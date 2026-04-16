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管理機能が新社屋『アンサンブルセット』にて稼働開始
心が生き生きと働く場所を目指して
受配電設備メーカーの河村電器産業株式会社（本社：愛知県瀬戸市 代表取締役社長：水野一隆 以下、当社）は、管理機能（総務部、経理部、人事部、広報課など）が名古屋市東区東桜二丁目の新社屋『アンサンブルセット』に移転し、2026 年4 月16 日より稼働を開始しました。
当社は、1919 年の創業当初より愛知県瀬戸市にて事業活動を続けてきました。しかし、ここ数年企業を取り巻く環境が大きく変化し、働き方に対する価値観の多様化、少子化に伴う人材確保の難しさなどが大きな課題となっています。そこで、業務の効率化、優秀な人材確保のための採用活動、金融機関やメディア関連などステークホルダーとの関係づくりを強化することを目的とし、管理機能を愛知県瀬戸市から名古屋市東区東桜二丁目へ移転することにしました。
新社屋『アンサンブルセット』は、全7 階からなる建物です。3,4 階の執務室を中心に2 階にはギャラリー、7 階には階段ホールがあり、光と風が巡り緑あふれる大きな吹抜けがそれらをつなぐ構成です。 “心が働く環境へ” をテーマに「労働」ではなく「能動」で、心が生き生きと働く場所を目指しています。遊び心に溢れた設計のオフィスから、わくわくする未来の働き方に取り組みます。
稼働に先立ち、4月1日（水）に7階「アンサンブルホール」にて入社式を実施しました。4月15日（水）には、竣工式および内覧会を実施し、本日より稼働を開始します。
入社式のようす
【過去関連リリース】
河村電器産業 管理機能を瀬戸市から名古屋市へ移転（2025年7月10日）
https://www.kawamura.co.jp/wp/wp-content/uploads/2025/07/NewsRelease20250710.pdf
本件に関するお問合わせ先
コーポレーションコミュニケーション部 広報課TEL:090-7952-7230 高見 真野 TEL:070-5374-6802
関連リンク
河村電器産業 管理機能を瀬戸市から名古屋市へ移転
https://www.kawamura.co.jp/wp/wp-content/uploads/2025/07/NewsRelease20250710.pdf
新オフィス「アンサンブルセット」に“低身長型キュービクル”を設置
https://www.kawamura.co.jp/wp/wp-content/uploads/2026/03/NewsRelease20260303.pdf
工場も、人も、自然も。 河村電器産業の“音”を3時間の作品に
https://www.kawamura.co.jp/wp/wp-content/uploads/2026/04/NewsRelease20260408.pdf
受配電設備メーカーの河村電器産業株式会社（本社：愛知県瀬戸市 代表取締役社長：水野一隆 以下、当社）は、管理機能（総務部、経理部、人事部、広報課など）が名古屋市東区東桜二丁目の新社屋『アンサンブルセット』に移転し、2026 年4 月16 日より稼働を開始しました。
当社は、1919 年の創業当初より愛知県瀬戸市にて事業活動を続けてきました。しかし、ここ数年企業を取り巻く環境が大きく変化し、働き方に対する価値観の多様化、少子化に伴う人材確保の難しさなどが大きな課題となっています。そこで、業務の効率化、優秀な人材確保のための採用活動、金融機関やメディア関連などステークホルダーとの関係づくりを強化することを目的とし、管理機能を愛知県瀬戸市から名古屋市東区東桜二丁目へ移転することにしました。
稼働に先立ち、4月1日（水）に7階「アンサンブルホール」にて入社式を実施しました。4月15日（水）には、竣工式および内覧会を実施し、本日より稼働を開始します。
入社式のようす
竣工式のようす
【過去関連リリース】
河村電器産業 管理機能を瀬戸市から名古屋市へ移転（2025年7月10日）
https://www.kawamura.co.jp/wp/wp-content/uploads/2025/07/NewsRelease20250710.pdf
本件に関するお問合わせ先
コーポレーションコミュニケーション部 広報課TEL:090-7952-7230 高見 真野 TEL:070-5374-6802
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河村電器産業 管理機能を瀬戸市から名古屋市へ移転
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