《医師・歯科医師・薬剤師向け》無料オンラインセミナー5/17(日)朝10時開催『Inflammaging and Skin Aging～慢性炎症が皮膚老化に与える影響と栄養療法の実際～』山崎まいこ先生(まいこホリスティックスキンクリニック／院長)
セリスタ株式会社(東京都千代田区 代表取締役 伊藤承正)は、2026年5月17日(日)に、山崎まいこ先生(まいこホリスティックスキンクリニック／院長)を講師にお迎えし、医師・歯科医師などの医療従事者向け無料Zoomオンラインセミナー『Inflammaging and Skin Aging～慢性炎症が皮膚老化に与える影響と栄養療法の実際～』を開催します。
34-5見どころ
◇見どころ/主な学習のポイント◇
■『Inflammaging and Skin Aging
～慢性炎症が皮膚老化に与える影響と栄養療法の実際～』
山崎まいこ先生／Dr. Maiko Yamasaki
まいこホリスティックスキンクリニック／院長
1)慢性炎症が皮膚老化を多面的に促進する
2)NF-κBとSASPが老化の核心経路である
3)老化細胞が皮膚組織を慢性炎症状態に維持する
4)Inflammagingを抑制する栄養素
5)腸内細菌叢とinflammaging
※キーワード：Inflammaging(炎症性老化)、SASP(老化関連分泌表現型)、NF-κB(核内因子κB)、Senescent cell (老化細胞)、Gut-Skin Axis(腸-皮膚軸)
▼参加登録(無料)はこちらから▼
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_kdwzufHQQgOPXUeZlZs5DQ#/registration
◇講師紹介◇
山崎まいこ先生／Dr. Maiko Yamasaki
まいこホリスティックスキンクリニック／院長
《ご経歴》
滋賀医科大学卒業後、大阪市立総合医療センターで臨床研修を行い、大阪市立大学附属病院形成外科、大阪市内の皮膚科勤務、美容皮膚科院長を経て、2017年にまいこホリスティックスキンクリニックを開院。
米国Nutrition Therapy Institute日本校卒業。
◇無料LiveオンラインZoomセミナー概要◇
番組名 ： 『Sunday Wellness Breeze』Season 34 Stage 5
開催日時 ： 2026年5月17日(日) 10：00～12：00
開催形式 ： Zoomオンラインセミナー
プログラム ： 10：00オープニング・主催者挨拶
10：20『Inflammaging and Skin Aging
～慢性炎症が皮膚老化に与える影響と栄養療法の実際～』
山崎まいこ先生／Dr. Maiko Yamasaki
まいこホリスティックスキンクリニック／院長
12：00エンディング
参加費 ： 無料(配布用PDFテキストは1,500円税込)
対象 ： 医師・歯科医師・薬剤師・医療従事者限定
※一般の方はご参加できません。
定員 ： 1,000人
お申込み方法： 下記リンクよりご登録ください。
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_kdwzufHQQgOPXUeZlZs5DQ#/registration
企画・主催 ： セリスタ株式会社
Tel ： 03-3863-1003
E-mail ： info@selista.jp
Wellness Breeze site： https://www.well-br.jp
是非、多くの医療従事者のご参加をお待ちしております。
■会社概要
社名 ： セリスタ株式会社／Selista Inc.
所在地 ： 〒101-0032 東京都千代田区岩本町1-5-8 東京雄星ビル4F
URL ： https://www.selista.jp/
代表取締役： 伊藤承正
事業内容 ： 医療機器、理化学機器、健康器具の輸入販売
サプリメントの開発・販売
経営コンサルティング