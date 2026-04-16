カメラがまだ知らない、東京の48時間 ～東京・目黒通りの歩道に48時間限定で約100軒のマーケットが並ぶ「第15回目黒マルシェ」5月2日・3日開催～
東京・目黒通りの石畳に、まるでヨーロッパの市場のような風景「マルシェ通り」が出現します。出店者と来場者が一体となってつくるこの「目黒マルシェ」は今回で15回目を迎えます。
「目黒マルシェ」詳細ページ： https://meguromarche.com
大賑わいの昼時
【48時間だけ現れる「マルシェ通り」】
目黒マルシェには「会場」がありません。あるのは、普段は静かな目黒通りの歩道だけ。
決まった日にちに、出店者も来場者もみんなで集まり、その歩道をまるごと賑やかな「マルシェ通り」に変えます。約100店舗が軒先を開放し、飲食店のオープンテラス、蚤の市、作家の手仕事、焼き菓子やクラフトビールのマーケットが並びます。
そして日曜の夕方、全てが撤収され、月曜の朝には何もない、いつもの目黒通りに戻ります。
【地域の口コミで15回、2万人】
目黒通りの店主たちが手づくりで始めたこのイベントは、チラシ、ポスター、SNS、口コミで少しずつ広がり、ピーク時には約2万人(ボランティアによる実測)が来場するまでに成長しました。
全国規模での報道はまだありません。
【第15回テーマ「集合祭！」】
今回は西小山のクラフトビレッジ西小山との初の同日開催が実現。目黒通りではマルシェ、西小山ではステージイベントを開催します。
目黒マルシェはこれまで目黒通りの1カ所でつくってきた「マルシェ通り」を、今回を皮切りに他の場所にも広げていきます。
【原点】
主催者の山本 威史は、パリの街中に突如現れたマルシェの景観に衝撃を受け、それを東京で再現したいと目黒マルシェを始めました。最初はたった2店舗。コロナ禍で一度消滅しましたが、近所からの声で復活し今回で15回目を迎えます。
たくさんの笑顔に出会う時
目黒通りの石畳とパラソル映え
外国の方も絶賛
《第15回目黒マルシェ 概要》
名称 ： 第15回目黒マルシェ「集合祭！」
日時 ： 2026年5月2日(土)、3日(祝・日) 11時～17時
※雨天予備日：5月4日(祝・月)
場所 ： 目黒通り歩道
大鳥神社交差点～清水交差点 各店舗前歩道
アクセス ： 東京都目黒区下目黒5-1-11(イベント本部)
HP ： https://meguromarche.com
Instagram： https://www.instagram.com/meguromarche
【会社概要】
会社名 ： 有限会社マルニャ物産
代表 ： 山本 威史
本社 ： 〒153-0064 東京都目黒区下目黒5-1-11
事業内容： イベント事業、アパレル事業
URL ： https://www.analoglighting.com/