株式会社BLT PRIME(本社：東京都港区、代表取締役：河田 智也)は、NY発アメリカンステーキハウス「BLT STEAK ROPPONGI」において、ゴールデンウィークの始まりに合わせ、2026年5月1日(金)より31日(日)まで、本場アメリカの食文化を体現するイベント「バーガーマンス2026」を開催いたします。

〈詳細URL： https://bltsteak.co.jp/news/burgermonth2026/ 〉





本場アメリカの熱狂を、洗練された一皿に。 BLT STEAK ROPPONGIが贈る5月限定バーガーイベント「バーガーマンス」





■ 全米が沸く「ナショナル・バーガーマンス」を六本木で体感

ハンバーガーの本場アメリカで5月に開催される「ナショナル・バーガーマンス(National Burger Month)」。各地でバーガーイベントが開催されるこの食の祭典に着想を得た「BLT STEAK ROPPONGI バーガーマンス」は今年、第4回目を迎えます。





かつて世界展開していたバーガー専門ブランド「BLT BURGER」のDNAを継承する当店。最高級プライムグレードビーフ100％のパティを、ステーキハウス専用のブロイラーで焼き上げる本格バーガーは、まさに「ステーキハウスが本気で仕立てる一皿」です。









■ 2026年のテーマは「アメリカ各地の食文化の再構築」

4年目となる今年は、アメリカ各地の伝統料理やスイーツを大胆にアレンジした4つのスペシャルメニューをご提案します。





禁断の甘じょっぱさ「アップルコブラーバーガー」





今年のアイコンは、伝統菓子をメインディッシュへと昇華させた「アップルコブラーバーガー」。とろける蜜色のアップルコンポートと、ザクザクとしたジンジャークランブルが生み出す“新感覚の甘じょっぱさ”は、一度食べたら忘れられない新感覚の味わいです。





そのほか、南部BBQスタイルの「プルドポークバーガー」、スパイスが弾ける「ブラッケンドフィッシュバーガー」、そして王道を追求した「コルビージャックチーズバーガー」など、個性豊かな4種。ゴールデンウィークから始まる5月のランチタイムを格上げする贅沢なひとときをご提案いたします。





【イベント概要】

BLT STEAK ROPPONGI バーガーマンス2026

期間： 2026年5月1日(金)～31日(日)ランチタイム

※ディナータイムはバーカウンターにて提供

内容： スペシャルバーガー4種

・アップルコブラーバーガー

・コルビージャックチーズバーガー

・プルドポークバーガー

・ブラッケンドフィッシュバーガー

価格： 各2,600円(税込)





〈メニュー詳細〉

※ランチタイムはコーヒー付。





禁断の甘じょっぱさ「アップルコブラーバーガー」





アップルコブラーバーガー

「とろける蜜色コンポート、肉厚パティの溢れる旨み。ザクザク食感が弾ける新感覚バーガー」

アメリカンビーフ100％のパティに、アップルコンポートとアップルサイダーベーコンが重なる至福の「甘じょっぱさ」。アーモンドジンジャークランブルの食感がアクセントの意欲作。





コルビージャックチーズバーガー





コルビージャックチーズバーガー

「とろけるコク、カリッとした誘惑。これぞステーキハウスが描く『究極の王道』」

コク深いコルビージャックチーズに、自家製キャンディハニーベーコンの甘みとキャラメリゼオニオンの深みが調和する、満足度の高い一皿。





プルドポークバーガー





プルドポークバーガー

「ほぐれる肉の旨みと香ばしさが広がる、南部BBQスタイルを頬張る。」

柔らかくほぐしたポークにシャキシャキのコールスロー、濃厚なチェダーチーズとBBQソースが一体となるワイルドかつ繊細な本格バーガー。





ブラッケンドフィッシュバーガー





ブラッケンドフィッシュバーガー

「銀ダラの旨みと弾けるスパイス。フィッシュバーガーの概念を覆す、大人のニューオーリンズスタイル。」

脂ののった銀ダラを奥深いブラッケンドスパイスで焼き上げました。白身魚バーガーのイメージを覆す、洗練されたスパイシーな味わい。





※ディナータイムは、サービス料10％を別途頂戴いたします。





BLT STEAK ROPPONGI ダイニング





■店舗概要

BLT STEAK ROPPONGI

所在地 ： 東京都港区六本木一丁目6-1 泉ガーデン5F

TEL ： 03-3589-4129

施設構成 ： 120坪 108席、テラス20席

1階 - ダイニング 44、個室 4室/24 (4名x1, 6名x2、8名x1)、

バー6、テラス20

中2階 - ラウンジダイニング30

営業時間 ： 月曜日～金曜日 ランチ 11:30～15:00 (L.O.14:00)

ディナー 17:30～23:00 (L.O.22:00)

土曜日、日曜日 ランチ 11:30～16:00 (L.O.14:00)

ディナー 17:00～23:00 (L.O.22:00)

WEBページ： https://bltsteak.co.jp





プライムドライエイジングT-BONE＆ポップオーバー





■BLT STEAK ROPPONGIについて

2014年9月に日本1号店としてオープンした六本木店は、2020年7月にリニューアルオープンし、よりエレガントな店にグレードアップしました。エントランスを入ったスペースには、レセプション、クローク、ウエイティングスペース、バーを配置、奥に続くダイニングへの期待が高まります。





1階のメインダイニングは天井高6メートルの開放感溢れる空間に、ゆったりとした席の配置をし、大理石やシャンデリア、色彩豊かなアートがエレガントなリゾート感を作っています。奥には4名様から8名様用の4つの個室があり、最大16名様までのビジネスからプライベートまでの利用が可能です。中2階には階下を眺める専用のバーを備えた30席のラウンジダイニングがあり、第二のダイニング、ラウンジや貸切りのご利用にも対応、またオープンテラスも設置しランチからディナーあらゆるニーズに対応しています。





BLT STEAK ROPPONGI バー





■BLT STEAKについて

アメリカ国内外において有名なステーキレストランの一つであるBLT STEAKは、2004年に旗艦店となる「BLT STEAK NY(ニューヨーク店)」のオープン以来、BLT STEAK、BLT PRIME、BLT BURGERをはじめとするブランドレストランを世界各国に展開しています。





質の高いサービスと並外れたホスピタリティで、ニューヨークタイムズの2つ星、ニューヨークポストの3つ星、トップホテルレストランのトリプルA、ワシントニアンのワシントンDC・ベストステーキハウス、マネードットコム、フォーブスドットコム他、ワインスペキュタクラーズ アワード オブ エクセレンスのファイナリストなど各店が長期にわたり高い評価を受けています。





BLT STEAK ROPPONGI テラス

BLT STEAK ROPPONGI ファサード





■BLT STEAKの料理について

クラシックなステーキハウスにビストロの雰囲気を添えたモダンアメリカンステーキハウスBLT STEAKは、シグネチャーとなる「ポップオーバー」、スペシャリティ「ステーキ」、フレッシュシーフードやサイドディッシュ、土地々の季節の食材で作るブラックボードメニューが有名です。