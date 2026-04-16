東京・目黒通りの石畳に、まるでヨーロッパの市場のような風景「マルシェ通り」が出現します。出店者と来場者が一体となってつくるこの「目黒マルシェ」は今回で15回目を迎えます。





「目黒マルシェ」詳細ページ： https://meguromarche.com





大賑わいの昼時





【48時間だけ現れる「マルシェ通り」】

目黒マルシェには「会場」がありません。あるのは、普段は静かな目黒通りの歩道だけ。

決まった日にちに、出店者も来場者もみんなで集まり、その歩道をまるごと賑やかな「マルシェ通り」に変えます。約100店舗が軒先を開放し、飲食店のオープンテラス、蚤の市、作家の手仕事、焼き菓子やクラフトビールのマーケットが並びます。

そして日曜の夕方、全てが撤収され、月曜の朝には何もない、いつもの目黒通りに戻ります。









【地域の口コミで15回、2万人】

目黒通りの店主たちが手づくりで始めたこのイベントは、チラシ、ポスター、SNS、口コミで少しずつ広がり、ピーク時には約2万人(ボランティアによる実測)が来場するまでに成長しました。

全国規模での報道はまだありません。









【第15回テーマ「集合祭！」】

今回は西小山のクラフトビレッジ西小山との初の同日開催が実現。目黒通りではマルシェ、西小山ではステージイベントを開催します。

目黒マルシェはこれまで目黒通りの1カ所でつくってきた「マルシェ通り」を、今回を皮切りに他の場所にも広げていきます。









【原点】

主催者の山本 威史は、パリの街中に突如現れたマルシェの景観に衝撃を受け、それを東京で再現したいと目黒マルシェを始めました。最初はたった2店舗。コロナ禍で一度消滅しましたが、近所からの声で復活し今回で15回目を迎えます。





たくさんの笑顔に出会う時

目黒通りの石畳とパラソル映え

外国の方も絶賛





《第15回目黒マルシェ 概要》

名称 ： 第15回目黒マルシェ「集合祭！」

日時 ： 2026年5月2日(土)、3日(祝・日) 11時～17時

※雨天予備日：5月4日(祝・月)

場所 ： 目黒通り歩道

大鳥神社交差点～清水交差点 各店舗前歩道

アクセス ： 東京都目黒区下目黒5-1-11(イベント本部)

HP ： https://meguromarche.com

Instagram： https://www.instagram.com/meguromarche









【会社概要】

会社名 ： 有限会社マルニャ物産

代表 ： 山本 威史

本社 ： 〒153-0064 東京都目黒区下目黒5-1-11

事業内容： イベント事業、アパレル事業

URL ： https://www.analoglighting.com/