筑濱プロダクション（大阪市北区、代表：筑濱健一）は、漫画家chikuによる商業連載作品『バクちゃんの夢ノ国』第2幕2話を、2026年4月16日（木）12:00よりAmazon Kindleにて配信開始いたします。 本作は、昭和38年生まれ・61歳で週刊連載デビューという異例の経歴を持つ作者による作品であり、X（旧Twitter）等でも「人生の再挑戦を体現する漫画家」として大きな話題を集めています。

■ 2025年大阪・関西万博で見せた「200人似顔絵」の熱量と「夢の再生」

作者の創作の根底にあるのは、デジタル化が進む現代だからこそ伝えたい「人間特有の手触り感」です。2025年5月8日、大阪・関西万博の「ポップアップステージ東」において、1日で200人の似顔絵を描き上げるという過酷なチャレンジを完遂。現場で一人ひとりの人生と向き合い、その笑顔を描き切った経験が、本作のテーマである「人生の再生」に深みを与えています。 61歳での週刊連載デビュー、そして万博での挑戦。「いくつになっても人は情熱を持って進める」という作者自身の生き様を通し、夢を諦めてしまったすべての人へ温かく力強いエールをページに込めて送ります。

人生経験を集約した、魂の創作活動

作者はこれまでに、映画宣伝会社での試写会司会、テーマパークショー制作、着ぐるみパフォーマンス、似顔絵制作など、エンターテインメントに関わる多彩なキャリアを歩んできました。その地に足のついた豊富な経験が、昭和カルチャー特有の「温かさ」と、現代的な表現を融合させた独自の世界観を生み出しています。

メリーゴーランドが象徴する「人生の再生」とこだわりの制作体制

『バクちゃんの夢ノ国』は、メリーゴーランドをモチーフに物語が展開するファンタジー作品です。主人公バクちゃんの冒険を通じ、昭和の娯楽文化を現代に再構築した物語は、世代を超えて多くの読者から支持を得ています。 現在展開中の「第2幕」は、1話あたり約3ヶ月の制作期間をかけ、毎回10回以上のリテイクを重ねるという、妥協のない本格的な創作体制のもとで描かれています。

作品の世界観に触れる「無料公開」を実施中

本作は第1幕が全25話構成となっており、第2幕は第2話までが4月に公開されます。 今回の新エピソード配信に合わせ、Amazon Kindleでは以下のエピソードを常時無料公開しております。作品の世界観をいち早くご体験ください。 第1幕： 第1話～第5話 第2幕： 第1話～第2話 さらに、4月17日（金）、18日（土）、19日（日）の【3日間限定】で、第1幕の無料公開範囲を第10話まで拡大いたします。 また、作者は2025年の大阪・関西万博における大規模な似顔絵イベントへの出演など、多角的な創作活動を継続しており、キャラクター認知のさらなる拡大にも注力しています。

【配信概要】

タイトル： バクちゃんの夢ノ国 第2幕 2話 配信開始日時： 2026年4月16日（木） 12:00～ 配信形式： Amazon Kindle版 無料公開範囲： 第1幕（第1話～第5話）、第2幕（第1話～第2話） 配信URL： 第1幕： http://x.gd/idLx8 第2幕： https://x.gd/iBJJx 制作者： chiku（昭和38年生まれ、62歳） 制作会社： 筑濱プロダクション（ https://www.chikuhama.com/ ） X（旧Twitter）話題の投稿： https://x.com/chittukun/status/1892166723497038038 関連note記事： 人生の総まとめは終わらない！62歳漫画家chiku、バクちゃんと歩む「夢のつづき」 https://note.com/chikuhama/n/n2ed467368e1d 大阪・関西万博で200人似顔絵チャレンジ｜61歳漫画家の奮闘記 https://note.com/chikuhama/n/n3850534fdb50