長野県茅野市白樺湖にある「池の平ホテル＆リゾーツ」(所在地：長野県茅野市白樺湖、代表取締役社長：矢島 義擴)は2026年4月18日(土)に屋内アミューズメントエリア「白樺リゾート インドアパーク」をオープンいたします。





インドアパーク





池の平ファミリーランドに新エリアとして誕生した「インドアパーク」は、アスレチック・デジタルゲーム・プールなどをお子様から大人の方まで天候を気にせずにいつでも楽しめる屋内アミューズメントエリアです。

白樺リゾート池の平ホテルに隣接しており夜まで営業しているので、ご宿泊のお客様も気軽にご利用ができます。





【森のアスレチック】

森のアスレチックは「カラックリ」、「きっず×きっず」「プラズマカー」の3エリアに分かれており、屋内でも全身を使って思いっきり遊べます。





カラックリ 滑り台





1.カラックリ

ギャラクシーな滑り台、ボールプール、ロープのトンネルや吊り橋など40種類以上の多彩な遊具で遊べることができます。「宇宙」と「森」を融合したような空間で異次元の世界を冒険している感覚です。全身を使って楽しめる本格的なアスレチックなので好奇心を刺激してくれます。

利用条件：6歳以上(大人も利用可)





カラックリ トンネル





カラックリ ブリッジ





カラックリ 吊り橋





2.きっず×きっず

既存施設の「きっず×きっず」は幼児のお子様を対象にしたアスレチックエリアで、壁掛けのアスレチックゲームやソフトブロックを新たに設置しリニューアルをしました。滑り台、ボールプール、トランポリンも幼児のお子様が安心して遊べる設計になっています。

利用条件：0歳～5歳(2歳以下無料)





きっず×きっず





滑り台&ボールプール





トランポリン





3.プラズマカー

ペダルも電池も無く、ハンドルを左右に動かすだけでスイスイ進みます。耐荷重は約100kgと頑丈なので、家族で一緒に乗って遊ぶこともできます。不思議な感覚なのでお子様も大人の方も夢中になります。

利用条件：3歳以上(大人も利用可、体重制限100kgまで)





プラズマカー





【デジタルラボ】

インドアパーク内に、インディーゲームおよびゲーム制作を学ぶ次世代クリエイターの作品を中心に体験できる、これまでにない新しい形のゲーム施設です。

本施設は、単にゲームを遊ぶ場ではなく、レイクリゾートという特別な空間の中で、ここでしか出会えないゲーム体験を提供することを目的としています。





デジタルラボ1





デジタルラボ2





■施設概要

デジタルラボでは、国内外から厳選した40タイトル以上のインディーゲームを中心に、多様なゲーム作品を最新PC環境で体験いただけます。

また、当社自らが選定・企画し、開発者の協力のもと集められた作品群により、他の施設ではなかなか出会うことのできない、ユニークで魅力的なゲーム体験を提供します。









■特徴・コンセプト

本施設は、「インディーゲーム × リゾート」「ここでしか遊べない体験」をコンセプトとした施設です。

高い独自性や魅力を持つインディーゲームや、ゲームを学ぶ次世代クリエイターによる作品を、選定して展示しています。





デジタルラボ3





■施設構成

館内は以下のゾーンで構成されています。

・ファミリーゾーン 85インチ大型モニターを活用し、家族で楽しめる体験型ゲームを展開

利用条件：3歳以上





ファミリーゾーン





池の平ホテル＆リゾーツ企画オリジナルゲーム紹介

・そろえてアニマルズ

ジャンル：対戦連鎖パズル

可愛い動物に囲まれながら自然と会話が生まれるような体験目指して企画・開発しました。

・ブルっとお宝レーダー

・ジャンル：振動宝探し

白樺湖や白樺リゾート内のガーデン、スキー場が舞台の宝探しです。





ブルっとお宝レーダー





・ゲーミングゾーン(1人用) PCでじっくり遊べるインディーゲームを多数設置

利用条件：6歳以上





ゲーミングゾーン





【室内温水プール】

既存の室内温水プールもインドアパークの施設になります。20mプールや高さ4.2m、全長40mのウォータースライダーを楽しめます。温水なので季節や天候を気にせずに通年遊べるのが魅力です。

水着や浮き輪のレンタルもあるので手ぶらで来ても遊べます。

大プール 20m×8m 深さ90～110cm

小プール 4m×4m 深さ50cm

スライダー着水プール 長さ4m×4m

水温 夏期(4月～10月)30℃ / 冬期(11月～3月)32℃





室内温水プール





インドアパークでは他にも卓球やゲームセンターもあります。









■インドアパーク概要

2026年4月18日(土)オープン、通年営業(メンテナンス休館あり)

営業時間： 9：30～21：00(最終受付20：30、室内温水プールは20：00が最終受付)

(時期により営業時間が変更になる場合がございます)

料金 ： インドアフリーパス/大人3,900円・小人3,300円

インドアパークで1日中遊べるチケット

対象施設/森のアスレチック、デジタルラボ、室内温水プール、(プリキュアわくわくランド)

※森のアスレチック、デジタルラボは1回30分の入替制となります

※プリキュアわくわくランドは1回のみのご利用となります

※各施設毎のチケットも有り









■施設情報

白樺リゾート池の平ホテル

所在地： 長野県茅野市白樺湖

TEL ： 0266-68-2100

URL ： https://www.shirakabaresort.jp/ikenotaira-hotel/





白樺リゾート 池の平ホテル





白樺リゾート池の平ファミリーランド

営業期間： 2026年4月18日(土)～2026年11月23日(月)

※シーズン中無休、冬期休業

営業時間： 9:30～17:00※季節により変動あり

URL ： https://www.shirakabaresort.jp/familyland/





池の平ファミリーランド





＜会社概要＞

名称 ：株式会社池の平ホテル＆リゾーツ

代表者 ：代表取締役社長 矢島 義擴

本社所在地：長野県北佐久郡立科町大字芦田八ケ野

設立日 ：1955年7月

資本金 ：8,000万円

事業内容 ：ホテル・ドライブイン・遊園地等の総合リゾートホテル運営









■白樺リゾートについて

長野県白樺湖畔のレイクリゾート。「THE LAKE RESORT」をコンセプトに、開業約70年の「池の平ホテル」をはじめ、日本で一番空と近い森の遊園地「池の平ファミリーランド」、ペンギンやミーアキャットの動物に会える「わくわくどうぶつ王国」、季節の花々や湖畔アクティビティが楽しめる「レイクサイドガーデン」、他には美術館や冬期は「池の平スノーパーク」などの施設が並ぶリゾートエリアです。白樺湖畔でどなたでも思い思いの過ごし方ができます。





白樺湖