インペリアル・エンタープライズ株式会社（所在地：東京都荒川区、代表取締役社長：原 良郎）は、「ポムポムプリン 30周年記念 セイコー コラボレーションウオッチ」を販売開始いたしました。









4月16日は、株式会社サンリオの人気キャラクター「ポムポムプリン」のバースデー！

ポムポムプリンは2026年で30周年。ポムポムプリンのデビュー30周年を記念して、ポムポムプリンとセイコーのコラボレーションウオッチが登場しました。





ポムポムプリンをイメージしたやさしいイエローの文字盤に、メタルバンドを合わせた大人かわいいデザイン。





時計を見るたび、ほっと一息♪

優しくこちらを見守るポムポムプリンとお友だちの“マフィン”が、日常に癒やしのひと時を与えてくれます。





30周年をお祝いするロゴと飾りで装飾された、おうち型の特製ボックス入り。





限定2000点。1から2000のエディションナンバーが裏蓋に刻印されます。





2026年4月16日（木）より、PREMICOオンラインショップにて販売開始いたしました。

商品特設ページ：https://iei.jp/purin-seiko/





ポムポムプリン 30周年記念 セイコー コラボレーションウオッチ





12時には大好物のプリン。5時位置にはチャームポイントの“おしりのしるし”が、さりげなくデザインされています。









ポムポムプリンと一緒にお出かけ気分♪

文字盤から優しくこちらを見守るポムポムプリンとお友だちの“マフィン”に、ほっこり癒やされます。









腕時計は、30周年をお祝いするロゴと飾りで装飾された、おうち型の特製ボックス入り！

そのまま飾っても、お部屋のかわいいインテリアに。





シンプルでオンオフ使えるメタルバンド。きれいめコーデともカジュアルなスタイルとも好相性です。













■商品情報

商品名：ポムポムプリン 30周年記念 セイコー コラボレーションウオッチ

価格 ：44,800円（税込49,280円）

限定数：2000点

発売日：2026年4月16日（木）

お届け：2026年7月上旬より順次発送予定

発売元：インペリアル・エンタープライズ株式会社 PREMICO（プレミコ）

URL ：https://iei.jp/purin-seiko/





(C) 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L670105





■商品仕様

材質 ：ケース・裏蓋・バンド＝ステンレススチール 風防＝カーブハードレックス

ケースサイズ（約）：縦34.8×横29.1×厚さ7.9mm

手首回り（約）：S＝14 cm、M＝15cm、L＝18cm（調整可能サイズ：12～18cm）

ムーブメント：クオーツ（平均月差±15秒以内）

防水性能：日常生活用強化防水（10気圧防水）

生産国：日本





※掲載している写真は開発中のものです。実際の商品とは多少異なる場合があります。





■PREMICO（プレミコ）について

PREMICOは、“プレミアムな価値を持つ限定版コレクターズアイテム”をコンセプトに誕生したブランドです。アニメキャラクターやスポーツ選手などの公式アイテムを通じ、夢や感動といった目に見えない大切な宝物をお届け。ここでしか手に入らない商品を販売しています。





PREMICO オンラインショップ：https://iei.jp/premico/





■会社概要

会社名：インペリアル・エンタープライズ株式会社

所在地：東京都荒川区東日暮里5-7-18 コスモパークビル

代表者：代表取締役社長 原 良郎

設 立：昭和57年(1982年)9月1日

資本金：100,000千円

ＵＲＬ：http://iei.co.jp

事業内容：通信販売





■お問い合わせ先

＜商品内容等＞ フリーダイヤル：0120-989-808(9:30～17:00／土日祝休)

＜ご注文専用番号＞ フリーコール：0120-247-417(6:00～21:00／無休)

※本リリースに記載しております内容は、発表日現在の内容となります。予告なしに内容が変更される場合もございますので、予めご了承ください。

※限定数に達した場合、販売を終了させていただきます。