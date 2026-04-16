株式会社ベネ・エルヨン(本社：愛知県瀬戸市、代表取締役：島 正浩、以下 ベネ・エルヨン)は、車番認識、3D-LiDAR検知システムである「SilkyPark」シリーズや、車室予約など次世代の駐車場システムを体験できる展示場を2026年6月1日にオープンいたします。ベネ・エルヨンの研究・試験場(Lab)としても使用するため、常に新しいシステムを実際にご覧いただけます。

名古屋駅から車で20分弱の場所となり、お気軽にご覧いただけます。

完全予約制で、ホームページのお問合せよりご予約いただけます。





【URL】 https://bene-elyon.co.jp





屋外展示場イメージ





■展示予定のシステム

1. SilkyPark-L(3D-LiDAR車両検知)

自動運転でも注目される3D-LiDARを活用し、場所を問わず車両や物体をリアルタイムで検知・管理できるシステムです。

レーザー光による立体的な認識により、複数のセンサーが無くても、高精度かつ柔軟な運用を可能にしています。駐車場での利用はもちろん、物流施設での荷物搬送支援や、予約管理によるバーチャル駐車場など、多様な現場で応用が可能です。

カメラと違い、可視光ではないため夜間や悪天候でも問題なく認識できます。





3D-LiDAR車両検知 駐車場画像

3D-LiDARによる点群表示

1. SilkyPark-L(3D-LiDAR車両検知)





2. SilkyPark-SEV(AI車番認識)

AIによる画像解析を活用し、IPカメラで高精度な車番認識を実現するシステムです。

専用トリガーや特殊な機器を必要とせず、少ない構成でスムーズに導入できるため、店舗駐車場、工場、コインパーキングなど、様々な場所での使用が可能です。不正車両の検知や顧客管理との連携、営業時間外の監視といった用途にも幅広く活用されています。





2. SilkyPark-SEV(AI車番認識)





3. SilkyPark-i(3D-LiDAR×AI車番認識)

駐車場の入口にて3D-LiDARが入庫を検知し、入庫までLiDARが追跡します。

車室センサー方式と比較して、車路の車の動きも併せて検知できるため、空車室への誘導や、混雑緩和などの効果も併せて期待できます。

AI車番認識と連携し、どの車番の車がどこの車室に駐車したかを判別できるため、認識した車番をもとにマーケティング分析や、車種ごとに料金が変動するダイナミックプライシングも可能になります。

LiDARの情報をもとに車室単位の稼働率算出などができ、AIを用いて車室レイアウト提案するなど、駐車管理の枠を超え、幅広く活用いただけます。





3. SilkyPark-i(3D-LiDAR × AI車番認識)





4. 今後について

・SilkyPark-iを用いた車室予約システム

・バレーパーキングロボットとSilkyParkを連携した自動バレーパーキングシステム

・最新のシステムを実運用するコインパーキング「SilkyPark大治」(仮称)

などの展示を検討中。常に次世代を見据えた新しい駐車場システムを展示いたします。









■オープンする展示場の概要

名称 ： ベネ・エルヨンSilkyPark Lab

所在地 ： 〒490-1144 愛知県海部郡大治町大字西條字坂牧島34-1

URL ： https://bene-elyon.co.jp/

オープン日： 2026年6月1日から順次展示予定









■株式会社ベネ・エルヨンについて

当社は、産業用・監視カメラ・3D-LiDARなどのデバイス機器を中心に、ソリューション開発・提案する企業です。これらデバイスと画像処理・3次元処理技術のノウハウを活用し、様々なアプリケーション開発を行ってきました。それらの製品開発力の強みとソリューション開発経験から、次世代駐車場ソリューションビジネスシーンにおいて、BeneElyonならではのサービスを提供していきます。





【会社概要】

会社名 ： 株式会社ベネ・エルヨン(略称表記：BeneElyon)

所在地 ： ［本社オフィス］

〒489-0980 愛知県瀬戸市やまて坂3丁目27番地

［OWARIオフィス］

〒488-0015 愛知県尾張旭市三郷町栄50-2 グリーンピア三郷2F

代表者 ： 島 正浩

設立 ： 平成28年11月

URL ： https://bene-elyon.co.jp/

事業内容：

●コンピュータシステムの企画、開発、販売及び保守に関する業務

(車番認識・画像処理・3D-LiDARデバイス制御アプリ等)

●インターネットを利用した情報システム及び通信ネットワークの企画、設計、運用に関する業務

(車番認識クラウドサービス、クラウド映像サービス)

●デバイスソリューション業務

(産業用カメラ・産業用ドローン・LiDAR機器・IOTゲートウェイ)

●コンサルタント及び付帯設備工事請負









【お客様からのお問い合わせ先】

TEL： 0561-76-3318(10:00～18:00)

HP ： https://bene-elyon.co.jp/contact.html