はじめての出産内祝い、何をお返ししたらいいか迷う…。お祝いに最大限のありがとうの気持ちをお返ししたいけど、何が喜んでもらえるか悩ましい…。そんな迷えるママ・パパに読んでもらいたい１冊です。

株式会社赤ちゃん本舗（本社：大阪市中央区 https://www.akachan.jp）は、この度出産内祝いに迷うママ・パパに役立つ商品カタログとなるよう、先輩ママ・パパのリアルな声を掲載したアドバイスBOOKを発行いたしました。全国のアカチャンホンポのサービスカウンターなどに設置してあるため誰でも手に取ることができます。





このカタログは、これからお祝いのお返しをするママ・パパ、出産を控えたご家族のために作った出産内祝いカタログです。ママ・パパのリアルな悩みに寄り添い、実用的なカタログとなるよう、社内の調査・研究機関である「赤ちゃんのいる暮らし研究所」と連携して子育て中のママ・パパへのインタビュー調査（※）を実施し、先輩ママ・パパのアドバイスなどを掲載しています。

※「内祝いについての顧客調査」WEBアンケート及びインタビュー調査（n=1107人）2025年11月株式会社赤ちゃん本舗「赤ちゃんのいる暮らし研究所」調べ







アカチャンホンポでしか買えない、ディズニー限定ギフト！赤ちゃんの体重と同じ重さのお米をお届けします。





■商品名：ディズニー 俵入り体重米（写真入り）

■価格：11,000円（税込11,880円）

■申込番号：631113-0

■商品URL：https://bit.ly/47RhXtw

出生時間が残せる、バースモーメントフレーム。





■商品名：【お仕立券】バースモーメントフレーム

■完成品に入る内容：・お子さまの名前・生年月日（西暦）・出生時刻

■価格：9,000円（税込9,900円）

■申込番号：615065-3

■商品URL：https://bit.ly/4tEotw9

※時計の針は出生時刻を示すデザインであり、動作しません。

その他、アカチャンホンポで購入できる出産内祝い・お返しギフトはこちら：https://bit.ly/3Q9rPZn

【赤ちゃんのいる暮らし研究所とは】





赤ちゃんのいる暮らし研究所は、2023年3月、「赤ちゃんのいる暮らし」に関わる人たちの課題を解決するために、赤ちゃん本舗に設立されました。妊娠・出産・子育て中の暮らしやモノ・コトについて情報収集し、インサイトを調査、分析することで、商品・企画やサービス開発に役立てています。また、ママ・パパや社会への情報発信とともに暮らしの困り事に寄り添うことで、スマイルな育児の実現を目指します。 https://www.akachan.jp/ah_labo/