜び”をお届けしています。
いつもと違う素敵な景色が見える場所で、大好きな友達と一緒に和菓子を食べる“お出かけ食べ”や、頑張っているアスリートの皆さんを和菓子で応援しています！
ちょい食べ明日香野X：https://x.com/Choi_tabe
ちょい食べ明日香野Instagram：https://www.instagram.com/choi_tabe_asukano/
ちょい食べ明日香野Facebook：https://www.facebook.com/choitabeASUKANO
＜本リリースのお問い合わせ先＞
明日香食品株式会社 中嶋 asukano-release@asukafoods.co.jp
#明日香野 #いつでも明日香野 #ちょい食べ #和菓子 #お届けし続け50年 #愛されて50年
配信元企業：明日香食品株式会社
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