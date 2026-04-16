株式会社PHP 研究所（京都市南区・代表取締役社長 瀬津要）は、『孤独をほぐす』（荻上チキ著／税込1,210円）を2026年4月17日に発売します。本書は、幼少時代のいじめや、うつ、離婚を経験した荻上チキ氏が、現代社会における「孤独」を多角的に分析した一冊です。孤独を肯定しながらも、この社会がいかなる孤独を生み出しているのかを考察。さびしさを抱えるすべての人に、自身の生き方を見つめ直すきっかけとして届けます。

孤独を「自分ごと」「社会ごと」として考えるための招待状

SNSで誰とでもつながれる一方、情報過多の中で孤高を保つことが難しい時代となりました。とりわけ同調圧力の高まりにより、若者を中心に「人とつながり続けなければならない」という心理的負担は強まっています。なぜ人は群れを避けたいのに孤独を感じ、また群れを求めながらひとりを選ぶのか――その問いに寄り添いたいとの思いから、硬い論考ではなく、読みやすいエッセイ形式を選択。さびしさを主観の問題と軽んじることなく、一方で人とかかわる場所を作ればいいと単純化することもなく、孤独を取り巻く問題にあらゆる角度から光をあてます。

孤独を「自分ごと」であると同時に「社会ごと」として考えること。本書は、そのための招待状です。 （中略）万人の孤独を宿命化しないで済む社会のために、この世がより生きやすさに拓かれてい くことを願って、筆を置きたいと思います。 （本書「あとがき」より）

孤独を生む社会構造から向き合い方まで網羅的に解説

本書は、月刊誌『ＰＨＰ』の連載「孤独の教室」（2023年10月号～2025年12月号）をもとに大幅加筆し、「社会はいかに孤独を生み出すのか」という視点から構成した一冊です。孤独を生む社会構造や脳・神経の特性、さらには消費行動との関係までを多角的に捉え、孤独と向き合うために必要な知識を網羅的に解説しています。また、「望んだ孤独」と「望まぬ孤立」を丁寧に区別しながら、「ひとり」でいることの価値を見直し、現代における適切な距離感を考察。「ひとり」を肯定しつつ、その弊害との向き合い方も示す、孤独の取扱説明書です。

【目次より抜粋】 第1部 孤独を生む社会 孤独がくれる有意義な時間？ 選ばれた孤独か否か 「～活」――自分のための消費 第2部 〈わたし〉の孤独を考える 「多様性」とは何だろう？ 性格を五つの軸で捉える 友人の数と質 うつと孤独 第3部 それでも群れずにはいられない 「関わる」と「助ける」は違う 孤独ゆえの行動でさらに孤立する 誰もが馴染める社会のために

著者プロフィール

荻上チキ（おぎうえ・ちき） 評論家。1981年兵庫県生まれ。社会調査支援機構チキラボ代表。NPO法人ストップいじめ！ナビ代表。著書に『未来をつくる権利』（NHKブックス）、『いじめを生む教室』（PHP新書）、『みらいめがね』シリーズ（ヨシタケシスケとの共著、暮しの手帖社）など。編著に『「あの選挙」は何だったのか』（青弓社）など。ラジオ番組「荻上チキ・Session」（TBSラジオ）パーソナリティ。同番組で、ギャラクシー賞を受賞（2015年度ラジオ部門DJパーソナリティ賞、2016年度ラジオ部門大賞）。

書誌情報

タイトル：孤独をほぐす 著者：荻上チキ 判型・製本：新書判並製 ページ数：224ページ 定価：1,210円（税込） 発売日：2026年4月17日 ISBN：978-4-569- 86101-2 レーベル：ＰＨＰ新書 発売元：ＰＨＰ研究所