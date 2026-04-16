株式会社シップス（本社：東京都中央区、代表取締役社長：原裕章）が展開する「SHIPS」は、人気ブランド「LACOSTE（ラコステ）」(所在：東京都品川区 代表者 Pascal Senkoff（パスカル・センコフ） 以下ラコステ)との別注アイテムを発表。全国のSHIPS店舗および公式オンラインショップにて発売いたします。

MEN'Sでは、過去にSHIPS別注で復刻した知る人ぞ知る名作「CHANTILLY（シャンティイー）」を再び展開。さらに、SHIPSとしては初となるWOMEN'Sの別注モデルも加わり、それぞれの視点で解釈したポロシャツコレクションを展開いたします。

MEN

現代のムードに適した短めの丈に、やや太目のリブがついたモデル「CHANTILLY（シャンティイー）」。フランスに保管されていた1969年製をベースに、SHIPS別注を象徴する青ワニロゴを胸に配し、全体のシルエットやリブのテンション、前立ての幅や長さも細かくリクエスト。ナチュラルな表情ながらも、スポーティ過ぎない気品のあるポロシャツに仕上がりました。

CHANTILLY TRIM POLO SHIRT

Color：WHITE、LIGHT GREEN、NAVY

Size：2(XS)、３(S)、４(M)，５(L)，６(XL)

Price：20,900円（税込）

WOMEN

https://www.shipsltd.co.jp/g/g112210266/

LACOSTEの定番モデル「L.12.12ポロシャツ」をベースに、快適な着心地と程よい抜け感を兼ね備えたボックスシルエットで別注。ネックラインをやや深めに設定し、襟はコンパクトなサイズ感に調整。さらに胸元のワニロゴをボディと同色に統一することで、女性らしく上品な印象に仕上げています。裾のデザインには前後差のあるドロップテイルを採用。ボトムスとのバランスが取りやすく、タックイン・アウトいずれのスタイルにも美しく決まる一着に仕上がりました。

RELAXED HERITAGE POLO SHIRT

Color：WHITE、BLACK、DARK BROWN、PINK、NAVY

Size：ONE SIZE

Price：20,900円（税込）

■SHIPS MAGにて「銀座とラコステ」4月15日（水）より公開

https://www.shipsltd.co.jp/g/g312330069/

今回の別注ポロシャツを着用し、大人の街銀座を舞台にしたビジュアルをSHIPS MAGページ内で公開。

スポーティかつ品のあるスタイリングとクラシカルなムードを交えた世界観をぜひお楽しみください。

＜LACOSTE＞

https://www.shipsltd.co.jp/shipsmag/content/lacoste_in_ginza

フランスの伝説的テニスプレイヤーであり優れた発明家でもある、ルネ・ラコステが1933年に設立したプレミアム ファッションスポーツ ブランド。

トレードマークであるワニは、ラコステの現役時代の粘り強いプレイスタイルから付いたニックネームが由来。

ブランドのアイコンであるポロシャツをはじめ、メンズ、ウィメンズ、フットウェア、レザーグッズなどトータルシルエットを取り揃えております。

■株式会社シップスについて

シップスは1975年に設立した、日本で歴史のある老舗のセレクトショップです。

その歴史は、1952年創業の東京・上野のアメ横で開店した「三浦商店」にはじまり、1970年に屋号を「ミウラ」と改め、輸入カジュアル衣料品の販売を開始しました。その後、1975年に「有限会社ミウラ」を設立し、SHIPSの前身である「MIURA & SONS 渋谷店」をオープン。1977年には第一号店となる「SHIPS 銀座店」を開店し、1987年に「株式会社シップス」へと組織および商号を変更、2025年に設立50周年を迎えました。

「Stylish Standard」をコンセプトに、国内外ブランドのセレクトとシップスオリジナル商品を揃え、トレンドとベーシックをミックスしたスタイルを提案しています。

SHIPS、SHIPS anyの2つのレーベルを軸に、メンズ、ウィメンズ、キッズのアパレルと服飾雑貨を中心に販売しており、全国に店舗を構え、SHIPS 公式オンラインショップなどの通販サイトを展開している企業です。

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