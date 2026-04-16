DENBA JAPAN株式会社(本社：東京都中央区、代表取締役：後藤 錦隆)は、日鉄興和不動産株式会社との協業により、トータルコンディショニングシステム「DENBA Health」をマンション専有部向けに開発、この度同社が手掛けるマンション『リビオメゾン湯島』にて導入に至りました。DENBA Healthは、食品の鮮度保持技術(世界49カ国で特許取得)を応用した“空間電位”を活用し、日々のリラックス環境づくりをサポートするコンディショニングシステムです。一般的に、寝つきを良くし朝まで質の高い睡眠を得るためには、自律神経のバランスを整えることが重要とされています。DENBA Healthは東京大学との共同研究により、特定の微弱電場が自律神経(交感神経・副交感神経)に与える影響を検証、両方の神経活動を高める可能性が高いことが実証されました。

また、国際的な安全基準もクリアしており、人にもペットにも配慮した設計となっております。DENBA Healthは空間に微弱な電位を形成し、機械が身体に触れることなく空間にいるだけで心地よく過ごせる、居住環境づくりをサポートします。

なお、本システムのマンションへの導入は日本初※となります。





リビオメゾン湯島』外観写真





DENBA Health





＜物件概要＞

物件名称 ：リビオメゾン湯島

所在地 ：東京都文京区湯島4丁目8番15(住居表示)

交通 ：東京メトロ千代田線「湯島」駅徒歩7分

都営大江戸線「本郷3丁目」駅徒歩8分

敷地面積 ：684.98m2

構造・規模 ：鉄筋コンクリート造・地上5階建

総戸数 ：36戸

竣工 ：2026年3月

入居開始 ：2026年3月18日

間取り ：1DK / 2LDK

住居専有面積：25.47m2～43.29m2









■マンションブランド「リビオ」について

日鉄興和不動産のマンションブランド「リビオ」は、“人生を豊かにデザインするためのマンション”をコンセプトとしています。幅広いエリア、幅広いお客さまのニーズにこたえる物件ラインナップを取り揃えております。お客さまひとりひとりの人生を豊かにするために考えつづけるマンションブランドです。

・リビオブランドホームページ： https://sumai.nskre.co.jp









■会社概要

社名 ： DENBA JAPAN株式会社

本社所在地： 東京都中央区明石町4-5 DENBA Plaza

代表取締役： 後藤 錦隆

事業内容 ： 空間電位発生装置等の製造・販売等、

DENBA＋、DENBA Land 製造・販売、DENBA Fryer 製造・販売、

DENBA Health 製造・販売

会社URL ： https://www.denba.co.jp/