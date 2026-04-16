「ポムポムプリン」30周年を記念した大人かわいい腕時計が登場！こちらを見守るポムポムプリンとお友だちの“マフィン”が、日常に癒やしのひと時を与えてくれる♪
インペリアル・エンタープライズ株式会社（所在地：東京都荒川区、代表取締役社長：原 良郎）は、「ポムポムプリン 30周年記念 セイコー コラボレーションウオッチ」を販売開始いたしました。
4月16日は、株式会社サンリオの人気キャラクター「ポムポムプリン」のバースデー！
ポムポムプリンは2026年で30周年。ポムポムプリンのデビュー30周年を記念して、ポムポムプリンとセイコーのコラボレーションウオッチが登場しました。
ポムポムプリンをイメージしたやさしいイエローの文字盤に、メタルバンドを合わせた大人かわいいデザイン。
時計を見るたび、ほっと一息♪
優しくこちらを見守るポムポムプリンとお友だちの“マフィン”が、日常に癒やしのひと時を与えてくれます。
30周年をお祝いするロゴと飾りで装飾された、おうち型の特製ボックス入り。
限定2000点。1から2000のエディションナンバーが裏蓋に刻印されます。
2026年4月16日（木）より、PREMICOオンラインショップにて販売開始いたしました。
商品特設ページ：https://iei.jp/purin-seiko/
ポムポムプリン 30周年記念 セイコー コラボレーションウオッチ
12時には大好物のプリン。5時位置にはチャームポイントの“おしりのしるし”が、さりげなくデザインされています。
ポムポムプリンと一緒にお出かけ気分♪
文字盤から優しくこちらを見守るポムポムプリンとお友だちの“マフィン”に、ほっこり癒やされます。
腕時計は、30周年をお祝いするロゴと飾りで装飾された、おうち型の特製ボックス入り！
そのまま飾っても、お部屋のかわいいインテリアに。
シンプルでオンオフ使えるメタルバンド。きれいめコーデともカジュアルなスタイルとも好相性です。
■商品情報
商品名：ポムポムプリン 30周年記念 セイコー コラボレーションウオッチ
価格 ：44,800円（税込49,280円）
限定数：2000点
発売日：2026年4月16日（木）
お届け：2026年7月上旬より順次発送予定
発売元：インペリアル・エンタープライズ株式会社 PREMICO（プレミコ）
URL ：https://iei.jp/purin-seiko/
(C) 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L670105
■商品仕様
材質 ：ケース・裏蓋・バンド＝ステンレススチール 風防＝カーブハードレックス
ケースサイズ（約）：縦34.8×横29.1×厚さ7.9mm
手首回り（約）：S＝14 cm、M＝15cm、L＝18cm（調整可能サイズ：12～18cm）
ムーブメント：クオーツ（平均月差±15秒以内）
防水性能：日常生活用強化防水（10気圧防水）
生産国：日本
※掲載している写真は開発中のものです。実際の商品とは多少異なる場合があります。
■PREMICO（プレミコ）について
PREMICOは、“プレミアムな価値を持つ限定版コレクターズアイテム”をコンセプトに誕生したブランドです。アニメキャラクターやスポーツ選手などの公式アイテムを通じ、夢や感動といった目に見えない大切な宝物をお届け。ここでしか手に入らない商品を販売しています。
PREMICO オンラインショップ：https://iei.jp/premico/
■会社概要
会社名：インペリアル・エンタープライズ株式会社
所在地：東京都荒川区東日暮里5-7-18 コスモパークビル
代表者：代表取締役社長 原 良郎
設 立：昭和57年(1982年)9月1日
資本金：100,000千円
ＵＲＬ：http://iei.co.jp
事業内容：通信販売
■お問い合わせ先
＜商品内容等＞ フリーダイヤル：0120-989-808(9:30～17:00／土日祝休)
＜ご注文専用番号＞ フリーコール：0120-247-417(6:00～21:00／無休)
※本リリースに記載しております内容は、発表日現在の内容となります。予告なしに内容が変更される場合もございますので、予めご了承ください。
※限定数に達した場合、販売を終了させていただきます。