セリスタ株式会社(東京都千代田区　代表取締役　伊藤承正)は、2026年5月17日(日)に、山崎まいこ先生(まいこホリスティックスキンクリニック／院長)を講師にお迎えし、医師・歯科医師などの医療従事者向け無料Zoomオンラインセミナー『Inflammaging and Skin Aging～慢性炎症が皮膚老化に与える影響と栄養療法の実際～』を開催します。


34-5見どころ


◇見どころ/主な学習のポイント◇

■『Inflammaging and Skin Aging

　　～慢性炎症が皮膚老化に与える影響と栄養療法の実際～』

山崎まいこ先生／Dr. Maiko Yamasaki

まいこホリスティックスキンクリニック／院長


1)慢性炎症が皮膚老化を多面的に促進する

2)NF-κBとSASPが老化の核心経路である

3)老化細胞が皮膚組織を慢性炎症状態に維持する

4)Inflammagingを抑制する栄養素

5)腸内細菌叢とinflammaging

※キーワード：Inflammaging(炎症性老化)、SASP(老化関連分泌表現型)、NF-κB(核内因子κB)、Senescent cell (老化細胞)、Gut-Skin Axis(腸-皮膚軸)


▼参加登録(無料)はこちらから▼

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_kdwzufHQQgOPXUeZlZs5DQ#/registration



◇講師紹介◇

山崎まいこ先生／Dr. Maiko Yamasaki

まいこホリスティックスキンクリニック／院長


《ご経歴》

滋賀医科大学卒業後、大阪市立総合医療センターで臨床研修を行い、大阪市立大学附属病院形成外科、大阪市内の皮膚科勤務、美容皮膚科院長を経て、2017年にまいこホリスティックスキンクリニックを開院。

米国Nutrition Therapy Institute日本校卒業。



◇無料LiveオンラインZoomセミナー概要◇

番組名　　　： 『Sunday Wellness Breeze』Season 34 Stage 5

開催日時　　： 2026年5月17日(日) 10：00～12：00

開催形式　　： Zoomオンラインセミナー

プログラム　： 10：00オープニング・主催者挨拶

　　　　　　　 10：20『Inflammaging and Skin Aging

　　　　　　　　　　　 ～慢性炎症が皮膚老化に与える影響と栄養療法の実際～』

　　　　　　　 山崎まいこ先生／Dr. Maiko Yamasaki

　　　　　　　 まいこホリスティックスキンクリニック／院長

　　　　　　　 12：00エンディング

参加費　　　： 無料(配布用PDFテキストは1,500円税込)

対象　　　　： 医師・歯科医師・薬剤師・医療従事者限定

　　　　　　　 ※一般の方はご参加できません。

定員　　　　： 1,000人

お申込み方法： 下記リンクよりご登録ください。

　　　　　　　 https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_kdwzufHQQgOPXUeZlZs5DQ#/registration

企画・主催　： セリスタ株式会社

Tel　　　　 ： 03-3863-1003

E-mail　　　： info@selista.jp

Wellness Breeze site： https://www.well-br.jp


是非、多くの医療従事者のご参加をお待ちしております。


■会社概要

社名　　　： セリスタ株式会社／Selista Inc.

所在地　　： 〒101-0032　東京都千代田区岩本町1-5-8 東京雄星ビル4F

URL　　　 ： https://www.selista.jp/

代表取締役： 伊藤承正

事業内容　： 医療機器、理化学機器、健康器具の輸入販売

　　　　　　 サプリメントの開発・販売

　　　　　　 経営コンサルティング