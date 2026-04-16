あの日逃したトレンドの正体を、未参入の僕達はまだ知らない。 ― 最新動向と爆売れブランドから学ぶ売上戦略 ― ｜4/24（金）無料ウェビナー
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347052/images/bodyimage1】
TikTok Shopについて、情報としては追っているけれど、まだ動き出せていない。そんな状況の方も多いのではないでしょうか。
「何から手をつければいいのか」「自社に合っているのか」──判断するための材料が、まだそろっていないだけかもしれません。
今回のウェビナーでは、ByteDance公式データをもとにした2026年の最新市場動向から、実際に成果を出しているブランドの施策まで、現時点での"TikTok Shopの実態"を整理してお伝えします。アカウント設計・ショート動画・ライブ配信それぞれの構成についても、具体的な事例をもとに解説する予定です。
参入の判断軸を持ちたい方、動き出すタイミングを考えている方に、参考にしていただける内容です。
■ こんな方におすすめです
・TikTok Shopの基本は把握しているが、まだ参入していない
・市場の最新状況を改めて整理したい
・自社ブランドへの活用イメージを具体化したい
■ ウェビナー概要
日時：2026年4月24日（金）16:00～17:00
形式：Zoomウェビナー
参加費：無料
■ アジェンダ
・TikTok Shop概要
・2025年の振り返りと最新動向（市場規模・酒類解禁・オークション機能など）
・売れているカテゴリと好調ブランドの施策事例
・バズを生み出すアカウント・動画・ライブ配信の構成分析
・参加者限定特典のご案内
■ 参加者限定特典
ご参加いただいた方を対象に、ご自身の商品・ブランド情報をお聞きした上で「動画構成案」を個別に作成してお渡しします。「自社の場合、どんな見せ方が合うのか」を具体的な形でご提供します。
▼ お申し込みはこちら
https://webinar-room.net/seminar/260424tiktokshop?utm_content=dreamnews&utm_source=dreamnews&utm_medium=referral&utm_campaign=seminar260424
※参加枠に限りがございます。お早めにお申し込みください。
■株式会社ヒトクセ 会社概要
会社名：株式会社ヒトクセ
本社所在地：東京都新宿区西新宿6-15-1 ラ・トゥール新宿701号室
代表者：代表取締役 宮崎 航
■事業内容
「よいヒトクセで革新的な世界を創る！」をミッションに掲げ、広告クリエイティブの企画・制作から運用までを一貫して支援しています。ユーザーに好かれるリッチクリエイティブを提供する『Smart Canvas』や、天気や気温などの外部環境データを活用して広告配信を自動最適化する『Data-Linker』を展開しています。
さらに近年では、EC領域にも事業を拡大し、TikTok Shopを中心にインフルエンサーを活用したマーケティング支援や商品ページの最適化、運用コンサルティングなど、売れるEC運営を総合的にサポートしています。
マーケティングとテクノロジーを掛け合わせたヒトクセ独自のソリューションで、広告・ECの両面からビジネスの成長と業務の効率化をご支援いたします。
弊社サービスページ：https://hitokuse.com/tiktokshop/
【本件についてのお問い合わせ】
株式会社ヒトクセ
e-mail：a.sasaki@hitokuse.com
Tel：050-6883-4152
営業担当：佐々木
配信元企業：株式会社ヒトクセ
TikTok Shopについて、情報としては追っているけれど、まだ動き出せていない。そんな状況の方も多いのではないでしょうか。
「何から手をつければいいのか」「自社に合っているのか」──判断するための材料が、まだそろっていないだけかもしれません。
今回のウェビナーでは、ByteDance公式データをもとにした2026年の最新市場動向から、実際に成果を出しているブランドの施策まで、現時点での"TikTok Shopの実態"を整理してお伝えします。アカウント設計・ショート動画・ライブ配信それぞれの構成についても、具体的な事例をもとに解説する予定です。
参入の判断軸を持ちたい方、動き出すタイミングを考えている方に、参考にしていただける内容です。
■ こんな方におすすめです
・TikTok Shopの基本は把握しているが、まだ参入していない
・市場の最新状況を改めて整理したい
・自社ブランドへの活用イメージを具体化したい
■ ウェビナー概要
日時：2026年4月24日（金）16:00～17:00
形式：Zoomウェビナー
参加費：無料
■ アジェンダ
・TikTok Shop概要
・2025年の振り返りと最新動向（市場規模・酒類解禁・オークション機能など）
・売れているカテゴリと好調ブランドの施策事例
・バズを生み出すアカウント・動画・ライブ配信の構成分析
・参加者限定特典のご案内
■ 参加者限定特典
ご参加いただいた方を対象に、ご自身の商品・ブランド情報をお聞きした上で「動画構成案」を個別に作成してお渡しします。「自社の場合、どんな見せ方が合うのか」を具体的な形でご提供します。
▼ お申し込みはこちら
https://webinar-room.net/seminar/260424tiktokshop?utm_content=dreamnews&utm_source=dreamnews&utm_medium=referral&utm_campaign=seminar260424
※参加枠に限りがございます。お早めにお申し込みください。
■株式会社ヒトクセ 会社概要
会社名：株式会社ヒトクセ
本社所在地：東京都新宿区西新宿6-15-1 ラ・トゥール新宿701号室
代表者：代表取締役 宮崎 航
■事業内容
「よいヒトクセで革新的な世界を創る！」をミッションに掲げ、広告クリエイティブの企画・制作から運用までを一貫して支援しています。ユーザーに好かれるリッチクリエイティブを提供する『Smart Canvas』や、天気や気温などの外部環境データを活用して広告配信を自動最適化する『Data-Linker』を展開しています。
さらに近年では、EC領域にも事業を拡大し、TikTok Shopを中心にインフルエンサーを活用したマーケティング支援や商品ページの最適化、運用コンサルティングなど、売れるEC運営を総合的にサポートしています。
マーケティングとテクノロジーを掛け合わせたヒトクセ独自のソリューションで、広告・ECの両面からビジネスの成長と業務の効率化をご支援いたします。
弊社サービスページ：https://hitokuse.com/tiktokshop/
【本件についてのお問い合わせ】
株式会社ヒトクセ
e-mail：a.sasaki@hitokuse.com
Tel：050-6883-4152
営業担当：佐々木
配信元企業：株式会社ヒトクセ
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