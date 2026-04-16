TPCマーケティングリサーチ株式会社、『2026年 世界のバイオ医薬品CDMO市場』について、調査のポイントをインタビューした記事を公開
この程、TPCマーケティングリサーチ株式会社（本社＝大阪市西区、代表取締役社長＝松本竜馬）は、『2026年 世界のバイオ医薬品CDMO市場』について、弊社リサーチャーの天野洋介のインタビュー記事を2026年4月14日に公開したことをお知らせいたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347047/images/bodyimage1】
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INTERVIEW
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◆なぜ、今回、バイオ医薬品CDMO市場の調査を実施しようとしたのですか？
天野：近年では製薬メーカーやバイオベンチャーによる創薬パイプラインが拡大しており、開発初期段階から商用生産に至るまで、外部リソースを活用する動きが一段と強まっています。こうした流れを受け・・・
◆なるほど。では、今回の調査について、どのような仮説をお持ちですか？
天野：バイオ医薬品CDMO市場では近年、「対応範囲の拡大」が進んでいるのではないかという仮説を立てました。従来、CDMOは主にバイオ医薬品の開発および製造を受託する役割が中心でしたが、市場の成長や・・・
◆わかりました。今回の調査で、何か新たな発見はありましたか？
天野：まず、次世代バイオ医薬品として注目されるADC受託への注力が顕著になっています。例えば、韓国のバイオ医薬品CDMOのサムスンバイオロジクスは2025年3月にADC専用の製造拠点を稼働させるなど、急増する需要を取り込む動きを強めています。また・・・
◆各社の戦略によって、バイオ医薬品CDMO市場はますます拡大していきそうですね。
天野：はい。また、今後の市場成長を語る上で、「遺伝子治療CDMO」への対応はCDMOにとって不可欠になると考えられます。遺伝子治療は、従来の治療法では困難だった疾患に対する根本的な治療の選択肢として・・・
◆ありがとうございます。最後に資料の活用ポイントを是非聞かせてください。
天野：バイオ医薬品CDMO市場は低分子医薬品CDMO市場と比べると市場規模は小さいですが、伸長率は非常に高く、今後、医薬品市場の中で存在感を示していくとみられます。その中で・・・
◇インタビューの詳細は下記よりご確認いただけます
https://www.tpc-cop.co.jp/topics/6906/
2026年 世界のバイオ医薬品CDMO市場
ー設備拡張とシングルユース化の加速、ADC需要拡大が成長を牽引ー
詳細はこちら＞https://www.tpc-osaka.com/c/chemical_lifesciences/mr410260677
発刊日：2026年2月13日
頒価：110,000円（税抜：100,000円）
【会社概要】
会社名：TPCマーケティングリサーチ株式会社
設立：1991年8月
所在地：大阪市西区新町2-4-2 なにわ筋SIAビル
事業内容：マーケティングリサーチおよび調査レポートの出版
コーポレートサイト：http://www.tpc-cop.co.jp/
オンラインショップ「TPCビブリオテック」：http://www.tpc-osaka.com/
ISO27001認証書番号：IS598110
【本件に関するお問い合わせ】
電話番号：06-6538-5358
メールアドレス：webmarke@tpc-osaka.com
配信元企業：TPCマーケティングリサーチ株式会社
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347047/images/bodyimage1】
INTERVIEW
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◆なぜ、今回、バイオ医薬品CDMO市場の調査を実施しようとしたのですか？
天野：近年では製薬メーカーやバイオベンチャーによる創薬パイプラインが拡大しており、開発初期段階から商用生産に至るまで、外部リソースを活用する動きが一段と強まっています。こうした流れを受け・・・
◆なるほど。では、今回の調査について、どのような仮説をお持ちですか？
天野：バイオ医薬品CDMO市場では近年、「対応範囲の拡大」が進んでいるのではないかという仮説を立てました。従来、CDMOは主にバイオ医薬品の開発および製造を受託する役割が中心でしたが、市場の成長や・・・
◆わかりました。今回の調査で、何か新たな発見はありましたか？
天野：まず、次世代バイオ医薬品として注目されるADC受託への注力が顕著になっています。例えば、韓国のバイオ医薬品CDMOのサムスンバイオロジクスは2025年3月にADC専用の製造拠点を稼働させるなど、急増する需要を取り込む動きを強めています。また・・・
◆各社の戦略によって、バイオ医薬品CDMO市場はますます拡大していきそうですね。
天野：はい。また、今後の市場成長を語る上で、「遺伝子治療CDMO」への対応はCDMOにとって不可欠になると考えられます。遺伝子治療は、従来の治療法では困難だった疾患に対する根本的な治療の選択肢として・・・
◆ありがとうございます。最後に資料の活用ポイントを是非聞かせてください。
天野：バイオ医薬品CDMO市場は低分子医薬品CDMO市場と比べると市場規模は小さいですが、伸長率は非常に高く、今後、医薬品市場の中で存在感を示していくとみられます。その中で・・・
◇インタビューの詳細は下記よりご確認いただけます
https://www.tpc-cop.co.jp/topics/6906/
2026年 世界のバイオ医薬品CDMO市場
ー設備拡張とシングルユース化の加速、ADC需要拡大が成長を牽引ー
詳細はこちら＞https://www.tpc-osaka.com/c/chemical_lifesciences/mr410260677
発刊日：2026年2月13日
頒価：110,000円（税抜：100,000円）
【会社概要】
会社名：TPCマーケティングリサーチ株式会社
設立：1991年8月
所在地：大阪市西区新町2-4-2 なにわ筋SIAビル
事業内容：マーケティングリサーチおよび調査レポートの出版
コーポレートサイト：http://www.tpc-cop.co.jp/
オンラインショップ「TPCビブリオテック」：http://www.tpc-osaka.com/
ISO27001認証書番号：IS598110
【本件に関するお問い合わせ】
電話番号：06-6538-5358
メールアドレス：webmarke@tpc-osaka.com
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